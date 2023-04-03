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СКА — ЦСКА: Григоренко и Хайруллин снова сыграют осторожно

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче со СКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
В первой игре москвичи дожали соперника только в третьем овертайме.

4 апреля СКА и ЦСКА сойдутся во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал RHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — фавориты встречи: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, что составляет приблизительно 47% вероятности. Триумф москвичей предложен с котировкой 3.60 (26%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.50 (27%).

Рынок на выигрыш хозяев с учетом овертайма доступен за 1.63, на успех гостей — за 2.26. Первая игра серии завершилась как раз в дополнительное время: ЦСКА выгрыз победу в третьем овертайме.

Взять проход петербуржцев в финал Кубка Гагарина можно за 2.30. Коэффициент на москвичей после победы в первом матче — 1.61.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.54, Ф2(+1.5) — за 1.50;

• Ф1(0) можно взять за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.80 ТМ 4.5 — за 2.00. В первой игре команды в основное время на двоих оформили лишь четыре шайбы, а всего за семь встреч в этом сезоне (с учетом регулярки) они только дважды пробили отметку в пять голов на двоих.

Поставить на то, что в предстоящем матче обе команды, как и в первой встрече, забьют хотя бы по два раза, можно за 2.02. Обратный рынок оценен в 1.74.

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СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года

Армейцы Москвы и Санкт-Петербурга — две лучшие команды прошедшего регулярного чемпионата. Ожидаемо они встретились в финале Западной конференции уже в пятый раз подряд. Также это самые результативные коллективы регулярки и одни из наиболее ярких во всем плей-офф — в сериях на вылет СКА отличается в среднем 3.91 раза за игру (чаще всех), ЦСКА — 3.13 раза.

Логично, что и лучшие бомбардиры плей-офф выступают за армейские клубы. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко настрелял уже 16 результативных баллов (6+10), форвард СКА Марат Хайруллин — 13 (6+7).

При этом первая игра серии получилась не слишком результативной — в основное время оппоненты выжали всего четыре шайбы. Ждете, что СКА в предстоящем матче оправдает статус самой забивной команды регулярки и плей-офф? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ИТМ1 (2.5) — за 1.98.

Несмотря на слаженную игру в атаке, в решающих стадиях плей-офф обе команды редко выступают результативно. Например, в четырех из семи встреч прошлого сезона они не преодолели планку в пять заброшенных шайб на двоих. В позапрошлом сезоне вообще лишь однажды за шесть матчей.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА

Противостояние СКА и ЦСКА — главное в КХЛ на данный момент. При этом команды не часто радуют результативными играми: в этом сезоне за семь встреч с учетом регулярки лишь дважды пробили ТБ 4.5 гола, оба раза — в регулярном чемпионате. В финале Западной конференции коллективы встречаются пятый сезон подряд и тоже не всегда радуют большим количеством шайб: в прошлом сезоне лишь трижды за семь игр забили на двоих хотя бы пять голов за матч, в позапрошлом — только однажды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.70 (если команды забьют ровно пять шайб, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 2 : 1
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Квинси Промес

Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

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Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

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Максим Ненахов

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Торпедо М

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Локомотив

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