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«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 11 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Шамар Николсон.
Фото Global Look Press

11 марта в Москве на «Открытие Арене» состоится матч 19-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Факелом». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени со свистком арбитра Владислава Безбородова. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт — в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Факел

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Факела» — за 8.75 (9%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода принесет выплату в 8750 рублей.

Красно-белые выиграли у «Факела» шесть из семи матчей, пять из них — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) идет за 1.97.

Команды трижды встречались в 2022 году и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.31.

«Спартак» забивает 2.33 мяча за 90 минут в РПЛ. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.43, ИТБ1 (2.5) — за 2.21.

Для «Факела» не бывает авторитетов, поэтому воронежцы ярко атакуют даже против топ-клубов. Вариант «обе забьют» идет за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Абаскаля за 6.01.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Факел»

«Спартак» отлично выглядел в Кубке России, обыграв в двух матчах «Локомотив» (1:0 и 4:2), но в первой после перерыва встрече РПЛ оступился — поделил очки с «Уралом» (2:2). Отставание от «Зенита» за 12 туров до конца сезона выросло до 12 очков, и теперь у красно-белых нет права на ошибку.

Благо следующий матч у команды Гильермо Абаскаля против очень удобного соперника. Москвичи встречались с «Факелом» трижды в прошлом году (в РПЛ и дважды в Кубке) и трижды оказались сильнее. Причем две победы были добыты с запасом в три мяча (3:0 и 4:1).

После неудачи с екатеринбуржцами «Спартак» будет максимально зол и мотивирован, а этого при наличии на поле Соболева, Промеса и остальных достаточно, чтобы переиграть одного из аутсайдеров. А учитывая, что «Факел» — третий с конца по пропущенным в РПЛ голам, встреча должна быть достаточно результативной.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч КХЛ 10 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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