СКА — ЦСКА: Григоренко и Хайруллин снова сыграют осторожно
4 апреля СКА и ЦСКА сойдутся во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал RHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — фавориты встречи: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, что составляет приблизительно 47% вероятности. Триумф москвичей предложен с котировкой 3.60 (26%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.50 (27%).
Рынок на выигрыш хозяев с учетом овертайма доступен за 1.63, на успех гостей — за 2.26. Первая игра серии завершилась как раз в дополнительное время: ЦСКА выгрыз победу в третьем овертайме.
Взять проход петербуржцев в финал Кубка Гагарина можно за 2.30. Коэффициент на москвичей после победы в первом матче — 1.61.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.54, Ф2(+1.5) — за 1.50;
• Ф1(0) можно взять за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.80 ТМ 4.5 — за 2.00. В первой игре команды в основное время на двоих оформили лишь четыре шайбы, а всего за семь встреч в этом сезоне (с учетом регулярки) они только дважды пробили отметку в пять голов на двоих.
Поставить на то, что в предстоящем матче обе команды, как и в первой встрече, забьют хотя бы по два раза, можно за 2.02. Обратный рынок оценен в 1.74.
СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года
Армейцы Москвы и Санкт-Петербурга — две лучшие команды прошедшего регулярного чемпионата. Ожидаемо они встретились в финале Западной конференции уже в пятый раз подряд. Также это самые результативные коллективы регулярки и одни из наиболее ярких во всем плей-офф — в сериях на вылет СКА отличается в среднем 3.91 раза за игру (чаще всех), ЦСКА — 3.13 раза.
Логично, что и лучшие бомбардиры плей-офф выступают за армейские клубы. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко настрелял уже 16 результативных баллов (6+10), форвард СКА Марат Хайруллин — 13 (6+7).
При этом первая игра серии получилась не слишком результативной — в основное время оппоненты выжали всего четыре шайбы. Ждете, что СКА в предстоящем матче оправдает статус самой забивной команды регулярки и плей-офф? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ИТМ1 (2.5) — за 1.98.
Несмотря на слаженную игру в атаке, в решающих стадиях плей-офф обе команды редко выступают результативно. Например, в четырех из семи встреч прошлого сезона они не преодолели планку в пять заброшенных шайб на двоих. В позапрошлом сезоне вообще лишь однажды за шесть матчей.
Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА
Противостояние СКА и ЦСКА — главное в КХЛ на данный момент. При этом команды не часто радуют результативными играми: в этом сезоне за семь встреч с учетом регулярки лишь дважды пробили ТБ 4.5 гола, оба раза — в регулярном чемпионате. В финале Западной конференции коллективы встречаются пятый сезон подряд и тоже не всегда радуют большим количеством шайб: в прошлом сезоне лишь трижды за семь игр забили на двоих хотя бы пять голов за матч, в позапрошлом — только однажды.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.70 (если команды забьют ровно пять шайб, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4