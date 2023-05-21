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Сегодня, 13:15

Клиенты PARI ставят на Медведева в матче с Руне в финале римского «мастерса»

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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

21 мая российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале турнира серии «мастерс» на грунтовом покрытии. За титул в Риме он сыграет с датчанином Хольгером Руне. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов.

По оценке PARI, у датского спортсмена чуть больше шансов добиться победы. Поставить на триумф Руне можно за 1.80, что соответствует 53% вероятности. Заключить пари на успех Медведева можно за 2.00 (примерно 47%). Месяц назад именно датчанину Даниил уступил в четвертьфинале в Монте-Карло. На данный момент это единственная их очная встреча.

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Большинство клиентов PARI считают, что Медведев сумеет обыграть датчанина и взять титул. Примерно 73% от всего объема ставок на исход встречи приходится на россиянина.

Ранее Медведев обыграл немцев Александра Зверева и Янника Ханфмана, а также грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Заключить пари на то, что россиянин снова победит со счетом 2:0, можно с коэффициентом 3.25. Если же Медведев выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.40. Пари на 2:0 по сетам в пользу Руне принимаются за 2.95. На победу датчанина со счетом 2:1 можно поставить за 4.20.

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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 180 000 рублей на победу Медведева по коэффициенту 2.00. Игрок добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 7.00.

Призовой фонд турнира серии «мастерс» в Риме составляет более 7,7 млн евро. В 2022 году победителем соревнований в столице Италии стал серб Новак Джокович. Тогда он в финале переиграл Стефаноса Циципаса в двух сетах.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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