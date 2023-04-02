«Вашингтон» — «Рейнджерс»: мотивированные Панарин и Тарасенко задавят Овечкина с Кузнецовым
2 апреля в НХЛ состоится битва между командами Александра Овечкина и Артемия Панарина — «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» сразится с «Рейнджерс». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Рейнджерс» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Вашингтона» предложено оформить за 2.75 (36%), ничью — за 4.10 (20%).
Ставка в 1000 рублей на триумф «Кэпиталз» в случае положительного для них результата обернется выигрышем 2750 рублей.
«Вашингтон» одолел «Рейнджерс» в четырех из пяти предыдущих домашних матчей. Условие «хозяева не проиграют» оценено в 1.63.
Несмотря на не лучшие результаты, игры с участием «Кэпиталз» радуют фанатов результативностью — в девяти из 10 предыдущих было заброшено не менее шести шайб. Поэтому обратите внимание на ТБ 5.5 за 1.71.
При этом в последних двух матчах столичная команда забросила всего две шайбы — по одной в каждой игре. ИТМ1 (2.5) идет за 2.06, ИТБ1 (2.5) — за 1.75.
Победу хозяев с учетом овертайма можно забрать за 2.06, гостей — за 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Хотя «Вашингтон» проиграл команде из Нью-Йорка всего один домашний матч из пяти последних, те успехи случились еще до кризиса столичных. Сейчас Овечкин и компания находятся в состоянии мякиша — из семи предыдущих встреч в НХЛ они уступили в шести. А плей-офф отдаляется все сильнее — отставание от занимающего спасительную четвертую строчку в Столичном дивизионе «Айлендерс» уже 10 очков.
Единственная реальная мотивация «Вашингтона» — помочь Овечкину еще сильнее приблизиться к Гретцки. А вот перед «Рейнджерс» маячит возможность стать вторыми или даже выиграть дивизион, потому что «Нью-Джерси» и «Каролина» всего в пяти и шести очках впереди соответственно. И хотя два последних матча Панарин с Тарасенко проиграли, до этого у них были семь побед в восьми встречах. Обыграть размякший «Вашингтон» им точно по силам.
Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4