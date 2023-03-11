Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Зенит» — «Химки»: гражданин Малком сделает больно еще одному аутсайдеру РПЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото ФК «Зенит»
Бразилец классно вернулся в игру после зимней паузы.

12 марта в 19-м туре чемпионата России лидер турнира «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить за мизерные 1.08, что приблизительно 92% вероятности исхода. Ничья доступна за 12.75 (7%), а успех «Химок» — за огромные 35.0 (1%).

В первом круге красно-черные неожиданно добили ничью 1:1. На то, что они не проиграют в предстоящей встрече, котировка — 9.25.

Если считаете, что «Зенит» разгромит противника, присмотритесь к ставке на победу хозяев с форой (-2.5) мяча за 1.78. При этом Ф2(+2.5) идет за 2.10.

Александр Волков. Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Только в одном из шести предыдущих матчей между командами прошел «верх» по голам: ТБ 3.5 предложен за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.94.

Эксперты считают, что хозяев легко отправят в сетку соперника три мяча: ИТБ1 (2.5) идет за 1.44, ИТБ1 (3.5) — за 2.28.

Обмен результативными ударами можно оформить за жирные 2.74, противоположный исход предложен за 1.45.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Зенита» за 5.19.

«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

«Химки» пожинают плоды бездумного увольнения Сергея Юрана: после изгнания тренера подмосковный клуб выиграл всего один из 20 матчей во всех турнирах и идет 15-м в РПЛ. Слабость химчан проявилась даже в межсезонье — клуб победил в двух из 11 товарищеских игр при семи поражениях. Сезон команда возобновила ничьей с другим аутсайдером чемпионата — «Факелом» (1:1).

Петр Ян. Петр Ян — Мераб Двалишвили: Беспощадному нужна досрочная победа, чтобы не оставить шансов судьям

Кажется, что в такой ситуации игроки с тренерами должны мобилизоваться и сплотиться для улучшения результатов, но вместо этого в клубе громыхнул очередной скандал. На неделе медиа написали, что Гогниев на тренировочной базе едва не подрался с отстраненными от работы с основой Гулиевым и Тихим. В «Химках» инцидент опровергли, но такое негативное внимание к клубу, даже если ситуацию выдумали, на пользу точно никому не пойдет.

Тем более следующий матч у химчан — с «Зенитом», который мощно вернулся из отпуска: в Кубке России питерцы разгромили «Волгу» (3:0), а в РПЛ с таким же счетом расправились с «Нижним Новгородом». Во второй встрече блестяще проявил себя новоиспеченный гражданин РФ Малком: забил два мяча, один из которых — идеальным по точности ударом со штрафного. На счету бразильца теперь 14 голов в чемпионате, и он нагнал в таблице бомбардиров Промеса с Писарским.

После осечки «Спартака» в игре с «Уралом» (2:2) «Зенит» оторвался от красно-белых на восемь очков, поэтому завершить гонку за золотом в свою пользу для команды Семака теперь должно быть делом техники. «Химки», которые пропускают больше всех в РПЛ (37 голов) и забили всего 17 мячей (второй худший показатель после «Торпедо»), — пылинка для могучей машины из Питера. Разгрома подмосковному клубу не избежать.

Шамар Николсон. «Спартак» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 11 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»

Ничья, которая случилась между командами в первом круге, — абсолютная случайность. «Зенит» давил соперника в первом тайме, расслабился во втором и поплатился за это. Но теперь сине-бело-голубые по-другому отнесутся к сопернику, особенно учитывая домашний характер игры.

На «Газпром Арене» питерцы играют очень мощно: выиграли восемь из девяти матчей в РПЛ и забили 34 мяча (в среднем — 3.77 за 90 минут). Химчане же на выезде потерпели семь поражений в тех же девяти встречах и пропустили 26 голов.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
0
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Кубок Гагарина: безумие продолжается
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян — Мераб Двалишвили: Беспощадному нужна досрочная победа, чтобы не оставить шансов судьям
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости