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11 мая, 23:07

Циципас вышел в третий круг турнира в Риме

Виктория Кравченко
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Ян-Леннард Штруффа во втором круге турнира в Риме — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.

В следующем круге Циципас встретится с британцем Кэмероном Норри.

В другом матче канадец Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа — 6:1, 7:6 (8:6). Он также вышел в третий круг турнира.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4

Стефанос Циципас
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