«Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча
13 ноября в заключительном перед зимним перерывом туре чемпионата России по футболу состоятся сразу два московских дерби. В одном из них «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет с ЦСКА. Встречу обслужит арбитр Владислав Безбородов, стартовый свисток которого прозвучит в 19.30 по столичному времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд очень близкие шансы на победу. Успех «Динамо» можно взять за 2.65, вероятность исхода — приблизительно 37%. Триумф ЦСКА оценен в 2.60 (38%). Ничья идет за 3.80 (25%).
Бело-голубые очень успешно противостоят армейцам в последние несколько лет: уступили всего в двух матчах из десяти и добились четырех побед. На то, что они не проиграют на этот раз, котировка — 1.53.
Тотал больше 2.5 мяча вы можете оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03. В этом году обе очные встречи завершились «низом».
Забьют ли хозяева два и более мяча, как сделали это в четырех играх из пяти предыдущих во всех турнирах? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. У ЦСКА те же показатели идут за 2.26 и 1.64 соответственно.
Обе команды по шесть раз били пенальти в этом сезоне — 11-метровый можно взять за 2.20. Если же считаете, что дерби получится горячим, что приведет к удалению, красную карточку предложено добавить в купон за 3.20.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 13 ноября 2022 года
«ЦСКА немного сбавил обороты. Карраскаль, Медина и все иностранцы как-то невзрачно выглядят, — поделился мнением Александр Тарханов. — «Динамо» в игровом плане сейчас получше. Но в такой игре, как дерби, трудно определить фаворита: думаю, это два равных соперника». Армейцы пока впереди динамовцев, но команды в таблице разделяют всего три очка. При этом последние игры для бело-голубых сложились значительно успешнее: они набрали 10 из 15 очков в предыдущих пяти турах, команда Федотова — всего шесть.
Красно-синие на этом отрезке обыграли только «Локомотив» (1:0), а на прошлой неделе при большом преимуществе проиграли дома 0:1 «Нижнему Новгороду». «Динамо» уступило «Ростову», но этот результат тоже нельзя назвать справедливым: москвичи создали больше опасности (1.23 xG против 0.57 у южан) и нанесли по воротам Песьякова 21 удар — хозяева ответили только четырьмя.
Несмотря на приятную статистику последних матчей, есть один нюанс — «Динамо» очень много пропускает. В последний раз Смолов и компания отыграли на ноль 20 августа во встрече со «Спартаком» (1:0) и с тех пор пропустили в 14 играх подряд. ЦСКА тоже нельзя причислить к идеально обороняющимся командам — в сетку ворот Акинфеева мяч влетел в 10 из 11 предыдущих встреч. Вероятность, что команды обменяются голами, довольно высока и оценена котировкой 1.68.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА
ЦСКА в РПЛ пропускает в среднем ровно один мяч за 90 минут, «Динамо» — 1.25 гола. Кроме того, бело-голубые обменялись результативными ударами с соперниками в восьми предыдущих играх во всех турнирах. В довершение: четыре из пяти игр между этими командами также закончились обоюдным взятием ворот.
Если вам и этого мало, то за хозяев в предстоящей встрече не сыграет основной центральный защитник Фернандес, а вратарь Шунин только вернулся к тренировкам после переутомления. Кажется, слишком многое указывает на то, что вариант «обе забьют» в этом матче точно пройдет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2