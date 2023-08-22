«Астана» провела мощную трансферную кампанию. «Партизани» не остановит клуб из Казахстана
24 августа казахстанская «Астана» сойдется с албанским «Партизани» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дональд Робертсон из Шотландии. В России легально не покажут этот матч.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Астана» — «Партизани» 24 августа 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.70, это примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.02 (18%) — это наименее вероятный исход, ничья идет за 3.89 (24%).
«Астана» — фаворит не только домашнего поединка, но и всего противостояния. Проход желто-синих в групповой раунд Лиги конференций предложен за 1.60. Квалификация «Партизани» оценена в 2.32. «Красные быки» никогда не участвовали в групповом этапе еврокубков, команда из Казахстана в последний раз добиралась до этой стадии в сезоне-2019/20 в рамках Лиги Европы.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога предстоящего столкновения выглядят следующим образом:
• 1:0 в пользу хозяев — за 6.43;
• 1:1 — за 6.80;
• 2:0 — за 7.01.
Соперники еще не встречались друг с другом, а на предыдущих стадиях квалификации не всегда показывали высокую результативность. «Партизани» лишь однажды за четыре матча отличился больше двух раз за 90 минут, «Астана», играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы, — ни одного. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.
Рынок на обмен голами доступен за 1.85, обратный рынок предложен за 1.94.
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«Астана» — «Партизани»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 24 августа 2023 года
Парни Зорана Зекича прошли уже два раунда квалификации: в общей сложности провели четыре матча и во всех выиграли. «Партизани» разделался с «Атлетик Клуб Эскальдес» из Андорры и латвийским «Валмиеру». Правда, до этого албанцы вылетели из Лиги чемпионов после первого отборочного этапа — их без проблем снял с пробега БАТЭ (3:1 по сумме двух встреч).
Клубу из Тираны осталось преодолеть одну стадию, чтобы впервые в истории попасть в групповой этап еврокубка. Высшим достижением «красных быков» остается третий отборочный раунд Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В Лиге конференций «Партизани» тормозил в первом и втором квалификационных раундах.
«Астана» — куда более опытный еврокубковый игрок. Команда из Казахстана неоднократно выступала на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последние два сезона желто-синие стараются квалифицироваться в группу Лиги конференций, но пока безуспешно: в прошлом сезоне остановились во втором раунде отбора, до этого — в третьем.
Текущую кампанию коллектив Григория Бабаяна начал в первом раунде Лиги чемпионов и там справился с «Динамо Тбилиси» (1:1, 2:1). После чего уступил загребскому «Динамо» (0:4, 0:2) и спустился в Лигу Европы, где мгновенно отлетел от «Лудогорца» (2:1, 1:5). В случае прохода «Партизани» «Астана» попадет в групповой этап еврокубка впервые с сезона-2019/20.
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Партизани»
БАТЭ — единственная команда, обыгравшая «красных быков» этим летом в еврокубковой квалификации. Но борисовчане, вероятно, уступают в классе желто-синим. По данным Transfermarkt, ростер «Астаны» почти в два раза дороже (14.2 миллиона против 8.3), а в это трансферное окно клуб уже закупился на 700 тысяч евро — самая крупная кампания за последние четыре года. К тому же казахстанцы гораздо опытнее на уровне континентальных турниров, «Партизани» даже никогда не выходил в групповой этап еврокубков.
Рекомендуемая ставка: победа «Астаны» за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0