Клиенты PARI ставят на Медведева в матче с Руне в финале римского «мастерса»

21 мая российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале турнира серии «мастерс» на грунтовом покрытии. За титул в Риме он сыграет с датчанином Хольгером Руне. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов.

По оценке PARI, у датского спортсмена чуть больше шансов добиться победы. Поставить на триумф Руне можно за 1.80, что соответствует 53% вероятности. Заключить пари на успех Медведева можно за 2.00 (примерно 47%). Месяц назад именно датчанину Даниил уступил в четвертьфинале в Монте-Карло. На данный момент это единственная их очная встреча.

Большинство клиентов PARI считают, что Медведев сумеет обыграть датчанина и взять титул. Примерно 73% от всего объема ставок на исход встречи приходится на россиянина.

Ранее Медведев обыграл немцев Александра Зверева и Янника Ханфмана, а также грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Заключить пари на то, что россиянин снова победит со счетом 2:0, можно с коэффициентом 3.25. Если же Медведев выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.40. Пари на 2:0 по сетам в пользу Руне принимаются за 2.95. На победу датчанина со счетом 2:1 можно поставить за 4.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 180 000 рублей на победу Медведева по коэффициенту 2.00. Игрок добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 7.00.

Призовой фонд турнира серии «мастерс» в Риме составляет более 7,7 млн евро. В 2022 году победителем соревнований в столице Италии стал серб Новак Джокович. Тогда он в финале переиграл Стефаноса Циципаса в двух сетах.