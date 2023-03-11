«Зенит» — «Химки»: гражданин Малком сделает больно еще одному аутсайдеру РПЛ
12 марта в 19-м туре чемпионата России лидер турнира «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить за мизерные 1.08, что приблизительно 92% вероятности исхода. Ничья доступна за 12.75 (7%), а успех «Химок» — за огромные 35.0 (1%).
В первом круге красно-черные неожиданно добили ничью 1:1. На то, что они не проиграют в предстоящей встрече, котировка — 9.25.
Если считаете, что «Зенит» разгромит противника, присмотритесь к ставке на победу хозяев с форой (-2.5) мяча за 1.78. При этом Ф2(+2.5) идет за 2.10.
Только в одном из шести предыдущих матчей между командами прошел «верх» по голам: ТБ 3.5 предложен за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.94.
Эксперты считают, что хозяев легко отправят в сетку соперника три мяча: ИТБ1 (2.5) идет за 1.44, ИТБ1 (3.5) — за 2.28.
Обмен результативными ударами можно оформить за жирные 2.74, противоположный исход предложен за 1.45.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Зенита» за 5.19.
«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года
«Химки» пожинают плоды бездумного увольнения Сергея Юрана: после изгнания тренера подмосковный клуб выиграл всего один из 20 матчей во всех турнирах и идет 15-м в РПЛ. Слабость химчан проявилась даже в межсезонье — клуб победил в двух из 11 товарищеских игр при семи поражениях. Сезон команда возобновила ничьей с другим аутсайдером чемпионата — «Факелом» (1:1).
Кажется, что в такой ситуации игроки с тренерами должны мобилизоваться и сплотиться для улучшения результатов, но вместо этого в клубе громыхнул очередной скандал. На неделе медиа написали, что Гогниев на тренировочной базе едва не подрался с отстраненными от работы с основой Гулиевым и Тихим. В «Химках» инцидент опровергли, но такое негативное внимание к клубу, даже если ситуацию выдумали, на пользу точно никому не пойдет.
Тем более следующий матч у химчан — с «Зенитом», который мощно вернулся из отпуска: в Кубке России питерцы разгромили «Волгу» (3:0), а в РПЛ с таким же счетом расправились с «Нижним Новгородом». Во второй встрече блестяще проявил себя новоиспеченный гражданин РФ Малком: забил два мяча, один из которых — идеальным по точности ударом со штрафного. На счету бразильца теперь 14 голов в чемпионате, и он нагнал в таблице бомбардиров Промеса с Писарским.
После осечки «Спартака» в игре с «Уралом» (2:2) «Зенит» оторвался от красно-белых на восемь очков, поэтому завершить гонку за золотом в свою пользу для команды Семака теперь должно быть делом техники. «Химки», которые пропускают больше всех в РПЛ (37 голов) и забили всего 17 мячей (второй худший показатель после «Торпедо»), — пылинка для могучей машины из Питера. Разгрома подмосковному клубу не избежать.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»
Ничья, которая случилась между командами в первом круге, — абсолютная случайность. «Зенит» давил соперника в первом тайме, расслабился во втором и поплатился за это. Но теперь сине-бело-голубые по-другому отнесутся к сопернику, особенно учитывая домашний характер игры.
На «Газпром Арене» питерцы играют очень мощно: выиграли восемь из девяти матчей в РПЛ и забили 34 мяча (в среднем — 3.77 за 90 минут). Химчане же на выезде потерпели семь поражений в тех же девяти встречах и пропустили 26 голов.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3