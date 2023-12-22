«Салернитана» — «Милан»: прогноз на матч серии А 22 декабря 2023 года
22 декабря «Милан» приедет в гости к «Салернитане» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Салерно на стадионе «Ареки» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение гостям. На победу коллектива Стефано Пиоли доступна котировка 1.46, это приблизительно 65% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 7.18 (14%), ничью — за 4.79 (21%).
В трех последних турах гранатовые уступили с общим счетом 2:9. Верите, что парни Филиппо Индзаги прервут неудачную серию и наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.88.
В прошлом сезоне соперники пробили «верх» по голам на стадионе «Ареки» (2:1 в пользу «Милана»). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.95. «Обе забьют — нет» представили за 1.86.
Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»
«Морские коньки» обитают на дне таблицы лишь с одной победой — месяц назад одолели «Лацио» (2:1), но в трех следующих играх влетели с общим счетом 2:9. Вряд ли гранатовым стоит мечтать о прекращении серии: в пяти последних матчах серии А россонери уступили всего однажды, а в прошлые выходные разделались с крепкой «Монцей» (3:0). С результативностью у коллектива Стефано Пиоли тоже все в порядке: «верх» по голам пробили в трех турах подряд.
Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и ТБ 2.5 за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5