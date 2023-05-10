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«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: Мойес прикончит соперника, чтобы сохранить работу

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» 11 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
Фото Global Look Press
Шотландца уволят, если «молотобойцы» не выиграют турнир.

11 мая в Лиге конференций стартует стадия полуфиналов, в одном из них сойдутся «Вест Хэм» и «АЗ Алкмар». Игра пройдет на олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — турок Халил Умут Мелер. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Лига конференций. 1/2 финала
11 мая, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
АЗ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» 11 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «молотобойцев» можно с коэффициентом 1.63, это около 61% вероятности исхода. Успех «АЗ» — самый малоожидаемый результат поединка, он доступен с котировкой 5.63 (16%). Ничья идет за 4.12 (23%).

«Алкмар» находится в турнире еще со второго раунда квалификации. За это время парни Паскаля Янсена провели 16 матчей, в которых оформила 13 побед и потерпели лишь три поражения. Ждете, что и в предстоящей встрече нидерландцы как минимум не уступят? Этот рынок оценен в 2.37.

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Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное преимущество хозяев:

• триумф «Вест Хэма» 1:0 идет за 6.76;

• успех 2:0 — за 7.38;

• ничья 1:1 — за 7.50.

Аналитики сомневаются, что команды порадуют результативностью: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93, ТМ 2.5 — за близкие 1.94. При этом «Вест Хэм» за четыре игры плей-офф дважды заколачивал по четыре мяча. А «сырные фермеры» отличались дуплетом в трех случаях из четырех.

Поставить на то, что соперники обменяются точными попаданиями, можно за 1.96. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.85.

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«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 11 мая 2023 года

Лондонцы в этом сезоне провалились в АПЛ: после шестого и седьмого мест в двух предыдущих розыгрышах коллектив Дэвида Мойеса расположился на 15-й строчке, а периодически даже шел в зоне вылета. Сейчас за три тура до конца от рокового 18-го места «Вест Хэм» отделяет семь очков.

При этом в Лиге конференций «молотобойцы» прекрасны: стартовали еще с раунда плей-офф квалификации, в общей сложности провели в турнире уже 12 матчей, но ни разу не уступили. Более того, «Вест Хэм» не выиграл лишь однажды — в первой встрече 1/4 финала на выезде скатал ничью с «Гентом» (1:1). В остальных 11 поединках англичане брали верх, причем шесть раз — всухую.

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Победа в Лиге конференций — единственный шанс Мойеса остаться в клубе. Руководство озабочено результатами в чемпионате, но простит их в случае триумфа в еврокубке. Сам шотландец настроен позитивно.

«Хотел бы выиграть турнир. Я бы хотел попасть в финал и продолжать прогрессировать в «Вест Хэме» в Европе. Мы думаем, что у нас есть все шансы. Сейчас мы можем противостоять любой команде», — выпалил Дэвид.

«Алкмар» выглядит проходимым соперником: «сырные фермеры» зависли четвертыми в чемпионате Нидерландов, а в полуфинал Лиги конференций проникли с огромным трудом. В четвертьфинале «АЗ» одолел бельгийский «Андерлехт» только в серии пенальти.

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Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: за 12 поединков в Лиге конференций ни разу не проиграли и оформили 11 побед, а к встрече с «Алкмаром» подошли на фоне виктории над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:0). Также у «молотобойцев» практически нет проблем с составом: из-за повреждения не сыграет забивший три мяча в турнире форвард Джанлука Скамакка, но итальянец не выходит на поле еще с января.

Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» за 1.63.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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