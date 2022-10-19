Прогноз и ставка на бой UFC Ислам Махачев — Чарльз Оливейра 22 октября 2022 года

У Ислама только одно поражение в организации.

22 октября в Абу-Даби на Etihad Arena пройдет один из главных ивентов UFC 2022 года. В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Атлеты сразятся за титул чемпиона в легком весе. Турнир UFC 280 начнется в 17.00 по московскому времени, трансляция главного карда стартует в 21.00 на сайте matchtv.ru, увидеть бои прелимов можно будет на телеканале «Матч! Боец» с 16.55 мск.

Ислам Махачев

Россиянин мощно ворвался в легкий дивизион UFC: провел 12 боев в организации, из которых проиграл только в одном — 3 октября 2015-го бразилец Адриану Мартинс нокаутировал Махачева за минуту и 46 секунд. Далее Ислам выдал винстрик из 10 поединков: ученик Хабиба Нурмагомедова не проигрывает в UFC уже семь лет.

При этом Махачев ни разу не бился с лидерами дивизиона. Самые статусные жертвы россиянина — новозеландец Дэн Хукер и американец Бобби Грин. Первый проиграл в четырех из пяти последних поединков (в том числе — Махачеву) и никогда не претендовал на чемпионский пояс, второй — 36-летний ветеран, который даже в молодости не считался элитным бойцом.

Правда, некоторые файтеры сами избегали схватки с Исламом. Например, матчмейкеры предлагали поединок с Тони Фергюсоном, но американец так и не встретился с Махачевым, как и с Хабибом Нурмагомедовым, бой с которым отменялся целых пять раз.

Ислам — ученик отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, под руководством которого уже в 20 лет стал чемпионом мира по боевому самбо. Из 12 боев россиянина в UFC только четыре закончились судейским решением. В основном Ислам рубил оппонентов сабмишенами — оформил три удушающих и два болевых. Еще два соперника легли после нокаутов.

Ислам Махачев. Фото Getty Images Фото Global Look Press

Махачев — достаточно разносторонний боец, но большую часть побед добыл благодаря борцовским навыкам. В поединках Ислам часто клинчует и старается перевести соперника на настил. В среднем за бой он проводит 3.41 тейкдауна (66% — успешные) и 1.23 попытки сабмишена. Самого россиянина практически невозможно перевести на настил — он отражает 88% попыток соперников.

В стойке россиянин показывает 2.27 акцентированных удара в среднем за минуту, а 44% от общего числа акцентированных выстрелов вылетает именно из стойки.

Считаете, что Махачев вернет чемпионский пояс легкого веса в Россию? По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Ислам — фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности.

Чарльз Оливейра

В мае 2021-го бразилец завоевал титул чемпиона в легком весе — нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде. Далее Чарльз защитил пояс против Дастина Порье (выиграл удушающим в третьем раунде). В мае 2022-го Оливейра проводил третью защиту: задушил Джастина Гейджи, но все равно лишился титула. Боец вышел на поединок с 200 граммами лишнего веса, из-за чего и потерял звание чемпиона.

Бразилец тоже очень силен в грэпплинге: 64% побед он оформил сабмишенами. Чарльз почти не доводит поединки до судейских решений: за всю карьеру Оливейра лишь трижды выиграл после просмотра судейских карточек, проиграл — всего однажды.

В среднем за бой Чарльз проводит 2.46 тейкдауна — реже Махачева. Но при этом бразилец гораздо чаще пробует завершить бой сабмишеном, в среднем — 2.89 раза. Последние две схватки в UFC Оливейра выиграл как раз удушающими.

Также бразилец активнее россиянина в стойке: выбрасывает 3.53 акцентированных удара за минуту.

По мнению экспертов, Оливейра — аутсайдер. Поставить на успех бразильца можно с котировкой 2.85. Вероятность — примерно 34%.

Возможна ли ничья?

Ничья — очень редкий исход для ММА. Ни у Махачева, ни у Оливейры в карьере еще не было «мирного» поединка.

На ничью предложен коэффициент 70.0, это около 1% вероятности.

Ставка в 1000 рублей на этот рынок в случае выигрыша принесет 70 000 рублей.