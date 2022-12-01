2 декабря — заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира в Катаре. В одном из матчей Португалия встретится с Южной Кореей на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 17.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев серьезными фаворитами матча: поставить на победу Криштиану Роналду и Ко можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш корейцев предложен с котировкой 4.80 (19%), ничья идет за 4.50 (22%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество европейцев:

• победа Португалии 1:0 идет за 7.10;

• успех 2:0 — за 7.40;

• ничья 1:1 — за 7.60.

Команды встречались лишь один раз в истории — на чемпионате мира 2002 года «Азиатские тигры» в матче группового этапа добыли минимальную победу. В Катаре португальцы еще ни разу не потеряли очки. Верите, что корейцы станут первыми, кто им не проиграет? Этот рынок оценен в 2.32.

Португальцы достаточно результативно выступают в Катаре: за два тура оформили пять голов и ни разу не забили меньше двух мячей за игру. Корейцы отличились дважды — оба раза в ярком матче с Ганой (2:3). Аналитики считают, что предстоящий матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.12.

Южная Корея — Португалия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 2 декабря 2022 года

Португалия стартовала с двух побед и уже обеспечила выход в плей-офф. Чтобы попасть на более легкого соперника в 1/8 финала, европейцам надо занимать первое место — его команда Криштиану Роналду забронирует даже в случае ничьей с Кореей.

Португальцы хорошо выглядят в атаке: отличились пять раз за два тура и ни разу не забили меньше двух голов за игру. Особенно ярко сборная смотрелась против Ганы: Португалия вонзила три мяча за 25 минут и обеспечила победу. С вязким Уругваем было сложнее, но дубль Бруну Фернандеша прибил южноамериканцев. Примечательно, что пока на ЧМ португальцы отличаются только во вторых таймах.

Ждете, что европейцы снова пробьют планку в два гола? Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча можно взять за 1.66, обратный рынок предложен за 2.22.

Южная Корея заработала очки только в стартовом матче, сыграв по нулям с Уругваем. Правда, «Чарруа» были ближе к забитому мячу, дважды пробив в каркас. Встреча с уругвайцами получилась скучной, но в следующем туре «Азиатские тигры» подарили одну из ярчайших встреч чемпионата мира, в которой проиграли Гане (2:3) — корейцы летели 0:2, затем сравняли счет во втором тайме, но все равно уступили. Поражение «Черным звездам» серьезно осложнило корейцам выход из группы: для этого им необходима победа над Португалией и потеря очков ганцами.

Прогноз и ставка на матч Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года

Португалия обладает одной из самых опасных линий нападения в Катаре: за весь 2022 год команда только трижды за 11 матчей во всех турнирах забила меньше двух мячей за игру, а на чемпионате мира еще ни разу не опускалась ниже этой планки. За сборную выступают топовые игроки, некоторые из которых приехали на ЧМ в отличной форме: Бруну Фернандеш уже оформил 2+2 по системе «гол+пас», Роналду отличился против Ганы и едва не забил с Уругваем. Корея же пропустила три мяча от ганцев, а среди защитников в топ-лиге выступает только центрбек «Наполи» Ким Мин Джэ.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.66.