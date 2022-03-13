Надаль: «Если не сдаваться, то шанс победить — 10 процентов»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Себастьяном Кордой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем сете испанец отыгрался со счета 2:5.

«Мне кажется, это был один из моих худших матчей в текущем сезоне. Себастьян играл хорошо, активно, его удары было очень трудно контролировать. А я неудачно подавал, мне не хватало агрессии при ударах. Но иногда такое случается. Я не сдавался — и доволен этим.

Единственное, что могу сказать: если люди думают, что я постоянно верю в возможность отыграться, то это неправда. У меня нет этой удивительной уверенности в себе, что я способен вернуться в игру даже со счета 2:5. Но я мыслю так: «Это практически нереально. И все же я не хочу сдаваться. Буду пытаться снова и снова».

Надо сделать так, чтобы соперник постарался выиграть сам, вместо того, чтобы помогать ему победить. Нужно просто усложнить ему задачу. В таких ситуациях из 100 матчей ты, возможно, проиграешь 90. Но если перестать бороться, проиграешь 100. Так что если не сдаваться, то шанс победить — 10 процентов», — приводит слова Надаля Tennis World.