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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:30

Клопп и Тухель — футбольные Федерер и Надаль. Кто вырвется вперед по количеству трофеев?

Прогнозы и ставки на финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» 14 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Томас Тухель.
Фото Global Look Press
Томас Тухель («Челси»).
Фото Global Look Press
1/2
Немецкие товарищи снова станут врагами.

Томасу Тухелю повезло — после поражения по пенальти в финале Кубка лиги он получил возможность поквитаться с Юргеном Клоппом. Немецкие тренеры снова встретятся в кубковом финале, где решат судьбу второго по статусу трофея Англии. Добавить интереса матчу вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Ливерпуль»

Финал Кубка Англии традиционно примет главный футбольный стадион Великобритании — «Уэмбли». Матч состоится 14 мая в 18.45 по московскому времени. В России его не покажут. Обслужит встречу 42-летний арбитр Крейг Поусон.

Англия. Кубок. Финал
14 мая, 18:45. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на финал Кубка Англии 14 мая 2022 года

«Прошло слишком много времени с тех пор, как наш клуб в последний раз выиграл Кубок Англии. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей. Знаем, насколько будет сложно, мы уже видели это в финале Кубка лиги», — прокомментировал предстоящую игру Вирджил ван Дейк.

В последний раз красные поднимали трофей и правда очень давно — аж в 2006 году. В решающем матче не играли десять лет, когда в 2012-м уступили как раз «Челси». Удивителен еще один факт: в том году «Ливерпуль», как и в 2022-м, мог сделать кубковый дубль, но под руководством Кенни Далглиша выиграл лишь Кубок лиги.

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Сейчас у красных совсем другие возможности и аппетиты. В 2012-м «Ливерпуль» бросил все силы на успешное выступление во второстепенных турнирах и провалился в АПЛ. Клуб занял только восьмое место и отстал от «Манчестер Сити» на катастрофические 37 очков. «Челси» же оказался чуть выше — шестым — и также довольствовался одним трофеем. Сегодня мерсисайдцы — претенденты на четыре приза (один уже взяли). Кубок Англии не самый важный из них. Но это не значит, что вице-лидеры АПЛ добродушно отдадут его сопернику.

Победа в первую очередь важна для клуба и болельщиков, но не меньше жаждет ее Юрген Клопп. Благодаря успеху в финале Кубка лиги он догнал своего коллегу и товарища Томаса Тухеля — теперь у немецких гениев по десять трофеев. Кто-то 14 мая снова вырвется вперед.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у Юргена Клоппа и его команды больше шансов победить. Коэффициент на триумф номинальных гостей финала в основное время — 2.15, это примерно 46% вероятности исхода. На «Челси» и ничью котировки одинаковые — по 3.50 (27%).

Томас Тухель («Челси»). Фото Global Look Press
Томас Тухель («Челси»).
Фото Global Look Press

Томас Тухель привык находиться немного в тени оппонента. Он донашивал за Клоппом должность тренера в «Майнце», затем пришел ему на смену в дортмундскую «Боруссию», но везде был достаточно успешен, чтобы соответствовать харизматичному мужчине в очках.

Сейчас их команды находятся в разном положении, и Тухель наверняка понимает, что добиться победы с потерявшим ход «Челси» над рвущимся к максимальному числу титулов «Ливерпулем» будет крайне сложно. Но он точно знает, что достаточно хорош, чтобы составить Клоппу достойную конкуренцию на дистанции и снова опередить его по выигранным кубкам в будущем.

Прогноз от «СЭ»: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.15.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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