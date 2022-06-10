Венгрия — Германия: Хаверц и Вернер выжмут для немцев первую победу в Лиге наций
Германия после двух подряд ничьих в Лиге наций постарается одержать первую победу. Тем более в соперниках — скромная Венгрия. Матч между командами состоится 11 июня 2022 года в Будапеште на арене Ференца Пушкаша и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить встречу доверено арбитру из Испании Хосе Санчесу Мартинесу.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Германия 11 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ присвоили статус фаворита Германии. На победу команды Ханса-Дитера Флика можно поставить с коэффициентом 1.42, вероятность исхода — примерно 70%. Ничья оценена котировкой 4.60 (21%), успех хозяев — 8.60 (9%).
На последнем чемпионате Европы немцы с трудом ушли от поражения в матче с венграми (2:2). На то, что «волшебные мадьяры» не уступят и на этот раз, коэффициент 3.00.
Можно подогреть игру ставкой с форой: Ф1(+1.5) идет за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.14.
Только в одном из пяти последних матчей с участием сборной Германии было забито три и более мяча, у Венгрии таких встреч было две. ТБ 2.5 оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в 1.97.
Команда Флика завершила со счетом 1:1 три предыдущих матча. Неплохой вариант «обе забьют» идет за 2.20, обратный результат — за 1.68.
Аналитики считают, что немцы возьмут матч под контроль уже в стартовые 45 минут: на победу гостей в первом тайме и в игре котировка 2.00.
Венгрия — Германия: прогноз и анализ матча 3-го тура Лиги наций 11 июня 2022 года
Группа смерти Лиги наций, как и предполагалось, получается очень интересной и плотной по результатам. После двух туров все команды набрали очки, а лидера от аутсайдера отделяют всего три балла. Германии пока приходится несладко: ничьи с основными конкурентами — Италией и Англией — заставляют команду Флика вести погоню. Что удивительно, выше немцев даже Венгрия, которая в последние годы постоянно удивляет.
«Волшебные мадьяры» приучили, что к матчам с ними нужно подходить со всей серьезностью, но англичане уже пренебрегли этим правилом и поплатились. В первом туре они выглядели сильно слабее соперника и проиграли в Будапеште с минимальным счетом (0:1), хотя могли пропустить намного больше. Венгрия и с Италией во втором туре пободалась — забила (пусть помог автогол) и не сильно проиграла чемпионам Европы по статистике (14-17 по ударам, 5-6 по попаданиям в створ).
Учитывая дерзость и отчаянность команды Марко Росси, можно предположить, что немцы тоже не покинут поле без пропущенного мяча. Тем более матч будет для них выездным, а защита Бундестим работает явно не лучшим образом — Нойер вынул мяч из ворот в четырех встречах из последних пяти. На гол Венгрии коэффициент сочный — 1.90.
Прогноз и ставка на матч Венгрия — Германия
Германии очень нужна победа. Если не брать три очка против номинального аутсайдера группы, то о плей-офф можно забыть. Ханс-Дитер Флик выставит самый боевой состав, чтобы добиться результата.
Венгрия играет с опаской и поглядывает на свои ворота, но ее защитники — не какого-то запредельного уровня, чтобы их не смогли обыграть Хаверц, Вернер и Мюллер. Эти топовые ребята обязательно проснутся в ближайшем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Германии и индивидуальный тотал немцев 1.5 гола за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0