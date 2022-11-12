Одна и та же ставка зашла в восьми последних встречах хозяев.

13 ноября в заключительном перед зимним перерывом туре чемпионата России по футболу состоятся сразу два московских дерби. В одном из них «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет с ЦСКА. Встречу обслужит арбитр Владислав Безбородов, стартовый свисток которого прозвучит в 19.30 по столичному времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд очень близкие шансы на победу. Успех «Динамо» можно взять за 2.65, вероятность исхода — приблизительно 37%. Триумф ЦСКА оценен в 2.60 (38%). Ничья идет за 3.80 (25%).

Бело-голубые очень успешно противостоят армейцам в последние несколько лет: уступили всего в двух матчах из десяти и добились четырех побед. На то, что они не проиграют на этот раз, котировка — 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча вы можете оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03. В этом году обе очные встречи завершились «низом».

Забьют ли хозяева два и более мяча, как сделали это в четырех играх из пяти предыдущих во всех турнирах? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. У ЦСКА те же показатели идут за 2.26 и 1.64 соответственно.

Обе команды по шесть раз били пенальти в этом сезоне — 11-метровый можно взять за 2.20. Если же считаете, что дерби получится горячим, что приведет к удалению, красную карточку предложено добавить в купон за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 идет за 6.50;

минимальная победа ЦСКА — за 8.90;

успех «Динамо» 1:0 — за 9.10.

«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 13 ноября 2022 года

«ЦСКА немного сбавил обороты. Карраскаль, Медина и все иностранцы как-то невзрачно выглядят, — поделился мнением Александр Тарханов. — «Динамо» в игровом плане сейчас получше. Но в такой игре, как дерби, трудно определить фаворита: думаю, это два равных соперника». Армейцы пока впереди динамовцев, но команды в таблице разделяют всего три очка. При этом последние игры для бело-голубых сложились значительно успешнее: они набрали 10 из 15 очков в предыдущих пяти турах, команда Федотова — всего шесть.

Красно-синие на этом отрезке обыграли только «Локомотив» (1:0), а на прошлой неделе при большом преимуществе проиграли дома 0:1 «Нижнему Новгороду». «Динамо» уступило «Ростову», но этот результат тоже нельзя назвать справедливым: москвичи создали больше опасности (1.23 xG против 0.57 у южан) и нанесли по воротам Песьякова 21 удар — хозяева ответили только четырьмя.

Несмотря на приятную статистику последних матчей, есть один нюанс — «Динамо» очень много пропускает. В последний раз Смолов и компания отыграли на ноль 20 августа во встрече со «Спартаком» (1:0) и с тех пор пропустили в 14 играх подряд. ЦСКА тоже нельзя причислить к идеально обороняющимся командам — в сетку ворот Акинфеева мяч влетел в 10 из 11 предыдущих встреч. Вероятность, что команды обменяются голами, довольно высока и оценена котировкой 1.68.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

ЦСКА в РПЛ пропускает в среднем ровно один мяч за 90 минут, «Динамо» — 1.25 гола. Кроме того, бело-голубые обменялись результативными ударами с соперниками в восьми предыдущих играх во всех турнирах. В довершение: четыре из пяти игр между этими командами также закончились обоюдным взятием ворот.

Если вам и этого мало, то за хозяев в предстоящей встрече не сыграет основной центральный защитник Фернандес, а вратарь Шунин только вернулся к тренировкам после переутомления. Кажется, слишком многое указывает на то, что вариант «обе забьют» в этом матче точно пройдет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.