Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 22 декабря 2023 года

22 декабря «Милан» приедет в гости к «Салернитане» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Салерно на стадионе «Ареки» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение гостям. На победу коллектива Стефано Пиоли доступна котировка 1.46, это приблизительно 65% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 7.18 (14%), ничью — за 4.79 (21%).

В трех последних турах гранатовые уступили с общим счетом 2:9. Верите, что парни Филиппо Индзаги прервут неудачную серию и наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.88.

В прошлом сезоне соперники пробили «верх» по голам на стадионе «Ареки» (2:1 в пользу «Милана»). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.95. «Обе забьют — нет» представили за 1.86.

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»

«Морские коньки» обитают на дне таблицы лишь с одной победой — месяц назад одолели «Лацио» (2:1), но в трех следующих играх влетели с общим счетом 2:9. Вряд ли гранатовым стоит мечтать о прекращении серии: в пяти последних матчах серии А россонери уступили всего однажды, а в прошлые выходные разделались с крепкой «Монцей» (3:0). С результативностью у коллектива Стефано Пиоли тоже все в порядке: «верх» по голам пробили в трех турах подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и ТБ 2.5 за 1.99.

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