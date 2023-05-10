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«Эдмонтон» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ 11 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вегас» 11 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Эдмонтона» в третьем матче серии.
Фото Твиттер «Эдмонтон Ойлерс», Twitter

11 мая пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерс» и «Вегас Голден Найтс». Пока команда из столицы развлечений ведет (2:1). Игра пройдет на льду арены «Роджерс Плэйс» и начнется в 5.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на триумф «нефтяников» можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности исхода. Успех «золотых рыцарей» предложен с котировкой 3.30 (29%). «Мирный» результат доступен за 4.40 (20%).

Ждете, что «Эдмонтон» сравняет счет в серии? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном итоге принесет 1920 рублей.

Выигрыш «Ойлерс» с учетом овертайма можно взять за 1.55, этот рынок на гостей оценен в 2.43. Оба коллектива уже имеют опыт побед в дополнительном времени в этом плей-офф.

Можно выбрать один из многочисленных вариантов ставок на викторию любого из оппонентов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.09, Ф2(+1.5) — за 1.72;

• Ф1(-2.5) дана за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 6.5 гола доступен за 1.86, ТМ 6.5 — за 1.94. Команды действительно радуют заброшенными шайбами, но больше шести штук наколотили только в первой игре серии (10), в остальных двух встречах останавливались ровно на шести.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вегас»

Оппоненты выдают результативную серию: в каждом противостоянии забрасывали минимум шесть шайб на двоих. «Эдмонтон» — самая забивная команда регулярного чемпионата: за 82 поединка настреляла 325 голов (3.96 в среднем за матч). В плей-офф «нефтяники» продолжают яркие выступления: в шести из девяти игр на этой стадии «Ойлерс» отличились по меньшей мере четыре раза. Также минимум четыре шайбы они оформили в двух из трех встреч с «Вегасом».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.77.

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«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 10 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
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