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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: мотивированные Панарин и Тарасенко задавят Овечкина с Кузнецовым

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 2 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Владимир Тарасенко и Артемий Панарин.
Фото Getty Images

2 апреля в НХЛ состоится битва между командами Александра Овечкина и Артемия Панарина — «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» сразится с «Рейнджерс». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Букмекерская компания Olimpbet считает «Рейнджерс» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Вашингтона» предложено оформить за 2.75 (36%), ничью — за 4.10 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Кэпиталз» в случае положительного для них результата обернется выигрышем 2750 рублей.

«Вашингтон» одолел «Рейнджерс» в четырех из пяти предыдущих домашних матчей. Условие «хозяева не проиграют» оценено в 1.63.

Несмотря на не лучшие результаты, игры с участием «Кэпиталз» радуют фанатов результативностью — в девяти из 10 предыдущих было заброшено не менее шести шайб. Поэтому обратите внимание на ТБ 5.5 за 1.71.

При этом в последних двух матчах столичная команда забросила всего две шайбы — по одной в каждой игре. ИТМ1 (2.5) идет за 2.06, ИТБ1 (2.5) — за 1.75.

Победу хозяев с учетом овертайма можно забрать за 2.06, гостей — за 1.75.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Хотя «Вашингтон» проиграл команде из Нью-Йорка всего один домашний матч из пяти последних, те успехи случились еще до кризиса столичных. Сейчас Овечкин и компания находятся в состоянии мякиша — из семи предыдущих встреч в НХЛ они уступили в шести. А плей-офф отдаляется все сильнее — отставание от занимающего спасительную четвертую строчку в Столичном дивизионе «Айлендерс» уже 10 очков.

Единственная реальная мотивация «Вашингтона» — помочь Овечкину еще сильнее приблизиться к Гретцки. А вот перед «Рейнджерс» маячит возможность стать вторыми или даже выиграть дивизион, потому что «Нью-Джерси» и «Каролина» всего в пяти и шести очках впереди соответственно. И хотя два последних матча Панарин с Тарасенко проиграли, до этого у них были семь побед в восьми встречах. Обыграть размякший «Вашингтон» им точно по силам.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» за 1.75.

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Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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