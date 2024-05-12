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Надаль: «Не уверен на 100 процентов, что это мой последний турнир в Риме»

Руслан Минаев
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Испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, является ли его выступление на турнире серии «мастерс» в Риме последним в карьере в итальянской столице.

В матче второго круга он уступил поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 3:6).

— Мы ожидали церемонии на корте. В том числе потому, что, как вы сказали, для итальянских зрителей это последняя возможность вас увидеть. Была ли в планах какая-то церемония?

— Не знаю, — сказал Надаль на пресс-конференции. — Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что так и есть. А здесь я не уверен на 100 процентов. Возможно, на 98 процентов, но не буду говорить, что на 100 процентов, раз это не так.

Здесь ощущения не такие, как в Мадриде. Другая история. Другие обстоятельства. Не знаю. Если честно, я не ожидал никакой церемонии.

Ранее Надаль оценил свои шансы выступить на «Ролан Гаррос-2024».

Теннис
Рафаэль Надаль
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