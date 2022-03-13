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Сегодня, 11:32

Чесноков: «Медведев не дал шанса своему сопернику»

Иван Шитик
Корреспондент

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал дебютный матч соотечественника Даниила Медведева в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счетом 6:3, 6:2.

«Видел матч Дани. Очень уверенно, нормально, шансов сопернику не дал. Осадок с прошлого года на этом турнире остается, когда Медведев проиграл Димитрову, хотя шел к победе. Думаю, такого не повторится. Соперник вышел, начать стрелять по углам, но Даня поставил стенку, поддавил и легко выиграл. Молодец», — сказал Чесноков «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4635405-chesnokov-medvedev-ne-dal-shansa-svoemu-soperniku-postavil-stenku-i-legko-vyigral.html
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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