Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 15 мая 2022 года

«Горожане» слишком хороши, чтобы остаться без трофеев.

«Манчестер Сити» всего в двух победах от чемпионства. В 37-м туре АПЛ команде Пепа Гвардиолы предстоит выезд в столицу к «Вест Хэму». Игра состоится 15 мая 2022 года в 16.00 по московскому времени на стадионе «Лондон». Встречу между лидером и седьмым клубом чемпионата обслужит арбитр Энтони Тэйлор.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 15 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не оставляют шансов хозяевам. На победу «Сити» можно поставить за скромный коэффициент 1.37, это примерно 72% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья, котировка — 5.40 (18%). Успех «Вест Хэма» идет за высокие 8.30 (10%).

«Молотобойцы» — палачи «горожан» в Кубке английской лиги этого сезона. На то, что команда Дэвида Мойеса выстоит и не проиграет, коэффициент 3.30.

Но можно подстраховать лондонцев еще сильнее и взять их победу с форой (+1.5) за 1.82. Если что-то смущает, берите обратный вариант на «Сити» — Ф2(-1.5) за 2.05.

В игре предложен широкий рынок для ставок на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.43;

тотал больше 3.5 мяча за 2.40, ТМ 3.5 — за 1.57;

тотал больше 4.5 мяча за 4.20, ТМ 4.5 — за 1.23.

В трех из пяти последних матчей команды обменялись голами. На «обе забьют» котировка 1.82, на противоположный исход — 2.00.

В игре первого круга не было ни удалений, ни пенальти. На красную карточку в предстоящей встрече можно поставить за 6.00, на 11-метровый — за 2.40.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 15 мая 2022 года

«Манчестер Сити» безумно разозлился из-за поражения «Реалу» в Лиге чемпионов и вылета из турнира. Команда Пепа Гвардиолы забила «Ньюкаслу» и «Вулверхэмптону» 10 мячей, а всего в последних пяти турах чемпионата отличилась 22 раза — в среднем 4.4 гола за игру. «Горожане» рассчитывали взять хотя бы два трофея в этом сезоне, но шансы остались только на один. Правда, очень высокие.

После ничьей «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» «Сити» нужно проиграть один из двух последних матчей, чтобы подарить чемпионство конкуренту. Играть предстоит с «Вест Хэмом» и «Астон Виллой», «молотобойцы» — последний реальный шанс Юргена Клоппа вернуться в гонку.

Лондонцы идут седьмыми в таблице и еще могут потеснить с шестого места «МЮ», поэтому будут предельно мотивированы. Но вопрос в том, как они будут сдерживать атаку «Сити» с ситом вместо обороны. Только в двух встречах из десяти последних команда Дэвида Мойеса сыграла на ноль. На то, что «Сити» продолжит забивать много и оформит минимум три мяча, коэффициент 2.34.

«Вест Хэму» в любом случае придется искать счастья в атаке, потому что отсидеться у своей штрафной не получится. «Сити» задавит прессингом, но не факт, что чисто отыграет против настырного соперника, учитывая, что все четыре потери перед игрой — защитники. Свежие оборонительные сочетания повысят шансы хозяев на голы — один забитый лондонцами мяч доступен за 1.64.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Давайте будем честны — «Сити» свое не упустит. Проиграть или даже сыграть вничью с «Вест Хэмом», который только что прервал серию из четырех поражений подряд и находится в контуженном состоянии, будет нереально. «Горожане» наверняка изберут проверенную тактику — задавят соперника в первые 20 минут, пока тот еще сонный и не вкатился в игру.

Рекомендуемая ставка: «Сити» победит в первом тайме и в матче за 1.98.