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Сегодня, 13:07

Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа Кецмановича продолжать матч

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Ролан Гаррос» встречался с сербом Миомиром Кецмановичем.

Кецманович отказался продолжать встречу во втором сете при счете 1:6, 0:5. Также серб во втором сете брал медицинский тайм-аут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Медведев вышел в третий круг, где встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 5:0 отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/6/
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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