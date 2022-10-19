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«Зенит» — «Крылья Советов»: Малком и Клаудиньо в погоне за «Спартаком»

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Малком и Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press
Сине-бело-голубых устроит только победа.

20 октября санкт-петербургский «Зенит» проведет четвертый матч на групповом этапе Кубка России, его соперником станут «Крылья Советов». Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее с 20.00 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.

Кубок России. Группа B
20 окт, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу в основное время выставлен коэффициент 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Успех «Крыльев» доступен за нескромные 8.00 (11%), ничья — за 5.20 (19%).

В первом круге самарцы добились сенсационной победы со счетом 2:0. На то, что они снова не проиграют, котировка — 3.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.33.

В этом сезоне команды обменялись сухими победами: в РПЛ «Зенит» выиграл 3:0, а в Кубке «Крылья» — 2:0. На то, что обмен голами снова не случится, коэффициент — 1.90.

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Эксперты считают, что голов стоит ждать от форвардов хозяев — Кассьерры и Сергеева. На первого коэффициент — 2.10, на второго — 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа «Зенита» 2:0 идет за 7.60;

  • успех 1:0 — за 7.50:

  • 2:1 — за 8.10.

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча 4-го тура Кубка России 20 октября 2022 года

«Зенит» летит к пятому подряд чемпионству: после ничьей в московском дерби отрыв сине-бело-голубых от «Спартака» вырос до семи баллов. В РПЛ у команды Семака до сих пор нет ни одного поражения и в пассиве всего три ничьи. А вот в Кубке все значительно менее радужно: в четырех встречах набрано всего три очка. Красно-белые впереди на шесть баллов, «Крылья» — на три.

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Можно списать такой расклад в группе на низкое желание чемпиона напрягаться в посредственном турнире, где можно выйти в плей-офф даже с третьего места. Понятное дело, что «Факел» останется на дне, но вот нужно ли санкт-петербуржцам ставить себя в рамки и играть на вылет в нижней половине сетки? Вряд ли. Поэтому в ближайшем матче Семак наверняка выпустит основной состав с целью набрать такие необходимые три очка.

«Крылья», естественно, будут против, но куда деваться? Матч против «Спартака» чуть больше недели назад подсветил слабые стороны команды Осинькина — конечно же, это оборона. В Кубке это не так заметно, но в чемпионате у самарцев 19 пропущенных и редкие победы: исключительно над аутсайдерами и редко — над середняками.

На то, что «Зенит» не просто победит, но и с крупным счетом (Ф1(-1.5), котировка — 1.98.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Все знают, как играет «Зенит», когда ему надо и когда он замотивирован, — те же «Крылья» обычно обыгрываются довольно легко и комфортно. Опять же, если брать матч против «Спартака», где между самарцами и москвичами случилась перестрелка, похожего течения матча можно ждать и на этот раз. Команда Осинькина задачу минимум на 95% выполнила — отобралась в плей-офф в группе с гигантами отечественного футбола («Факел» вряд ли наберет шесть очков в оставшихся играх). Поэтому можно покуражиться и не расстраиваться гостевому поражению от чемпиона.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.97.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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