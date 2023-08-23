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«Бешикташ» поставит подножку киевскому «Динамо» на пути в группу Лиги конференций

Прогноз и ставка на матч «Динамо Киев» — «Бешикташ» 24 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джексон Мулека («Бешикташ»).
Фото Global Look Press
В нынешнем отборе стамбульцы выиграли все четыре матча.

24 августа «Динамо Киев» и «Бешикташ» схлестнутся в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдет в столице Румынии Бухаресте на «Супербет Арене», рассудит соперников английский арбитр Даррен Инглэнд. Начало игры в 20.00 по московскому времени. В России ее не покажут.

Лига конференций. Плей-офф
24 авг, 20:00. Rapid-Giulesti Stadium (Бухарест)
Динамо К
Бешикташ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Динамо Киев» — «Бешикташ» 24 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами номинальных гостей. Победу черно-белых можно взять с коэффициентом 2.31, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 3.48 (29%), успех «Динамо» — за 3.07 (33%).

В последний раз соперники пересекались в 2016 году на групповом этапе Лиги чемпионов: в Стамбуле разошлись «миром» (1:1), а дома киевляне разгромили «Бешикташ» (6:0). Верите, что и теперь бело-синие как минимум не уступят? Опция 1X ждет вас за 1.61.

Аналитики практически уверены в проходе «черных орлов» в следующий раунд и дали на это событие 1.30. Участие коллектива Мирчи Луческу в группе Лиги конференций предложили с котировкой 3.48.

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Лишь один из четырех матчей турецкого клуба в квалификации ЛК не пробил «верх» по голам — в ответке с «Тираной» в Албании не хватило одного точного выстрела (2:0). Тотал больше 2.5 мяча в поединке с «Динамо» оценили в 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен результативными ударами представлен за 1.75, обратный рынок — за 2.07. В текущем отборе «Бешикташ» лишь однажды сыграл на «ноль», киевляне — ни разу.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом идет за 6.00.

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«Динамо Киев» — «Бешикташ»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 24 августа 2023 года

Обе команды стартовали в еврокубковом отборе сразу с Лиги конференций. Стамбульцы чуть раньше — со второго квалификационного раунда. Там «черные орлы» без особенных проблем разделались с «Тираной»: оба раза победили с разницей в два мяча (3:1 дома и 2:0 в Албании).

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Дальше «Бешикташ» поджидал «Нефтчи», но и в этом противостоянии не нашлось места интриге: парни Шенола Гюнеша практически закрыли вопрос о проходе в следующий этап уже в Баку (3:1). На своем поле черно-белые немного подразнили азербайджанцев — позволили им забить первыми и уйти на перерыв лидерами в счете. Но во втором тайме прибили поверившего в чудо соперника двумя голами.

Главные герои отбора ЛК в составе турецкого клуба — Джексон Мулека и Венсан Абубакар. У обоих форвардов по три точных выстрела в четырех встречах, а на счету камерунца — еще и ассист. По два результативных паса оформили Салих Учан и Артур Масуаку.

«Динамо» начало квалификацию с третьего раунда. Разборка с греческим «Арисом» получилась упорной. В первом поединке в Салониках все решил единственный гол хозяев — с пенальти на 69-й минуте. Киевляне никак не проявили себя в атаке: нанесли по воротам всего пять ударов — до створа долетело только два.

В ответке бело-синие снова пропустили первыми, но успели отыграться прямо перед свистком на перерыв — отличился Назар Волошин. А спасительный гол, который перевел игру в дополнительное время, вкрутили на 85-й минуте — его автором стал Александр Караваев. Больше никому отличиться не удалось, так что судьба путевки в этап плей-офф определялась в серии 11-метровых. В этой перестрелке точнее оказался коллектив Мирчи Луческу (6:5).

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Прогноз и ставка на матч «Динамо Киев» — «Бешикташ»

Этим летом «черные орлы» уверенно двигались по сетке квалификации еврокубков: добыли четыре виктории из четырех с общим счетом 10:3. В чемпионате Турции у «Бешикташа» тоже нет поражений: на выезде одолели «Фатих Карагюмрюк» (1:0) и дома сыграли вничью с «Пендикспором» (1:1).

Бело-синие прорвались в раунд плей-офф только благодаря успеху в серии пенальти с «Арисом». А через три дня после этого влетели «Черноморцу» (2:3) в премьер-лиге. В противостоянии с парнями Шенола Гюнеша «Динамо» точно не фаворит: киевляне не впечатлили даже на фоне греков и в обеих встречах уступили им по ударам и попаданиям в створ. Желто-черных подвела исключительно реализация. Атака «Бешикташа» явно сильнее в этом компоненте: Абубакар, Мулека и партнеры в состоянии оформить комфортный задел для выхода в групповой этап Лиги конференций.

Рекомендуемая ставка: «Бешикташ» не уступит и ТБ 2.5 за 2.52.

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ФК Бешикташ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
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10
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