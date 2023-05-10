«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: Мойес прикончит соперника, чтобы сохранить работу
11 мая в Лиге конференций стартует стадия полуфиналов, в одном из них сойдутся «Вест Хэм» и «АЗ Алкмар». Игра пройдет на олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — турок Халил Умут Мелер. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» 11 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «молотобойцев» можно с коэффициентом 1.63, это около 61% вероятности исхода. Успех «АЗ» — самый малоожидаемый результат поединка, он доступен с котировкой 5.63 (16%). Ничья идет за 4.12 (23%).
«Алкмар» находится в турнире еще со второго раунда квалификации. За это время парни Паскаля Янсена провели 16 матчей, в которых оформила 13 побед и потерпели лишь три поражения. Ждете, что и в предстоящей встрече нидерландцы как минимум не уступят? Этот рынок оценен в 2.37.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное преимущество хозяев:
• триумф «Вест Хэма» 1:0 идет за 6.76;
• успех 2:0 — за 7.38;
• ничья 1:1 — за 7.50.
Аналитики сомневаются, что команды порадуют результативностью: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93, ТМ 2.5 — за близкие 1.94. При этом «Вест Хэм» за четыре игры плей-офф дважды заколачивал по четыре мяча. А «сырные фермеры» отличались дуплетом в трех случаях из четырех.
Поставить на то, что соперники обменяются точными попаданиями, можно за 1.96. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.85.
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«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 11 мая 2023 года
Лондонцы в этом сезоне провалились в АПЛ: после шестого и седьмого мест в двух предыдущих розыгрышах коллектив Дэвида Мойеса расположился на 15-й строчке, а периодически даже шел в зоне вылета. Сейчас за три тура до конца от рокового 18-го места «Вест Хэм» отделяет семь очков.
При этом в Лиге конференций «молотобойцы» прекрасны: стартовали еще с раунда плей-офф квалификации, в общей сложности провели в турнире уже 12 матчей, но ни разу не уступили. Более того, «Вест Хэм» не выиграл лишь однажды — в первой встрече 1/4 финала на выезде скатал ничью с «Гентом» (1:1). В остальных 11 поединках англичане брали верх, причем шесть раз — всухую.
Победа в Лиге конференций — единственный шанс Мойеса остаться в клубе. Руководство озабочено результатами в чемпионате, но простит их в случае триумфа в еврокубке. Сам шотландец настроен позитивно.
«Хотел бы выиграть турнир. Я бы хотел попасть в финал и продолжать прогрессировать в «Вест Хэме» в Европе. Мы думаем, что у нас есть все шансы. Сейчас мы можем противостоять любой команде», — выпалил Дэвид.
«Алкмар» выглядит проходимым соперником: «сырные фермеры» зависли четвертыми в чемпионате Нидерландов, а в полуфинал Лиги конференций проникли с огромным трудом. В четвертьфинале «АЗ» одолел бельгийский «Андерлехт» только в серии пенальти.
Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»
Хозяева выглядят серьезными фаворитами: за 12 поединков в Лиге конференций ни разу не проиграли и оформили 11 побед, а к встрече с «Алкмаром» подошли на фоне виктории над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:0). Также у «молотобойцев» практически нет проблем с составом: из-за повреждения не сыграет забивший три мяча в турнире форвард Джанлука Скамакка, но итальянец не выходит на поле еще с января.
Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6