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«Салернитана» — «Милан»: прогноз на матч серии А 22 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 22 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ян-Карло Симич и Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press

22 декабря «Милан» приедет в гости к «Салернитане» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Салерно на стадионе «Ареки» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение гостям. На победу коллектива Стефано Пиоли доступна котировка 1.46, это приблизительно 65% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 7.18 (14%), ничью — за 4.79 (21%).

В трех последних турах гранатовые уступили с общим счетом 2:9. Верите, что парни Филиппо Индзаги прервут неудачную серию и наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.88.

В прошлом сезоне соперники пробили «верх» по голам на стадионе «Ареки» (2:1 в пользу «Милана»). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.95. «Обе забьют — нет» представили за 1.86.

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Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»

«Морские коньки» обитают на дне таблицы лишь с одной победой — месяц назад одолели «Лацио» (2:1), но в трех следующих играх влетели с общим счетом 2:9. Вряд ли гранатовым стоит мечтать о прекращении серии: в пяти последних матчах серии А россонери уступили всего однажды, а в прошлые выходные разделались с крепкой «Монцей» (3:0). С результативностью у коллектива Стефано Пиоли тоже все в порядке: «верх» по голам пробили в трех турах подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и ТБ 2.5 за 1.99.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Салернитана
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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