Рублев — о победе над Гироном: «Я был очень зол на себя из-за того, что выплеснул много эмоций»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу во втором круге турнира в Риме над американцем Маркосом Гироном (5:7, 6:4, 7:5).

«Я был очень зол на себя из-за того, что сегодня выплеснул много эмоций... Я думал, что все кончено, и я заслуживаю поражения... Я думал, что у меня много шансов, но я не реализовал их из-за своих эмоций. Каким-то образом мне удалось начать играть очень хорошо. Мало-помалу мне удалось вернуться в эту игру. Я бы сказал, что каждая победа — это хорошая победа. Не имеет значения. Мне повезло, что я могу играть здесь. Это уже хороший подарок. Посмотрим. Теперь после этого матча у меня есть второй шанс остаться в турнире. Посмотрим, извлеку ли я из этого хороший урок или нет», — сказал Рублев после матча.

В третьем круге Рублев встретится с французом Александром Мюллером.