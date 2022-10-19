Махачев — Оливейра: ученик Хабиба вернет чемпионский пояс UFC?
22 октября в Абу-Даби на Etihad Arena пройдет один из главных ивентов UFC 2022 года. В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Атлеты сразятся за титул чемпиона в легком весе. Турнир UFC 280 начнется в 17.00 по московскому времени, трансляция главного карда стартует в 21.00 на сайте matchtv.ru, увидеть бои прелимов можно будет на телеканале «Матч! Боец» с 16.55 мск.
Ислам Махачев
Россиянин мощно ворвался в легкий дивизион UFC: провел 12 боев в организации, из которых проиграл только в одном — 3 октября 2015-го бразилец Адриану Мартинс нокаутировал Махачева за минуту и 46 секунд. Далее Ислам выдал винстрик из 10 поединков: ученик Хабиба Нурмагомедова не проигрывает в UFC уже семь лет.
При этом Махачев ни разу не бился с лидерами дивизиона. Самые статусные жертвы россиянина — новозеландец Дэн Хукер и американец Бобби Грин. Первый проиграл в четырех из пяти последних поединков (в том числе — Махачеву) и никогда не претендовал на чемпионский пояс, второй — 36-летний ветеран, который даже в молодости не считался элитным бойцом.
Правда, некоторые файтеры сами избегали схватки с Исламом. Например, матчмейкеры предлагали поединок с Тони Фергюсоном, но американец так и не встретился с Махачевым, как и с Хабибом Нурмагомедовым, бой с которым отменялся целых пять раз.
Ислам — ученик отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, под руководством которого уже в 20 лет стал чемпионом мира по боевому самбо. Из 12 боев россиянина в UFC только четыре закончились судейским решением. В основном Ислам рубил оппонентов сабмишенами — оформил три удушающих и два болевых. Еще два соперника легли после нокаутов.
Махачев — достаточно разносторонний боец, но большую часть побед добыл благодаря борцовским навыкам. В поединках Ислам часто клинчует и старается перевести соперника на настил. В среднем за бой он проводит 3.41 тейкдауна (66% — успешные) и 1.23 попытки сабмишена. Самого россиянина практически невозможно перевести на настил — он отражает 88% попыток соперников.
В стойке россиянин показывает 2.27 акцентированных удара в среднем за минуту, а 44% от общего числа акцентированных выстрелов вылетает именно из стойки.
Считаете, что Махачев вернет чемпионский пояс легкого веса в Россию? По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Ислам — фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности.
Чарльз Оливейра
В мае 2021-го бразилец завоевал титул чемпиона в легком весе — нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде. Далее Чарльз защитил пояс против Дастина Порье (выиграл удушающим в третьем раунде). В мае 2022-го Оливейра проводил третью защиту: задушил Джастина Гейджи, но все равно лишился титула. Боец вышел на поединок с 200 граммами лишнего веса, из-за чего и потерял звание чемпиона.
Бразилец тоже очень силен в грэпплинге: 64% побед он оформил сабмишенами. Чарльз почти не доводит поединки до судейских решений: за всю карьеру Оливейра лишь трижды выиграл после просмотра судейских карточек, проиграл — всего однажды.
В среднем за бой Чарльз проводит 2.46 тейкдауна — реже Махачева. Но при этом бразилец гораздо чаще пробует завершить бой сабмишеном, в среднем — 2.89 раза. Последние две схватки в UFC Оливейра выиграл как раз удушающими.
Также бразилец активнее россиянина в стойке: выбрасывает 3.53 акцентированных удара за минуту.
По мнению экспертов, Оливейра — аутсайдер. Поставить на успех бразильца можно с котировкой 2.85. Вероятность — примерно 34%.
Возможна ли ничья?
Ничья — очень редкий исход для ММА. Ни у Махачева, ни у Оливейры в карьере еще не было «мирного» поединка.
На ничью предложен коэффициент 70.0, это около 1% вероятности.
Ставка в 1000 рублей на этот рынок в случае выигрыша принесет 70 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1