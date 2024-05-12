Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:26

Селиваненко оценил победу Хачанова над Черундоло: «Карен провел отличный матч, показав уверенную и зрелую игру»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу россиянина Карена Хачанова над аргентинцем Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.

«Мои поздравления с победой. Карен провел отличный матч, показав уверенную и зрелую игру, за исключением начала второго сета, практически не заставив волноваться за исход игры», — сказал Селиваненко «СЭ».

В следующем круге Хачанов встретится с Алехандро Табило, который в третьем круге победил первую ракетку мира Новака Джоковича (6:2; 6:3).

(Денис Сафронов)

Теннис
Карен Хачанов
0
Читайте также
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Спасатели дважды прерывали работы на месте обрушения в Белгороде из-за угрозы обстрела
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович проиграл чилийцу Табило в третьем круге «мастерса» в Риме

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости