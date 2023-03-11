«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 11 марта 2023 года
11 марта в Москве на «Открытие Арене» состоится матч 19-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Факелом». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени со свистком арбитра Владислава Безбородова. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт — в 16.00 мск.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Факела» — за 8.75 (9%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода принесет выплату в 8750 рублей.
Красно-белые выиграли у «Факела» шесть из семи матчей, пять из них — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) идет за 1.97.
Команды трижды встречались в 2022 году и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.31.
«Спартак» забивает 2.33 мяча за 90 минут в РПЛ. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.43, ИТБ1 (2.5) — за 2.21.
Для «Факела» не бывает авторитетов, поэтому воронежцы ярко атакуют даже против топ-клубов. Вариант «обе забьют» идет за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Абаскаля за 6.01.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Факел»
«Спартак» отлично выглядел в Кубке России, обыграв в двух матчах «Локомотив» (1:0 и 4:2), но в первой после перерыва встрече РПЛ оступился — поделил очки с «Уралом» (2:2). Отставание от «Зенита» за 12 туров до конца сезона выросло до 12 очков, и теперь у красно-белых нет права на ошибку.
Благо следующий матч у команды Гильермо Абаскаля против очень удобного соперника. Москвичи встречались с «Факелом» трижды в прошлом году (в РПЛ и дважды в Кубке) и трижды оказались сильнее. Причем две победы были добыты с запасом в три мяча (3:0 и 4:1).
После неудачи с екатеринбуржцами «Спартак» будет максимально зол и мотивирован, а этого при наличии на поле Соболева, Промеса и остальных достаточно, чтобы переиграть одного из аутсайдеров. А учитывая, что «Факел» — третий с конца по пропущенным в РПЛ голам, встреча должна быть достаточно результативной.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3