Руне вышел в третий круг турнира в Риме
Норвежский теннисист Хольгер Руне во втором круге турнира в Риме обыграл итальянца Луку Нарди со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 21-летнего норвежца эйс, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В третьем круне Руне встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 10) — Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:4
Новости