«Эдмонтон» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ 11 мая 2023 года
11 мая пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерс» и «Вегас Голден Найтс». Пока команда из столицы развлечений ведет (2:1). Игра пройдет на льду арены «Роджерс Плэйс» и начнется в 5.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на триумф «нефтяников» можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности исхода. Успех «золотых рыцарей» предложен с котировкой 3.30 (29%). «Мирный» результат доступен за 4.40 (20%).
Ждете, что «Эдмонтон» сравняет счет в серии? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном итоге принесет 1920 рублей.
Выигрыш «Ойлерс» с учетом овертайма можно взять за 1.55, этот рынок на гостей оценен в 2.43. Оба коллектива уже имеют опыт побед в дополнительном времени в этом плей-офф.
Можно выбрать один из многочисленных вариантов ставок на викторию любого из оппонентов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.09, Ф2(+1.5) — за 1.72;
• Ф1(-2.5) дана за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 6.5 гола доступен за 1.86, ТМ 6.5 — за 1.94. Команды действительно радуют заброшенными шайбами, но больше шести штук наколотили только в первой игре серии (10), в остальных двух встречах останавливались ровно на шести.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вегас»
Оппоненты выдают результативную серию: в каждом противостоянии забрасывали минимум шесть шайб на двоих. «Эдмонтон» — самая забивная команда регулярного чемпионата: за 82 поединка настреляла 325 голов (3.96 в среднем за матч). В плей-офф «нефтяники» продолжают яркие выступления: в шести из девяти игр на этой стадии «Ойлерс» отличились по меньшей мере четыре раза. Также минимум четыре шайбы они оформили в двух из трех встреч с «Вегасом».
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6