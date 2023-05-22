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«Вальядолид» — «Барселона»: Хави вышлет парней Роналдо в сегунду

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вальядолид» — «Барселона» 23 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Хави, главный тренер «Барселоны».
Фото Global Look Press
Бело-фиолетовые обыграли блауграну лишь раз за 20 последних матчей.

23 мая уже оформившая чемпионство «Барселона» отправится на выезд к борющемуся за выживание «Вальядолиду». Игра 36-го тура ла лиги пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
23 мая, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вальядолид» — «Барселона» 23 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.17 (21%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.98 (25%).

Сине-гранатовые имеют впечатляющую серию в матчах с бело-фиолетовыми: семь триумфов подряд и одно поражение в последних 20 встречах во всех турнирах. Но в предстоящем поединке клубу Роналдо очень важно набирать очки, ведь он имеет одинаковое количество баллов с 18-м «Хетафе». Поставить на непоражение хозяев можно за 2.03.

Правда, наиболее реалистичные, по мнению экспертов, итоги противостояния отражают солидное преимущество «Барселоны»:

• 1:1 идет за 7.36;

• виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;

• 1:0 и 2:0 — за 10.0.

Букмекеры ожидают результативную битву: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43. В первом круге столкновение соперников получилось ярким — каталонцы прибили «Вальядолид» (4:0).

«Обе забьют» предложен за 1.57, обратный вариант оценен в 2.41. Ставка на обмен мячами в последних 10 играх соперников заходила лишь трижды.

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«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 23 мая 2023 года

Каталонцы уже оформили чемпионство и потеряли турнирную мотивацию на концовку сезона. Первый же матч в статусе триумфатора ла лиги «Барса» уступила «Реал Сосьедаду» (1:2), который отчаянно охраняет четвертую строчку и путевку в ЛЧ. Поражение команде из Сан-Себастьяна оказалось для блауграны первым на «Камп Ноу» за год.

Сине-гранатовые почти не отдохнут перед встречей с «Вальядолидом» — игра с «Сосьедадом» прошла 20 мая, всего за три дня до поединка с бело-фиолетовыми. В условиях не самой длинной скамейки запасных и травм двух лидеров (Педри и Роналда Араухо) плохое физическое состояние вместе с отсутствием мотивации может сыграть против чемпиона. Правда, и соперник отдохнул ненамного больше — на день.

У клуба Роналдо мотивации предостаточно. «Вальядолид» рубится за сохранение места в испанской элите. Перед 36-м туром у команды одинаковое количество очков (по 35) с зависшим на 18-м месте «Хетафе». Вот только бело-фиолетовые находятся не в лучшей форме — проиграли пять раз кряду. В том числе не совладали с конкурентами по борьбе за выживание «Валенсией» (1:2) и «Кадисом» (0:2). А в двух последних встречах андердог даже не отличился.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вальядолид» — «Барселона»

Бело-фиолетовые выглядят серьезными аутсайдерами. Да, в выходные каталонцы уступили оппоненту из топ-4. Но даже лишенная мотивации «Барса» не кажется командой, которая будет раздавать очки коллективам из подвала таблицы. Из 35 туров чемпионата сине-гранатовые потеряли баллы лишь в восьми, а также набили лучшую разницу забитых и пропущенных (+50).

Блаугране крайне сложно забить (в пассиве — только 15 мячей), вряд ли отличившийся 30 раз за 35 поединков «Вальядолид» преподнесет проблемы Хави и компании. Вдобавок у чемпиона восхитительная статистика личных встреч против клуба Роналдо — одно поражение в 20 последних играх и семиматчевая победная серия.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.84.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
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20.05 19:00
Ахмат – Химки
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Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
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