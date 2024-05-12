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Сегодня, 23:30

Зверев победил Дардери и вышел в четвертый круг турнира в Риме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг турнира ATP в Риме (Италия).

В третьем круге спортсмен победил итальянца Лучано Дардери в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:2.

Соперником Зверева в четвертом круге станет португалец Нуну Боржеш.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Лучано Дардери (Италия) — 7:6 (7:3), 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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