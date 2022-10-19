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«Арсенал» — ПСВ: Артета и ван Нистелрой готовят «веселый» матч

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Микель Артета.
Фото Global Look Press
Обе команды хороши в атаке.

20 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится перенесенный матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Арсенал» сыграет с ПСВ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.

Лига Европы. Группа A
20 окт, 20:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Арсенала» значительно больше шансов выиграть. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех ПСВ — за 6.60 (13%).

Голландский клуб выиграл четыре матча подряд. Удастся ли ребятам Руда ван Нистелроя хотя бы не уступить в Лондоне? Вариант Х2 идет за 2.75.

Можете также подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.66, Ф1(-1.5) — в 2.30.

Эти команды играют достаточно результативно в Лиге Европы: у «Арсенала» шесть забитых в трех матчах, у ПСВ — вообще 11. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.

Обмен голами предложено взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.

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Из десяти последних матчей роттердамцы не забили только в одном, поэтому здорово смотрится вариант «гол ПСВ» за 1.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «Арсенала» — за 7.90;

  • 2:0 — за 8.00.

  • 1:0 — за 8.80.

«Арсенал» — ПСВ: прогноз и анализ матча 4-го тура Лиги Европы 20 октября 2022 года

«Арсенал» восхитителен в новом сезоне: один из самых молодых по среднему возрасту игроков клубов АПЛ лидирует в чемпионате, а попутно уверенно возглавляет группу в Лиге Европы. В трех играх «канониры» добились трех побед, правда, еще не играли с главным конкурентом — ПСВ. Изначально матч должен был состояться в середине сентября, но УЕФА перенес его на более поздний срок из-за траура по случаю смерти королевы Елизаветы.

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В тот период лондонцы только начинали победную серию, которая сейчас выросла до семи матчей. Всего же на счету команды Микеля Артеты 12 побед в 13 встречах и замечательная разница голов в двух турнирах — 30:11. В четырех из последних шести матчей «Арсенал» сыграл на ноль. На то, что ему это удастся и в этот раз, котировка — 2.70.

Впрочем, соперник сделает все возможное, чтобы не только забить, но и выиграть. ПСВ сам идет на серии из четырех побед и почти не уходит с поля без голов — в среднем по сезону роттердамцы забивают невероятные 3.53 мяча. Получится ли у них забить на «Эмирейтс» два гола и более? Коэффициент на это — 3.20.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ

«Арсеналу» вряд ли очень нужен этот матч, а точнее его результат. «Канонирам» значительно важнее удерживать на расстоянии в чемпионате «Манчестер Сити», тем более соперник в последнем туре потерял очки с «Ливерпулем». Поэтому Артета наверняка оставит многих лидеров на скамейке и позволит порезвиться резервистам.

У ПСВ много травмированных, в том числе основной форвард Люк де Йонг. Однако и без него есть кому забивать: например, в последнем матче эредивизи с «Утрехтом» по дублю сделали Гус Тил и Хави Симмонс.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.88.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
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