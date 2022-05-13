Немецкие товарищи снова станут врагами.

Томасу Тухелю повезло — после поражения по пенальти в финале Кубка лиги он получил возможность поквитаться с Юргеном Клоппом. Немецкие тренеры снова встретятся в кубковом финале, где решат судьбу второго по статусу трофея Англии. Добавить интереса матчу вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Ливерпуль»

Финал Кубка Англии традиционно примет главный футбольный стадион Великобритании — «Уэмбли». Матч состоится 14 мая в 18.45 по московскому времени. В России его не покажут. Обслужит встречу 42-летний арбитр Крейг Поусон.

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на финал Кубка Англии 14 мая 2022 года

«Прошло слишком много времени с тех пор, как наш клуб в последний раз выиграл Кубок Англии. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей. Знаем, насколько будет сложно, мы уже видели это в финале Кубка лиги», — прокомментировал предстоящую игру Вирджил ван Дейк.

В последний раз красные поднимали трофей и правда очень давно — аж в 2006 году. В решающем матче не играли десять лет, когда в 2012-м уступили как раз «Челси». Удивителен еще один факт: в том году «Ливерпуль», как и в 2022-м, мог сделать кубковый дубль, но под руководством Кенни Далглиша выиграл лишь Кубок лиги.

Сейчас у красных совсем другие возможности и аппетиты. В 2012-м «Ливерпуль» бросил все силы на успешное выступление во второстепенных турнирах и провалился в АПЛ. Клуб занял только восьмое место и отстал от «Манчестер Сити» на катастрофические 37 очков. «Челси» же оказался чуть выше — шестым — и также довольствовался одним трофеем. Сегодня мерсисайдцы — претенденты на четыре приза (один уже взяли). Кубок Англии не самый важный из них. Но это не значит, что вице-лидеры АПЛ добродушно отдадут его сопернику.

Победа в первую очередь важна для клуба и болельщиков, но не меньше жаждет ее Юрген Клопп. Благодаря успеху в финале Кубка лиги он догнал своего коллегу и товарища Томаса Тухеля — теперь у немецких гениев по десять трофеев. Кто-то 14 мая снова вырвется вперед.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у Юргена Клоппа и его команды больше шансов победить. Коэффициент на триумф номинальных гостей финала в основное время — 2.15, это примерно 46% вероятности исхода. На «Челси» и ничью котировки одинаковые — по 3.50 (27%).

Томас Тухель («Челси»). Фото Global Look Press

Томас Тухель привык находиться немного в тени оппонента. Он донашивал за Клоппом должность тренера в «Майнце», затем пришел ему на смену в дортмундскую «Боруссию», но везде был достаточно успешен, чтобы соответствовать харизматичному мужчине в очках.

Сейчас их команды находятся в разном положении, и Тухель наверняка понимает, что добиться победы с потерявшим ход «Челси» над рвущимся к максимальному числу титулов «Ливерпулем» будет крайне сложно. Но он точно знает, что достаточно хорош, чтобы составить Клоппу достойную конкуренцию на дистанции и снова опередить его по выигранным кубкам в будущем.

Прогноз от «СЭ»: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.15.

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