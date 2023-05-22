В день матча московских «Спартака» и ЦСКА компания ФОНБЕТ и армейцы совместно провели в столице фестиваль FONFEST, собравший на территории арт-квартала Хохловка и простых фанатов, и звездных болельщиков двух клубов.

Мероприятие, попасть на которое можно было свободно, просто оформив регистрацию на сайте фестиваля, прошло под лозунгом «Настоящее дерби». По оценкам организаторов, всего на мероприятие зарегистрировалось 1500 человек.

Ворота фестивальной площадки распахнулись задолго до матча, еще в полдень. Но собравшимся на территории арт-квартала было чем заняться. Помимо вкусной еды и прохладительных напитков от партнеров фестиваля, гостям была предложена целая развлекательная программа. Ее гвоздем стала фотозона с Кубком УЕФА, 18-летие победы в котором ЦСКА отмечал на днях. Также армейский клуб подготовил небольшую экспозицию из своего музея — в специально отведенном зале можно было посмотреть на футболку Валерия Минько, бутсы Кейсуке Хонды, приз лучшего игрока одного из матчей РПЛ, полученный Игорем Акинфеевым, билеты и программки с того самого финала Кубка УЕФА-2005.

Азартные фанаты могли сыграть в гранд фонпонг — закидывать руками мячи в большие бочки, или посоревноваться в мини-футболе. Это не разновидность игры в зале, а матч один на один, в котором соперники сидят за прозрачным столом и используют только ноги. Неизменные очереди на протяжении всего дня собирала кастом-станция, где можно было прямо на месте нанести стильный принт на футболку.

Но главным событием фестиваля стал просмотр дерби, для которого было подготовлено сразу три больших экрана — главный из них расположился прямо на улице. Понятно, что среди собравшихся в арт-квартале большинство были фанатами армейцев, и матч начался под аплодисменты и скандирование известной речовки «ЦСКА всегда будет первым!». Были и звездные зрители — известный агент Тимур Гурцкая, телеведущий Константин Анисимов, который в перерыве провел для собравшихся несколько конкурсов с призами, фигуристка Александра Трусова, певец Прохор Шаляпин, игроки медийных команд 2DROTS, Hockey Brothers, ФК «Амкал».

В трех залах на протяжении всего матча кипели эмоции. Болельщики встречали гулом голы Медины и Промеса, удаления Соболева и Роши, неназначенный 11-метровый и решающий пенальти, реализованный тем же Промесом. В итоге дерби осталось за «Спартаком», но армейцы приняли поражение достойно.

Утешиться тем, кто остался на фестивале и после матча, помогла музыка. На протяжении всего дня на площадке выступали диджеи, а завершился день выступлением дуэта электронных музыкантов The Dawless и рэпера Кассеты.