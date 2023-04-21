«Зенит» — «Динамо»: Малком и Сантос отомстят Смолову и Захаряну за поражение в Кубке России
22 апреля в 24-м туре чемпионата России встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра на «Газпром Арене» начнется по свистку арбитра Виталия Мешкова в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года
Букмекеры выбрали фаворитом «Зенит». На его успех предложен коэффициент 1.49, что соответствует 65% вероятности результата. Ничья идет за 4.80 (20%), а победа москвичей — за 6.40 (15%).
В двух из трех последних очных поединков «Динамо» не проиграло. Поставить на победу гостей или ничью можно за 2.71.
«Зенит» забил москвичам в пяти предыдущих встречах, а динамовцы отличились в пяти из семи игр. Обмен голами идет за 1.80, обратный рынок — за 2.00.
Эксперты ожидают от команд результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.32.
Самый вероятный исход — победа «Зенита» со счетом 2:0. Поставить на него можно за 6.93.
«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 22 апреля 2023 года
Питерцы потеряли очки в прошлой игре с «Ростовом» (0:0). А два тура назад парни Семака уступили ЦСКА (0:1). Лучший бомбардир команды и чемпионата России Малком (16 голов) молчит уже больше месяца — в последний раз забил четыре матча назад. Но небольшая турбулентность не сказалась на месте в турнирной таблице: отрыв «Зенита» от «Ростова» — девять очков. Кроме того, у петербургского клуба лучшая атака в стране (57 мячей в 23 поединках).
История противостояния с бело-голубыми говорит в пользу Семака и компании. Питерский клуб не проиграл «Динамо» 10 из 12 домашних матчей. Плюс по игре при родных болельщиках «Зенит» — лучший в России (10 побед в 11 встречах). Сине-бело-голубые забили в пяти очных играх подряд, «динамовцы» — в пяти из семи. 16 марта соперники сошлись в рамках Кубка России: москвичи на «Газпром Арене» выбили «Зенит» из турнира (1:1, 5:4 пен.).
Команда Славиши Йокановича в прошлой игре взяла верх над «Пари НН» (3:1). Это первая победа за три матча во всех турнирах. Лучший бомбардир клуба Федор Смолов (восемь голов) впервые отличился в РПЛ после нового года — забил с точки. В результате команда зафиксировалась на пятой строчке таблицы с 39 очками — отставание до места в четверке составляет пять баллов. Относительно первой восьмерки динамовцы действуют средне: они четвертая команда РПЛ как по забитым мячам (42), так и по пропущенным (30).
В лазарете «Динамо» пропадает защитник Диего Ласкальт. Уругваец пропустил все матчи весенней части сезона. В игре с «Зенитом» не поможет и защитник Саба Сазонов. Он дисквалификацирован из-за перебора желтых карточек.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»
«Зенит» великолепен дома: у сине-бело-голубых 10 побед при родных фанатах и всего одно поражение. История противостояния тоже говорит за питерцев: они выиграли у москвичей восемь домашних встреч в РПЛ. Да, команда Семака уступила динамовцам по пенальти в Кубке России, но это лишь добавит ей мотивации.
«Динамо» цепко действует в гостях. Команда Йокановича не проиграла семь из 11 выездных матчей в РПЛ. При этом Смолов и компания много забивают при чужих болельщиках — 19 мячей, это четвертый показатель в чемпионате. Но и пропускают часто — в девяти поединках.
Команды повторят результат кубковой игры и огорчат друг друга, но на этот раз «Зенит» сделает все возможное для победы. На их стороне положительная история встреч с «Динамо» и желание компенсировать потерю очков в двух из четырех последних матчей РПЛ.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4