Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

24 декабря, 23:15

«Динамо» обыграло СКА лишь раз в 16 последних матчах. Неужели команду Кудашова снова ждет неудача?

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ХК «Динамо» Москва.
Фото Телеграм-канал ХК «Динамо» Москва
Москвичи подходят во встрече на серии из четырех побед.

25 декабря в КХЛ состоится матч между занимающим второе место на «Западе» московским «Динамо» и идущим пятым СКА. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи. Победу москвичей в основное время можно взять за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (21%), успех СКА — за 2.60 (38%).

Вариант Х2 идет за 1.55. Кстати, красно-синие проиграли бело-голубым только один из 16 предыдущих матчей в основное время.

Нападающий &laquo;Ванкувера&raquo; Андрей Кузьменко празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Сан-Хосе&raquo;. Канадский тренер перевоспитал русского форварда. Кузьменко вышел из опалы и сделал дубль

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

На три и более гола в исполнении хозяев котировка — 1.90, на ИТМ1 (2.5) — 1.85. У гостей такие же условия предложены за 1.95 и 1.80 соответственно.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно взять за 1.85, выигрыш СКА — за 1.95.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

«Динамо» Москва — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 25 декабря 2023 года

Встреча московского «Динамо» и СКА состоится очень вовремя и наверняка получится максимально упорной. Впрочем, как и всегда. Просто сейчас обе команды показывают очень зрелый хоккей и крайне редко проигрывают, прорываясь к вершине западной конференции. Москвичи делят первую строчку со «Спартаком» (по 62 очка), СКА — пятый, в семи баллах позади.

Илья Ковальчук. Ковальчук вернулся в большой хоккей! И сразу забил!

Армейцы за последние полтора месяца серьезно окрепли: проиграли всего два из 16 матчей, а еще построили победную серию из 11 встреч. Поражение от «Торпедо» в предыдущей игре слегка подпортило статистику и впечатление, потому что до этого коллектив Романа Ротенберга разгромил «Сочи» (7:2), а еще нокаутировал ЦСКА (6:2). Эти крупные победы помогли СКА почти нагнать «Динамо» по заброшенным шайбам: перед очной битвой москвичи чуть впереди — 135 на 131. Больше в КХЛ только у «Спартака» (163) и «Металлурга» (133 относительно СКА).

Бело-голубые в конце ноября — начале декабря проиграли три матча, но сейчас вновь на плаву — выиграли четыре встречи подряд. Причем одна победа выделяется на фоне остальных, потому что четыре шайбы в ворота ЦСКА забросить получается далеко не у всех (4:1). Помимо этого, динамовцы по буллитам обыграли «Северсталь» (2:1) и «Трактор» (4:3),а также справились в овертайме с «Нефтехимиком» (3:2).

Однако против СКА команде Алексея Кудашова нужно будет показать лучший хоккей, потому что психологически преимущество сейчас на стороне соперника — «Динамо» выиграло у команды из Санкт-Петербурга всего один из 16 последних матчей. Предыдущая встреча, которая состоялась в конце ноября, завершилась как раз в пользу армейцев (5:3).

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА

Тот факт, что матч пройдет в Москве, даст «Динамо» небольшое преимущество. При этом шесть предыдущих встреч между командами на «ВТБ Арене» завершились в пользу СКА, но лишь одна из них с преимуществом армейцев более чем в одну шайбу. То есть игры получаются достаточно упорными.

Сейчас соперники находятся в неплохой форме, играют выразительно и достаточно мощно. Но СКА выглядит чуть цельнее, поэтому должен как минимум не уступить. А что касается результативности, то она вряд ли будет сумасшедшей, как в последний раз — та встреча в ноябре из восьми шайб выбилась из тенденции.

Рекомендуемая ставка: СКА не проиграет и ТМ 6.5 за 2.00.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
1
Читайте также
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Популярное видео
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости