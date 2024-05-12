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Сегодня, 11:20

Циципас: «Мне нужно значительно улучшить психологическую составляющую»

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом (6:7 (1:7), 6:4, 6:4) во втором круге «мастерса» в Риме.

«Я должен значительно улучшить свою психологическую составляющую. Я не могу чувствовать себя таким подавленным и сбитым с толку в напряженные моменты матча, как сегодня со Штруффом. Мне нужно играть последовательно, действовать постепенно, шаг за шагом», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В следующем круге Циципас встретится с британцем Кэмероном Норри.

Теннис
Стефанос Циципас
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