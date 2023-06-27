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«Наполи» без Спаллетти, «Интер» без топ-игроков. Кто станет чемпионом Италии в сезоне-2023/24?

Ставки на чемпиона серии А в сезоне-2023/24, коэффициенты букмекерской компании Olimpbet
Артемий Кутейников
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Лучано Спаллетти с кубком за победу в серии А.
Фото Global Look Press
В погоне за скудетто нет явного фаворита.

«Наполи» выдал сумасшедший сезон-2022/23 и впервые более чем за 30 лет стал чемпионом Италии. Парни Лучано Спаллетти доминировали на протяжении всей кампании и на финише оторвались от второго места на 16 очков. Другая итальянская команда «Интер» участвовала в финале Лиги чемпионов, где показала достойный футбол и уступила «Манчестер Сити» с минимальным счетом (0:1).

«Спорт-Экспресс» рассказывает о фаворитах следующего розыгрыша серии А.

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Главные фавориты

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у адзурри неплохие шансы защитить титул — второй триумф «Наполи» подряд предложен с коэффициентом 3.40. Правда, к следующему сезону команда может сильно измениться. С поста наставника партенопейцев уже ушел Лучано Спаллетти. На его место назначили Руди Гарсию, который до этого в Италии работал с «Ромой». Пик тренерской карьеры Гарсии — золотой дубль с «Лиллем» в сезоне-2010/11.

Также вероятно неаполитанцев покинут лидеры — Виктор Осимхен и Ким Мин Джэ. Нигерийский форвард в минувшем сезоне наколотил 31 мяч во всех турнирах и с 26 голами выиграл бомбардирскую гонку в серии А. Такой перформанс привлек топ-клубы — Осимхен уже отказался продлевать контракт, но «Наполи» хочет за футболиста не менее 150 млн евро.

Ким Мин Джэ тоже провел впечатляющий сезон: кореец только прошлым летом приехал из «Фенербахче», но показал отличный уровень и привлек европейские гранды. Наиболее вероятные претенденты на 26-летнего защитника — «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

По мнению экспертов, высокие шансы на золото у «Интера» — поставить на чемпионство нерадзурри можно за 3.35. В сезоне-2022/23 черно-синие финишировали только третьими в 18 очках от «Наполи». При этом команда Симоне Индзаги играла в финале Лиги чемпионов, где навязала мощное сопротивление «Ман Сити» (0:1).

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Миланцев тоже ждут серьезные изменения состава: инсайдеры постоянно сообщают о скором уходе вратаря Андре Онаны, а также хавбеков Марцело Брозовича и Николо Бареллы. Еще нерадзурри предстоит удержать арендованного Ромелу Лукаку — его полноценный трансфер из «Челси» обойдется в десятки миллионов евро.

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У кого еще хорошие шансы на золото?

Главные фавориты предстоящего сезона известны, но хорошие шансы на титул также имеют «Ювентус» и «Милан». Триумф «Старой синьоры» предложен с котировкой 4.65. Бьянконери неплохо выступали в прошедшей кампании и делили бы третью строчку с «Интером», но вмешался 10-очковый штраф, который откинул туринцев на седьмую позицию.

«Милан» — чемпион позапрошлого сезона: рынок на победу россонери в предстоящей кампании доступен за 6.70. Прошедшую кампанию команда Стефано Пиоли закончила четвертой — получила место в ЛЧ, но не претендовала на разборки за скудетто. По ходу сезона красно-черные даже вылетали из топ-4.

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Кто еще может побороться за трофей?

Эксперты считают, что еще у нескольких клубов есть возможности поучаствовать в чемпионской гонке:

• триумф «Ромы» идет за 12.0 (в прошлом сезоне заняли шестое место);

«Лацио» — за 14.0 (третье место);

«Аталанты» — за 27.0 (пятое место).

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