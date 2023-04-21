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«Зенит» — «Динамо»: Малком и Сантос отомстят Смолову и Захаряну за поражение в Кубке России

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Малком («Зенит»).
Фото Global Look Press
Сине-бело-голубые не проигрывают динамовцам восемь домашних матчей кряду.

22 апреля в 24-м туре чемпионата России встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра на «Газпром Арене» начнется по свистку арбитра Виталия Мешкова в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года

Букмекеры выбрали фаворитом «Зенит». На его успех предложен коэффициент 1.49, что соответствует 65% вероятности результата. Ничья идет за 4.80 (20%), а победа москвичей — за 6.40 (15%).

В двух из трех последних очных поединков «Динамо» не проиграло. Поставить на победу гостей или ничью можно за 2.71.

«Зенит» забил москвичам в пяти предыдущих встречах, а динамовцы отличились в пяти из семи игр. Обмен голами идет за 1.80, обратный рынок — за 2.00.

Эксперты ожидают от команд результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.32.

Самый вероятный исход — победа «Зенита» со счетом 2:0. Поставить на него можно за 6.93.

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«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 22 апреля 2023 года

Питерцы потеряли очки в прошлой игре с «Ростовом» (0:0). А два тура назад парни Семака уступили ЦСКА (0:1). Лучший бомбардир команды и чемпионата России Малком (16 голов) молчит уже больше месяца — в последний раз забил четыре матча назад. Но небольшая турбулентность не сказалась на месте в турнирной таблице: отрыв «Зенита» от «Ростова» — девять очков. Кроме того, у петербургского клуба лучшая атака в стране (57 мячей в 23 поединках).

История противостояния с бело-голубыми говорит в пользу Семака и компании. Питерский клуб не проиграл «Динамо» 10 из 12 домашних матчей. Плюс по игре при родных болельщиках «Зенит» — лучший в России (10 побед в 11 встречах). Сине-бело-голубые забили в пяти очных играх подряд, «динамовцы» — в пяти из семи. 16 марта соперники сошлись в рамках Кубка России: москвичи на «Газпром Арене» выбили «Зенит» из турнира (1:1, 5:4 пен.).

Команда Славиши Йокановича в прошлой игре взяла верх над «Пари НН» (3:1). Это первая победа за три матча во всех турнирах. Лучший бомбардир клуба Федор Смолов (восемь голов) впервые отличился в РПЛ после нового года — забил с точки. В результате команда зафиксировалась на пятой строчке таблицы с 39 очками — отставание до места в четверке составляет пять баллов. Относительно первой восьмерки динамовцы действуют средне: они четвертая команда РПЛ как по забитым мячам (42), так и по пропущенным (30).

В лазарете «Динамо» пропадает защитник Диего Ласкальт. Уругваец пропустил все матчи весенней части сезона. В игре с «Зенитом» не поможет и защитник Саба Сазонов. Он дисквалификацирован из-за перебора желтых карточек.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» великолепен дома: у сине-бело-голубых 10 побед при родных фанатах и всего одно поражение. История противостояния тоже говорит за питерцев: они выиграли у москвичей восемь домашних встреч в РПЛ. Да, команда Семака уступила динамовцам по пенальти в Кубке России, но это лишь добавит ей мотивации.

«Динамо» цепко действует в гостях. Команда Йокановича не проиграла семь из 11 выездных матчей в РПЛ. При этом Смолов и компания много забивают при чужих болельщиках — 19 мячей, это четвертый показатель в чемпионате. Но и пропускают часто — в девяти поединках.

Команды повторят результат кубковой игры и огорчат друг друга, но на этот раз «Зенит» сделает все возможное для победы. На их стороне положительная история встреч с «Динамо» и желание компенсировать потерю очков в двух из четырех последних матчей РПЛ.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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