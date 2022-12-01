Южная Корея — Португалия: Роналду и Бруну растопчут очередного соперника
2 декабря — заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира в Катаре. В одном из матчей Португалия встретится с Южной Кореей на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 17.45.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев серьезными фаворитами матча: поставить на победу Криштиану Роналду и Ко можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш корейцев предложен с котировкой 4.80 (19%), ничья идет за 4.50 (22%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество европейцев:
• победа Португалии 1:0 идет за 7.10;
• успех 2:0 — за 7.40;
• ничья 1:1 — за 7.60.
Команды встречались лишь один раз в истории — на чемпионате мира 2002 года «Азиатские тигры» в матче группового этапа добыли минимальную победу. В Катаре португальцы еще ни разу не потеряли очки. Верите, что корейцы станут первыми, кто им не проиграет? Этот рынок оценен в 2.32.
Португальцы достаточно результативно выступают в Катаре: за два тура оформили пять голов и ни разу не забили меньше двух мячей за игру. Корейцы отличились дважды — оба раза в ярком матче с Ганой (2:3). Аналитики считают, что предстоящий матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.12.
Южная Корея — Португалия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 2 декабря 2022 года
Португалия стартовала с двух побед и уже обеспечила выход в плей-офф. Чтобы попасть на более легкого соперника в 1/8 финала, европейцам надо занимать первое место — его команда Криштиану Роналду забронирует даже в случае ничьей с Кореей.
Португальцы хорошо выглядят в атаке: отличились пять раз за два тура и ни разу не забили меньше двух голов за игру. Особенно ярко сборная смотрелась против Ганы: Португалия вонзила три мяча за 25 минут и обеспечила победу. С вязким Уругваем было сложнее, но дубль Бруну Фернандеша прибил южноамериканцев. Примечательно, что пока на ЧМ португальцы отличаются только во вторых таймах.
Ждете, что европейцы снова пробьют планку в два гола? Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча можно взять за 1.66, обратный рынок предложен за 2.22.
Южная Корея заработала очки только в стартовом матче, сыграв по нулям с Уругваем. Правда, «Чарруа» были ближе к забитому мячу, дважды пробив в каркас. Встреча с уругвайцами получилась скучной, но в следующем туре «Азиатские тигры» подарили одну из ярчайших встреч чемпионата мира, в которой проиграли Гане (2:3) — корейцы летели 0:2, затем сравняли счет во втором тайме, но все равно уступили. Поражение «Черным звездам» серьезно осложнило корейцам выход из группы: для этого им необходима победа над Португалией и потеря очков ганцами.
Прогноз и ставка на матч Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года
Португалия обладает одной из самых опасных линий нападения в Катаре: за весь 2022 год команда только трижды за 11 матчей во всех турнирах забила меньше двух мячей за игру, а на чемпионате мира еще ни разу не опускалась ниже этой планки. За сборную выступают топовые игроки, некоторые из которых приехали на ЧМ в отличной форме: Бруну Фернандеш уже оформил 2+2 по системе «гол+пас», Роналду отличился против Ганы и едва не забил с Уругваем. Корея же пропустила три мяча от ганцев, а среди защитников в топ-лиге выступает только центрбек «Наполи» Ким Мин Джэ.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2