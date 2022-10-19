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Махачев — Оливейра: ученик Хабиба вернет чемпионский пояс UFC?

Прогноз и ставка на бой UFC Ислам Махачев — Чарльз Оливейра 22 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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У Ислама только одно поражение в организации.

22 октября в Абу-Даби на Etihad Arena пройдет один из главных ивентов UFC 2022 года. В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Атлеты сразятся за титул чемпиона в легком весе. Турнир UFC 280 начнется в 17.00 по московскому времени, трансляция главного карда стартует в 21.00 на сайте matchtv.ru, увидеть бои прелимов можно будет на телеканале «Матч! Боец» с 16.55 мск.

Ислам Махачев

Россиянин мощно ворвался в легкий дивизион UFC: провел 12 боев в организации, из которых проиграл только в одном — 3 октября 2015-го бразилец Адриану Мартинс нокаутировал Махачева за минуту и 46 секунд. Далее Ислам выдал винстрик из 10 поединков: ученик Хабиба Нурмагомедова не проигрывает в UFC уже семь лет.

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При этом Махачев ни разу не бился с лидерами дивизиона. Самые статусные жертвы россиянина — новозеландец Дэн Хукер и американец Бобби Грин. Первый проиграл в четырех из пяти последних поединков (в том числе — Махачеву) и никогда не претендовал на чемпионский пояс, второй — 36-летний ветеран, который даже в молодости не считался элитным бойцом.

Правда, некоторые файтеры сами избегали схватки с Исламом. Например, матчмейкеры предлагали поединок с Тони Фергюсоном, но американец так и не встретился с Махачевым, как и с Хабибом Нурмагомедовым, бой с которым отменялся целых пять раз.

Ислам — ученик отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, под руководством которого уже в 20 лет стал чемпионом мира по боевому самбо. Из 12 боев россиянина в UFC только четыре закончились судейским решением. В основном Ислам рубил оппонентов сабмишенами — оформил три удушающих и два болевых. Еще два соперника легли после нокаутов.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press
Ислам Махачев. Фото Getty Images
Фото Global Look Press

Махачев — достаточно разносторонний боец, но большую часть побед добыл благодаря борцовским навыкам. В поединках Ислам часто клинчует и старается перевести соперника на настил. В среднем за бой он проводит 3.41 тейкдауна (66% — успешные) и 1.23 попытки сабмишена. Самого россиянина практически невозможно перевести на настил — он отражает 88% попыток соперников.

В стойке россиянин показывает 2.27 акцентированных удара в среднем за минуту, а 44% от общего числа акцентированных выстрелов вылетает именно из стойки.

Считаете, что Махачев вернет чемпионский пояс легкого веса в Россию? По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Ислам — фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности.

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Чарльз Оливейра

В мае 2021-го бразилец завоевал титул чемпиона в легком весе — нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде. Далее Чарльз защитил пояс против Дастина Порье (выиграл удушающим в третьем раунде). В мае 2022-го Оливейра проводил третью защиту: задушил Джастина Гейджи, но все равно лишился титула. Боец вышел на поединок с 200 граммами лишнего веса, из-за чего и потерял звание чемпиона.

Бразилец тоже очень силен в грэпплинге: 64% побед он оформил сабмишенами. Чарльз почти не доводит поединки до судейских решений: за всю карьеру Оливейра лишь трижды выиграл после просмотра судейских карточек, проиграл — всего однажды.

В среднем за бой Чарльз проводит 2.46 тейкдауна — реже Махачева. Но при этом бразилец гораздо чаще пробует завершить бой сабмишеном, в среднем — 2.89 раза. Последние две схватки в UFC Оливейра выиграл как раз удушающими.

Также бразилец активнее россиянина в стойке: выбрасывает 3.53 акцентированных удара за минуту.

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По мнению экспертов, Оливейра — аутсайдер. Поставить на успех бразильца можно с котировкой 2.85. Вероятность — примерно 34%.

Возможна ли ничья?

Ничья — очень редкий исход для ММА. Ни у Махачева, ни у Оливейры в карьере еще не было «мирного» поединка.

На ничью предложен коэффициент 70.0, это около 1% вероятности.

Ставка в 1000 рублей на этот рынок в случае выигрыша принесет 70 000 рублей.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
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