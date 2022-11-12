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12 ноября, 14:15

«Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Одна и та же ставка зашла в восьми последних встречах хозяев.

13 ноября в заключительном перед зимним перерывом туре чемпионата России по футболу состоятся сразу два московских дерби. В одном из них «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет с ЦСКА. Встречу обслужит арбитр Владислав Безбородов, стартовый свисток которого прозвучит в 19.30 по столичному времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд очень близкие шансы на победу. Успех «Динамо» можно взять за 2.65, вероятность исхода — приблизительно 37%. Триумф ЦСКА оценен в 2.60 (38%). Ничья идет за 3.80 (25%).

Бело-голубые очень успешно противостоят армейцам в последние несколько лет: уступили всего в двух матчах из десяти и добились четырех побед. На то, что они не проиграют на этот раз, котировка — 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча вы можете оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03. В этом году обе очные встречи завершились «низом».

Забьют ли хозяева два и более мяча, как сделали это в четырех играх из пяти предыдущих во всех турнирах? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. У ЦСКА те же показатели идут за 2.26 и 1.64 соответственно.

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Обе команды по шесть раз били пенальти в этом сезоне — 11-метровый можно взять за 2.20. Если же считаете, что дерби получится горячим, что приведет к удалению, красную карточку предложено добавить в купон за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.50;

  • минимальная победа ЦСКА — за 8.90;

  • успех «Динамо» 1:0 — за 9.10.

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«ЦСКА немного сбавил обороты. Карраскаль, Медина и все иностранцы как-то невзрачно выглядят, — поделился мнением Александр Тарханов. — «Динамо» в игровом плане сейчас получше. Но в такой игре, как дерби, трудно определить фаворита: думаю, это два равных соперника». Армейцы пока впереди динамовцев, но команды в таблице разделяют всего три очка. При этом последние игры для бело-голубых сложились значительно успешнее: они набрали 10 из 15 очков в предыдущих пяти турах, команда Федотова — всего шесть.

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Красно-синие на этом отрезке обыграли только «Локомотив» (1:0), а на прошлой неделе при большом преимуществе проиграли дома 0:1 «Нижнему Новгороду». «Динамо» уступило «Ростову», но этот результат тоже нельзя назвать справедливым: москвичи создали больше опасности (1.23 xG против 0.57 у южан) и нанесли по воротам Песьякова 21 удар — хозяева ответили только четырьмя.

Несмотря на приятную статистику последних матчей, есть один нюанс — «Динамо» очень много пропускает. В последний раз Смолов и компания отыграли на ноль 20 августа во встрече со «Спартаком» (1:0) и с тех пор пропустили в 14 играх подряд. ЦСКА тоже нельзя причислить к идеально обороняющимся командам — в сетку ворот Акинфеева мяч влетел в 10 из 11 предыдущих встреч. Вероятность, что команды обменяются голами, довольно высока и оценена котировкой 1.68.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

ЦСКА в РПЛ пропускает в среднем ровно один мяч за 90 минут, «Динамо» — 1.25 гола. Кроме того, бело-голубые обменялись результативными ударами с соперниками в восьми предыдущих играх во всех турнирах. В довершение: четыре из пяти игр между этими командами также закончились обоюдным взятием ворот.

Если вам и этого мало, то за хозяев в предстоящей встрече не сыграет основной центральный защитник Фернандес, а вратарь Шунин только вернулся к тренировкам после переутомления. Кажется, слишком многое указывает на то, что вариант «обе забьют» в этом матче точно пройдет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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