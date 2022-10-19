«Зенит» — «Крылья Советов»: Малком и Клаудиньо в погоне за «Спартаком»
20 октября санкт-петербургский «Зенит» проведет четвертый матч на групповом этапе Кубка России, его соперником станут «Крылья Советов». Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее с 20.00 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу в основное время выставлен коэффициент 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Успех «Крыльев» доступен за нескромные 8.00 (11%), ничья — за 5.20 (19%).
В первом круге самарцы добились сенсационной победы со счетом 2:0. На то, что они снова не проиграют, котировка — 3.10.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.33.
В этом сезоне команды обменялись сухими победами: в РПЛ «Зенит» выиграл 3:0, а в Кубке «Крылья» — 2:0. На то, что обмен голами снова не случится, коэффициент — 1.90.
Эксперты считают, что голов стоит ждать от форвардов хозяев — Кассьерры и Сергеева. На первого коэффициент — 2.10, на второго — 2.15.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча 4-го тура Кубка России 20 октября 2022 года
«Зенит» летит к пятому подряд чемпионству: после ничьей в московском дерби отрыв сине-бело-голубых от «Спартака» вырос до семи баллов. В РПЛ у команды Семака до сих пор нет ни одного поражения и в пассиве всего три ничьи. А вот в Кубке все значительно менее радужно: в четырех встречах набрано всего три очка. Красно-белые впереди на шесть баллов, «Крылья» — на три.
Можно списать такой расклад в группе на низкое желание чемпиона напрягаться в посредственном турнире, где можно выйти в плей-офф даже с третьего места. Понятное дело, что «Факел» останется на дне, но вот нужно ли санкт-петербуржцам ставить себя в рамки и играть на вылет в нижней половине сетки? Вряд ли. Поэтому в ближайшем матче Семак наверняка выпустит основной состав с целью набрать такие необходимые три очка.
«Крылья», естественно, будут против, но куда деваться? Матч против «Спартака» чуть больше недели назад подсветил слабые стороны команды Осинькина — конечно же, это оборона. В Кубке это не так заметно, но в чемпионате у самарцев 19 пропущенных и редкие победы: исключительно над аутсайдерами и редко — над середняками.
На то, что «Зенит» не просто победит, но и с крупным счетом (Ф1(-1.5), котировка — 1.98.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Все знают, как играет «Зенит», когда ему надо и когда он замотивирован, — те же «Крылья» обычно обыгрываются довольно легко и комфортно. Опять же, если брать матч против «Спартака», где между самарцами и москвичами случилась перестрелка, похожего течения матча можно ждать и на этот раз. Команда Осинькина задачу минимум на 95% выполнила — отобралась в плей-офф в группе с гигантами отечественного футбола («Факел» вряд ли наберет шесть очков в оставшихся играх). Поэтому можно покуражиться и не расстраиваться гостевому поражению от чемпиона.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1