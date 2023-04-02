2 апреля в НХЛ состоится битва между командами Александра Овечкина и Артемия Панарина — «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» сразится с «Рейнджерс». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Рейнджерс» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Вашингтона» предложено оформить за 2.75 (36%), ничью — за 4.10 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Кэпиталз» в случае положительного для них результата обернется выигрышем 2750 рублей.

«Вашингтон» одолел «Рейнджерс» в четырех из пяти предыдущих домашних матчей. Условие «хозяева не проиграют» оценено в 1.63.

Несмотря на не лучшие результаты, игры с участием «Кэпиталз» радуют фанатов результативностью — в девяти из 10 предыдущих было заброшено не менее шести шайб. Поэтому обратите внимание на ТБ 5.5 за 1.71.

При этом в последних двух матчах столичная команда забросила всего две шайбы — по одной в каждой игре. ИТМ1 (2.5) идет за 2.06, ИТБ1 (2.5) — за 1.75.

Победу хозяев с учетом овертайма можно забрать за 2.06, гостей — за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Хотя «Вашингтон» проиграл команде из Нью-Йорка всего один домашний матч из пяти последних, те успехи случились еще до кризиса столичных. Сейчас Овечкин и компания находятся в состоянии мякиша — из семи предыдущих встреч в НХЛ они уступили в шести. А плей-офф отдаляется все сильнее — отставание от занимающего спасительную четвертую строчку в Столичном дивизионе «Айлендерс» уже 10 очков.

Единственная реальная мотивация «Вашингтона» — помочь Овечкину еще сильнее приблизиться к Гретцки. А вот перед «Рейнджерс» маячит возможность стать вторыми или даже выиграть дивизион, потому что «Нью-Джерси» и «Каролина» всего в пяти и шести очках впереди соответственно. И хотя два последних матча Панарин с Тарасенко проиграли, до этого у них были семь побед в восьми встречах. Обыграть размякший «Вашингтон» им точно по силам.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» за 1.75.