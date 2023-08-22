Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Текстильщика» с «Амкалом» в 1/128 финала Кубка России

22 августа в матче 1/128 финала «Пути регионов» Кубка России представитель второго дивизиона «Текстильщик» примет один сильнейших медийных клубов страны — «Амкал». Игра пройдет в Иваново и начнется в 19.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают, что у «Текстильщика» чуть более предпочтительные шансы пробиться в следующую стадию. Выход профессиональной команды в 1/64 финала (с учетом возможной серии пенальти) оценивается коэффициентом 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Поставить на дальнейшее продвижение «Амкала» по турнирной сетке можно за 2.15 (около 44%).

Если говорить о шансах команд решить исход игры в основное время, то и здесь вероятность успеха «Текстильщика» немного выше. Сделать ставку на победу хозяев по итогам 90 минут можно за 2.18 (приблизительно 44%). Триумф «Амкала» в линии идет за 3.05 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.75 (почти 26%).

По оценкам аналитиков PARI, за 90 минут команды способны забить от двух до трех мячей. При результативности в три гола и более сыграет котировка 1.80. Если же соперники не смогут пробить тотал больше 2.5, зайдет ставка за 2.00. Поставить на то, что «Текстильщик» и «Амкал» поразят ворота друг друга, можно за 1.65. Противоположный вариант доступен за 2.25.

Клиенты PARI склоняются к выходу «Амкала» в 1/64 финала. На триумф блогерского клуба приходится 77% от общего объема ставок на итоги встречи. Если говорить об общем обороте пари на исход в основное время, то здесь распределение следующее: 58% — в пользу «Амкала», 36% — на хозяев, а 6% приходится на ничью. Самая крупная из ставок — 100 000 рублей на «Текстильщик» с нулевой форой по коэффициенту 1.65.

«Текстильщик» начинает выступления в Кубке России с 1/128 финала. «Амкал» стартовал с более ранней стадии — 1/256 финала. В июле блогерский клуб одолел в основное время команду Второго дивизиона «Знамя» со счетом 3:2.

В прошлом сезоне «Амкал» дошел до 1/64 финала, а «Текстильщик» — до 1/32 финала. В нынешнем сезоне клуб из Иваново, выступающий под руководством бывшего игрока сборной России Игоря Колыванова, стартовал в дивизионе «А» Второй лиги с победы, поражения и четырех ничьих в шести матчах.