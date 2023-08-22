«Тобол» уже прыгнул выше головы в Лиге конференций. «Виктория» расправится с казахстанцами

Чехи — опытные еврокубковые игроки.

24 августа казахстанский «Тобол» примет «Викторию Пльзень» из Чехии в матче заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Игра пройдет в Костанае на стадионе «Центральный». Стартовый свисток арбитра Мариана Александру Барбу из Румынии прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не покажут прямую трансляцию.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Тобол» — «Виктория Пльзень» 24 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.89 (24%), даже на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.53 (27%).

Эксперты считают чехов однозначными фаворитами противостояния: проход «Виктории» доступен за 1.16, этот рынок на «Тобол» идет за гораздо большие 5.10. Такие котировки неудивительны, казахстанцы ни разу в истории не попадали в групповой этап еврокубка, а чехи только в прошлом сезоне выступали в квартете Лиги чемпионов.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога встречи отражают серьезное превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.20;

• победа «Виктории» 1:0 — за 6.67;

• 2:1 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85. Соперники пробили «верх» по метким выстрелам только в половине игр квалификации.

Вероятность увидеть голы и от «Тобола», и от «Виктории» оценена в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен с котировкой 1.98.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Тобол» — «Виктория Пльзень»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 24 августа 2023 года

Красно-синие выглядят серьезными фаворитами: они стабильно выступают на групповом этапе еврокубков и буквально в прошлом сезоне участвовали в Лиге чемпионов в квартете с «Баварией», «Интером» и «Барселоной». Не так давно коллектив из Пльзени даже доходил до 1/8 финала Лиги Европы — в сезоне-2017/18. Таких достижений у «Тобола» нет: желто-зеленые еще никогда не светились в еврокубках на групповом турнире.

«Виктория» отлично стартовала в нынешней кампании. Команда Мирослава Кубека уступила в первом туре чемпионата Чехии, но это поражение пока так и осталось единственным в этом сезоне. Далее чехи выдали серию из восьми матчей без поражений, а к встрече с «Тоболом» они подошли после шести побед кряду.

«Комбайнеры» же находятся не в лучшей форме: в августе провели три поединка в чемпионате, два из которых проиграли, а в одном зацепили ничью. В квалификации Лиги конференций казахстанцы тоже выглядят не слишком уверенно. Две первые стадии желто-зеленые преодолели благодаря преимуществу в один забитый мяч, а на предыдущем этапе лишь в серии пенальти прошли североирландский «Дерри Сити».

Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Виктория Пльзень»

«Виктория» кажется однозначным фаворитом: команда из Чехии пролетела предыдущие два этапа квалификации с общим счетом 8:1, а к предстоящей встрече подошла на серии из шести побед и восьми матчей без поражений во всех турнирах. Также, по данным Transfermarkt, красно-синие обладают составом абсолютно другого уровня: его стоимость практически в пять раз дороже (30 миллионов евро против 6.25). «Тобол» же с трудом дошел до текущей стадии, желто-зеленым явно не по силам противостоять коллективу из Пльзени.

Рекомендуемая ставка: победа «Виктории» за 1.98.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей