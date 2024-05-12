Зверев победил Дардери и вышел в четвертый круг турнира в Риме
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг турнира ATP в Риме (Италия).
В третьем круге спортсмен победил итальянца Лучано Дардери в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:2.
Соперником Зверева в четвертом круге станет португалец Нуну Боржеш.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Лучано Дардери (Италия) — 7:6 (7:3), 6:2
Новости