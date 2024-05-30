Почему Радулов не перешел в «Динамо»? Как Ларионов отказался от защитника из НХЛ? Инсайды «СЭ»
Радулов и «Динамо»
Весь месяц инсайдеры отправляли Александра Радулова в «Динамо» и делали это, разумеется, небезосновательно. Причем даже в тот момент, когда переговоры уже безвозвратно свернулись, а генменеджер москвичей Алексей Сопин вышел на авансцену и напрямую сказал, что ветерана в команде не будет.
Казалось бы, информация от клубного босса официальнее некуда. Но нет — даже после нее некоторые коллеги пихали престарелого мастера в подмышку Алексею Кудашову. Еще смешнее, что сейчас «выясняется» новое обстоятельство — якобы Радулов сам отказал «Динамо». При этом ни для кого не секрет, что для желающего играть в Москве и не растерявшего кубковые амбиции Александра вариант с бело-голубыми был приоритетным.
В реальности переговоры по контракту закончились именно по инициативе «Динамо». А вернее — по вине самого хоккеиста и его агента. После нескольких встреч стороны действительно ударили по рукам и договорились подписать однолетнее соглашение по схеме 50+5. Причем не последнее участие в сделке принимал Кудашов.
Однако прошла неделя, и агент нападающего вместо обговоренных 5 миллионов бонусов попросил увеличить эту цифру сразу в шесть раз — до 30 миллионов рублей. После такого запроса Радулову в «Динамо» вежливо предложили искать другую команду, переключившись на чуть более молодого Антона Слепышева, который ради перехода к победителям минувшей регулярки согласился снизить свои финансовые аппетиты.
Охотюк и ЦСКА
Защитник Никита Охотюк, который после обмена своих прав из «Торпедо», договорился с ЦСКА о двухлетнем контракте на общую сумму 90 миллионов рублей плюс бонусы, изначально мог подписать соглашение с нижегородским клубом на меньшие деньги. Минувший сезон он почти полностью провел в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе» и «Калгари», и заслуженно претендовал на хорошую зарплату. Однако после того, как в «Торпедо» выросли полномочия Игоря Ларионова, ситуация кардинально изменилась.
По информации «СЭ», в клубе негласно установлены внутренние ограничения для молодых игроков. Их базовая зарплата не должна превышать 25 миллионов рублей в год, но предусмотрены неплохие бонусы.
Переговоры с Охотюком затянулись, пока в дело не вмешался ЦСКА, готовый удовлетворить аппетиты игрока. По одной из версий, которая смотрится весьма правдоподобно, нижегородский клуб оказался в положении вассала и был поставлен перед фактом, получив в качестве компенсации права на форварда Михаила Абрамова, выступавшего в АХЛ, и 20 миллионов рублей. Промедление и прижимистость привели к потере ценного актива. Очевидно, что в обмене пока победил ЦСКА, который заполучил перспективного защитника из НХЛ за умеренную цену.
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