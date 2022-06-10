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Венгрия — Германия: Хаверц и Вернер выжмут для немцев первую победу в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Венгрия — Германия 11 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Кай Хаверц и Йонас Хофманн, сборная Германии.
Фото Global Look Press
«Волшебные мадьяры» — непростой, но подходящий соперник.

Германия после двух подряд ничьих в Лиге наций постарается одержать первую победу. Тем более в соперниках — скромная Венгрия. Матч между командами состоится 11 июня 2022 года в Будапеште на арене Ференца Пушкаша и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить встречу доверено арбитру из Испании Хосе Санчесу Мартинесу.

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Германия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Германия 11 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ присвоили статус фаворита Германии. На победу команды Ханса-Дитера Флика можно поставить с коэффициентом 1.42, вероятность исхода — примерно 70%. Ничья оценена котировкой 4.60 (21%), успех хозяев — 8.60 (9%).

На последнем чемпионате Европы немцы с трудом ушли от поражения в матче с венграми (2:2). На то, что «волшебные мадьяры» не уступят и на этот раз, коэффициент 3.00.

Можно подогреть игру ставкой с форой: Ф1(+1.5) идет за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.14.

Только в одном из пяти последних матчей с участием сборной Германии было забито три и более мяча, у Венгрии таких встреч было две. ТБ 2.5 оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в 1.97.

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Команда Флика завершила со счетом 1:1 три предыдущих матча. Неплохой вариант «обе забьют» идет за 2.20, обратный результат — за 1.68.

Аналитики считают, что немцы возьмут матч под контроль уже в стартовые 45 минут: на победу гостей в первом тайме и в игре котировка 2.00.

Венгрия — Германия: прогноз и анализ матча 3-го тура Лиги наций 11 июня 2022 года

Группа смерти Лиги наций, как и предполагалось, получается очень интересной и плотной по результатам. После двух туров все команды набрали очки, а лидера от аутсайдера отделяют всего три балла. Германии пока приходится несладко: ничьи с основными конкурентами — Италией и Англией — заставляют команду Флика вести погоню. Что удивительно, выше немцев даже Венгрия, которая в последние годы постоянно удивляет.

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«Волшебные мадьяры» приучили, что к матчам с ними нужно подходить со всей серьезностью, но англичане уже пренебрегли этим правилом и поплатились. В первом туре они выглядели сильно слабее соперника и проиграли в Будапеште с минимальным счетом (0:1), хотя могли пропустить намного больше. Венгрия и с Италией во втором туре пободалась — забила (пусть помог автогол) и не сильно проиграла чемпионам Европы по статистике (14-17 по ударам, 5-6 по попаданиям в створ).

Учитывая дерзость и отчаянность команды Марко Росси, можно предположить, что немцы тоже не покинут поле без пропущенного мяча. Тем более матч будет для них выездным, а защита Бундестим работает явно не лучшим образом — Нойер вынул мяч из ворот в четырех встречах из последних пяти. На гол Венгрии коэффициент сочный — 1.90.

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Прогноз и ставка на матч Венгрия — Германия

Германии очень нужна победа. Если не брать три очка против номинального аутсайдера группы, то о плей-офф можно забыть. Ханс-Дитер Флик выставит самый боевой состав, чтобы добиться результата.

Венгрия играет с опаской и поглядывает на свои ворота, но ее защитники — не какого-то запредельного уровня, чтобы их не смогли обыграть Хаверц, Вернер и Мюллер. Эти топовые ребята обязательно проснутся в ближайшем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Германии и индивидуальный тотал немцев 1.5 гола за 1.73.

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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
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9
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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