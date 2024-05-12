Рублев в трех сетах обыграл Гирона и вышел в третий круг турнира в Риме
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Риме обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 5:7, 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 25 минуты. На счету 26-летнего россиянина 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В третьем круге Рублев встретится с французом Александром Мюллером.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 5:7, 6:4, 7:5
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