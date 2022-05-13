Клопп и Тухель — футбольные Федерер и Надаль. Кто вырвется вперед по количеству трофеев?
Томасу Тухелю повезло — после поражения по пенальти в финале Кубка лиги он получил возможность поквитаться с Юргеном Клоппом. Немецкие тренеры снова встретятся в кубковом финале, где решат судьбу второго по статусу трофея Англии. Добавить интереса матчу вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Ливерпуль»
Финал Кубка Англии традиционно примет главный футбольный стадион Великобритании — «Уэмбли». Матч состоится 14 мая в 18.45 по московскому времени. В России его не покажут. Обслужит встречу 42-летний арбитр Крейг Поусон.
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на финал Кубка Англии 14 мая 2022 года
«Прошло слишком много времени с тех пор, как наш клуб в последний раз выиграл Кубок Англии. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей. Знаем, насколько будет сложно, мы уже видели это в финале Кубка лиги», — прокомментировал предстоящую игру Вирджил ван Дейк.
В последний раз красные поднимали трофей и правда очень давно — аж в 2006 году. В решающем матче не играли десять лет, когда в 2012-м уступили как раз «Челси». Удивителен еще один факт: в том году «Ливерпуль», как и в 2022-м, мог сделать кубковый дубль, но под руководством Кенни Далглиша выиграл лишь Кубок лиги.
Сейчас у красных совсем другие возможности и аппетиты. В 2012-м «Ливерпуль» бросил все силы на успешное выступление во второстепенных турнирах и провалился в АПЛ. Клуб занял только восьмое место и отстал от «Манчестер Сити» на катастрофические 37 очков. «Челси» же оказался чуть выше — шестым — и также довольствовался одним трофеем. Сегодня мерсисайдцы — претенденты на четыре приза (один уже взяли). Кубок Англии не самый важный из них. Но это не значит, что вице-лидеры АПЛ добродушно отдадут его сопернику.
Победа в первую очередь важна для клуба и болельщиков, но не меньше жаждет ее Юрген Клопп. Благодаря успеху в финале Кубка лиги он догнал своего коллегу и товарища Томаса Тухеля — теперь у немецких гениев по десять трофеев. Кто-то 14 мая снова вырвется вперед.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у Юргена Клоппа и его команды больше шансов победить. Коэффициент на триумф номинальных гостей финала в основное время — 2.15, это примерно 46% вероятности исхода. На «Челси» и ничью котировки одинаковые — по 3.50 (27%).
Томас Тухель привык находиться немного в тени оппонента. Он донашивал за Клоппом должность тренера в «Майнце», затем пришел ему на смену в дортмундскую «Боруссию», но везде был достаточно успешен, чтобы соответствовать харизматичному мужчине в очках.
Сейчас их команды находятся в разном положении, и Тухель наверняка понимает, что добиться победы с потерявшим ход «Челси» над рвущимся к максимальному числу титулов «Ливерпулем» будет крайне сложно. Но он точно знает, что достаточно хорош, чтобы составить Клоппу достойную конкуренцию на дистанции и снова опередить его по выигранным кубкам в будущем.
Прогноз от «СЭ»: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.15.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|5
|3
|94-22
|89
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|
5
|Тоттенхэм
|36
|20
|5
|11
|63-40
|65
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Лестер
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|- : -
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|25
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7