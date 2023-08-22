Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Текстильщика» с «Амкалом» в 1/128 финала Кубка России
22 августа в матче 1/128 финала «Пути регионов» Кубка России представитель второго дивизиона «Текстильщик» примет один сильнейших медийных клубов страны — «Амкал». Игра пройдет в Иваново и начнется в 19.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Букмекеры считают, что у «Текстильщика» чуть более предпочтительные шансы пробиться в следующую стадию. Выход профессиональной команды в 1/64 финала (с учетом возможной серии пенальти) оценивается коэффициентом 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Поставить на дальнейшее продвижение «Амкала» по турнирной сетке можно за 2.15 (около 44%).
Если говорить о шансах команд решить исход игры в основное время, то и здесь вероятность успеха «Текстильщика» немного выше. Сделать ставку на победу хозяев по итогам 90 минут можно за 2.18 (приблизительно 44%). Триумф «Амкала» в линии идет за 3.05 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.75 (почти 26%).
По оценкам аналитиков PARI, за 90 минут команды способны забить от двух до трех мячей. При результативности в три гола и более сыграет котировка 1.80. Если же соперники не смогут пробить тотал больше 2.5, зайдет ставка за 2.00. Поставить на то, что «Текстильщик» и «Амкал» поразят ворота друг друга, можно за 1.65. Противоположный вариант доступен за 2.25.
Клиенты PARI склоняются к выходу «Амкала» в 1/64 финала. На триумф блогерского клуба приходится 77% от общего объема ставок на итоги встречи. Если говорить об общем обороте пари на исход в основное время, то здесь распределение следующее: 58% — в пользу «Амкала», 36% — на хозяев, а 6% приходится на ничью. Самая крупная из ставок — 100 000 рублей на «Текстильщик» с нулевой форой по коэффициенту 1.65.
«Текстильщик» начинает выступления в Кубке России с 1/128 финала. «Амкал» стартовал с более ранней стадии — 1/256 финала. В июле блогерский клуб одолел в основное время команду Второго дивизиона «Знамя» со счетом 3:2.
В прошлом сезоне «Амкал» дошел до 1/64 финала, а «Текстильщик» — до 1/32 финала. В нынешнем сезоне клуб из Иваново, выступающий под руководством бывшего игрока сборной России Игоря Колыванова, стартовал в дивизионе «А» Второй лиги с победы, поражения и четырех ничьих в шести матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0