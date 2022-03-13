Чесноков: «Медведев не дал шанса своему сопернику»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал дебютный матч соотечественника Даниила Медведева в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счетом 6:3, 6:2.

«Видел матч Дани. Очень уверенно, нормально, шансов сопернику не дал. Осадок с прошлого года на этом турнире остается, когда Медведев проиграл Димитрову, хотя шел к победе. Думаю, такого не повторится. Соперник вышел, начать стрелять по углам, но Даня поставил стенку, поддавил и легко выиграл. Молодец», — сказал Чесноков «Чемпионату».