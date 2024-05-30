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Инсайды по четвергам

Сегодня, 22:00

Почему Радулов не перешел в «Динамо»? Как Ларионов отказался от защитника из НХЛ? Инсайды «СЭ»

Радулов не перешел в «Динамо» из-за желания агента увеличить бонусы
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
Еженедельная рубрика отдела хоккея.

Радулов и «Динамо»

Весь месяц инсайдеры отправляли Александра Радулова в «Динамо» и делали это, разумеется, небезосновательно. Причем даже в тот момент, когда переговоры уже безвозвратно свернулись, а генменеджер москвичей Алексей Сопин вышел на авансцену и напрямую сказал, что ветерана в команде не будет.

Казалось бы, информация от клубного босса официальнее некуда. Но нет — даже после нее некоторые коллеги пихали престарелого мастера в подмышку Алексею Кудашову. Еще смешнее, что сейчас «выясняется» новое обстоятельство — якобы Радулов сам отказал «Динамо». При этом ни для кого не секрет, что для желающего играть в Москве и не растерявшего кубковые амбиции Александра вариант с бело-голубыми был приоритетным.

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В реальности переговоры по контракту закончились именно по инициативе «Динамо». А вернее — по вине самого хоккеиста и его агента. После нескольких встреч стороны действительно ударили по рукам и договорились подписать однолетнее соглашение по схеме 50+5. Причем не последнее участие в сделке принимал Кудашов.

Однако прошла неделя, и агент нападающего вместо обговоренных 5 миллионов бонусов попросил увеличить эту цифру сразу в шесть раз — до 30 миллионов рублей. После такого запроса Радулову в «Динамо» вежливо предложили искать другую команду, переключившись на чуть более молодого Антона Слепышева, который ради перехода к победителям минувшей регулярки согласился снизить свои финансовые аппетиты.

Охотюк и ЦСКА

Защитник Никита Охотюк, который после обмена своих прав из «Торпедо», договорился с ЦСКА о двухлетнем контракте на общую сумму 90 миллионов рублей плюс бонусы, изначально мог подписать соглашение с нижегородским клубом на меньшие деньги. Минувший сезон он почти полностью провел в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе» и «Калгари», и заслуженно претендовал на хорошую зарплату. Однако после того, как в «Торпедо» выросли полномочия Игоря Ларионова, ситуация кардинально изменилась.

По информации «СЭ», в клубе негласно установлены внутренние ограничения для молодых игроков. Их базовая зарплата не должна превышать 25 миллионов рублей в год, но предусмотрены неплохие бонусы.

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Переговоры с Охотюком затянулись, пока в дело не вмешался ЦСКА, готовый удовлетворить аппетиты игрока. По одной из версий, которая смотрится весьма правдоподобно, нижегородский клуб оказался в положении вассала и был поставлен перед фактом, получив в качестве компенсации права на форварда Михаила Абрамова, выступавшего в АХЛ, и 20 миллионов рублей. Промедление и прижимистость привели к потере ценного актива. Очевидно, что в обмене пока победил ЦСКА, который заполучил перспективного защитника из НХЛ за умеренную цену.

Хоккеист Брендэн Лайпсик
Брендэн Лайпсик.
Фото Global Look Press

Лайпсик и «Автомобилист»

«Автомобилист» достиг договоренности о подписании двухлетнего контракта с нападающим Брендэном Лайпсиком. Оценить этот ход, не имея перед глазами размер зарплаты, непросто. Но с учетом того, что в уральской команде полно североамериканцев, адаптация канадца с русским паспортом на новом месте должна пройти максимально гладко. После неудачного сезона в СКА, омраченного проблемами со здоровьем, Лайпсику требуется перезагрузка. Помимо варианта с Екатеринбургом к форварду на разных этапах проявляли интерес «Спартак» и «Барыс», но предложение «Автомобилиста» оказалось самым выгодным в финансовом плане.
Александр Радулов
Никита Охотюк
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
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4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
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3. Трактор - Сал. Юлаев
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4. Трактор - Сал. Юлаев
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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