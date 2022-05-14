«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы не упустит лидерство в АПЛ
«Манчестер Сити» всего в двух победах от чемпионства. В 37-м туре АПЛ команде Пепа Гвардиолы предстоит выезд в столицу к «Вест Хэму». Игра состоится 15 мая 2022 года в 16.00 по московскому времени на стадионе «Лондон». Встречу между лидером и седьмым клубом чемпионата обслужит арбитр Энтони Тэйлор.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 15 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не оставляют шансов хозяевам. На победу «Сити» можно поставить за скромный коэффициент 1.37, это примерно 72% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья, котировка — 5.40 (18%). Успех «Вест Хэма» идет за высокие 8.30 (10%).
«Молотобойцы» — палачи «горожан» в Кубке английской лиги этого сезона. На то, что команда Дэвида Мойеса выстоит и не проиграет, коэффициент 3.30.
Но можно подстраховать лондонцев еще сильнее и взять их победу с форой (+1.5) за 1.82. Если что-то смущает, берите обратный вариант на «Сити» — Ф2(-1.5) за 2.05.
В игре предложен широкий рынок для ставок на количество голов:
В трех из пяти последних матчей команды обменялись голами. На «обе забьют» котировка 1.82, на противоположный исход — 2.00.
В игре первого круга не было ни удалений, ни пенальти. На красную карточку в предстоящей встрече можно поставить за 6.00, на 11-метровый — за 2.40.
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 15 мая 2022 года
«Манчестер Сити» безумно разозлился из-за поражения «Реалу» в Лиге чемпионов и вылета из турнира. Команда Пепа Гвардиолы забила «Ньюкаслу» и «Вулверхэмптону» 10 мячей, а всего в последних пяти турах чемпионата отличилась 22 раза — в среднем 4.4 гола за игру. «Горожане» рассчитывали взять хотя бы два трофея в этом сезоне, но шансы остались только на один. Правда, очень высокие.
После ничьей «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» «Сити» нужно проиграть один из двух последних матчей, чтобы подарить чемпионство конкуренту. Играть предстоит с «Вест Хэмом» и «Астон Виллой», «молотобойцы» — последний реальный шанс Юргена Клоппа вернуться в гонку.
Лондонцы идут седьмыми в таблице и еще могут потеснить с шестого места «МЮ», поэтому будут предельно мотивированы. Но вопрос в том, как они будут сдерживать атаку «Сити» с ситом вместо обороны. Только в двух встречах из десяти последних команда Дэвида Мойеса сыграла на ноль. На то, что «Сити» продолжит забивать много и оформит минимум три мяча, коэффициент 2.34.
«Вест Хэму» в любом случае придется искать счастья в атаке, потому что отсидеться у своей штрафной не получится. «Сити» задавит прессингом, но не факт, что чисто отыграет против настырного соперника, учитывая, что все четыре потери перед игрой — защитники. Свежие оборонительные сочетания повысят шансы хозяев на голы — один забитый лондонцами мяч доступен за 1.64.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
Давайте будем честны — «Сити» свое не упустит. Проиграть или даже сыграть вничью с «Вест Хэмом», который только что прервал серию из четырех поражений подряд и находится в контуженном состоянии, будет нереально. «Горожане» наверняка изберут проверенную тактику — задавят соперника в первые 20 минут, пока тот еще сонный и не вкатился в игру.
Рекомендуемая ставка: «Сити» победит в первом тайме и в матче за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0