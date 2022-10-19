«Арсенал» — ПСВ: Артета и ван Нистелрой готовят «веселый» матч
20 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится перенесенный матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Арсенал» сыграет с ПСВ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Арсенала» значительно больше шансов выиграть. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех ПСВ — за 6.60 (13%).
Голландский клуб выиграл четыре матча подряд. Удастся ли ребятам Руда ван Нистелроя хотя бы не уступить в Лондоне? Вариант Х2 идет за 2.75.
Можете также подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.66, Ф1(-1.5) — в 2.30.
Эти команды играют достаточно результативно в Лиге Европы: у «Арсенала» шесть забитых в трех матчах, у ПСВ — вообще 11. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.
Обмен голами предложено взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.
Из десяти последних матчей роттердамцы не забили только в одном, поэтому здорово смотрится вариант «гол ПСВ» за 1.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Арсенал» — ПСВ: прогноз и анализ матча 4-го тура Лиги Европы 20 октября 2022 года
«Арсенал» восхитителен в новом сезоне: один из самых молодых по среднему возрасту игроков клубов АПЛ лидирует в чемпионате, а попутно уверенно возглавляет группу в Лиге Европы. В трех играх «канониры» добились трех побед, правда, еще не играли с главным конкурентом — ПСВ. Изначально матч должен был состояться в середине сентября, но УЕФА перенес его на более поздний срок из-за траура по случаю смерти королевы Елизаветы.
В тот период лондонцы только начинали победную серию, которая сейчас выросла до семи матчей. Всего же на счету команды Микеля Артеты 12 побед в 13 встречах и замечательная разница голов в двух турнирах — 30:11. В четырех из последних шести матчей «Арсенал» сыграл на ноль. На то, что ему это удастся и в этот раз, котировка — 2.70.
Впрочем, соперник сделает все возможное, чтобы не только забить, но и выиграть. ПСВ сам идет на серии из четырех побед и почти не уходит с поля без голов — в среднем по сезону роттердамцы забивают невероятные 3.53 мяча. Получится ли у них забить на «Эмирейтс» два гола и более? Коэффициент на это — 3.20.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ
«Арсеналу» вряд ли очень нужен этот матч, а точнее его результат. «Канонирам» значительно важнее удерживать на расстоянии в чемпионате «Манчестер Сити», тем более соперник в последнем туре потерял очки с «Ливерпулем». Поэтому Артета наверняка оставит многих лидеров на скамейке и позволит порезвиться резервистам.
У ПСВ много травмированных, в том числе основной форвард Люк де Йонг. Однако и без него есть кому забивать: например, в последнем матче эредивизи с «Утрехтом» по дублю сделали Гус Тил и Хави Симмонс.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1