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Сегодня, 16:15

Два автогола «МЮ» в матче с «Севильей» принесли клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 450 000 со ставки в 100 рублей

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Эрик Ламела и Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press
Игрок экспертно разобрался с восемью матчами ЛЕ и ЛК.

На прошлой неделе в еврокубках состоялись первые матчи 1/4 финала. И если в Лиге чемпионов результаты получились более-менее предсказуемыми, то в Лиге Европы и Лиге Конференций были неожиданности. Их правильно предугадал клиент букмекерской компании ФОНБЕТ, который верно определил исходы всех восьми матчей. Итоговый коэффициент его чудо-экспресса составил 4528.90. В результате поставленные на него 100 рублей превратились в 452 890 рублей.

Фрэнк Лэмпард. Лэмпард проиграл все три матча после возвращения в «Челси». Даже о ничьей в ответке с «Реалом» не может быть и речи

Купон счастливчика выглядит следующим образом:

  • ЛЕ. «МЮ» — «Севилья», условие — ничья за 5.10 (итог — 2:2);

  • ЛЕ. «Байер» — «Юнион Сент-Жиллуа», условие — ничья за 4.60 (1:1);

  • ЛЕ. «Фейеноорд» — «Рома», условие — П1 за 2.30 (1:0);

  • ЛЕ. «Ювентус» — «Спортинг», условие — П1 за 1.75 (1:0);

  • ЛК. «Базель» — «Ницца», условие — ничья за 3.25 (2:2);

  • ЛК. «Гент» — «Вест Хэм», условие — ничья за 3.30 (1:1);

  • ЛК. «Лех» — «Фиорентина», условие — П2 за 1.72 (1:4);

  • ЛК. «Андерлехт» — «АЗ», условие — П1 за 2.60 (2:0).

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Семь из восьми матчей не просто завершились с нужным для автора ставки исходом, но и не потрепали ему нервы. А вот «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» были крайне близки к тому, чтобы разрушить мечты о выигрыше. Команда Эрика тен Хага забила дважды уже к 21-й минуте усилиями Марселя Забитцера и имела еще несколько шикарных моментов, чтобы оформить разгром. Однако мяч упорно не шел в ворота Яссина Буну, да и сам голкипер был на высоте.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

К концу матча «МЮ» немного сбавил давление, но «Севилья» была настолько беспомощна, что даже в такой момент не стремилась идти вперед. Однако в этот день и испанцам, и клиенту ФОНБЕТ сопутствовала нереальная удача. На 84-й минуте Хесус Навас прострелил в штрафную, и мяч через два рикошета от Маласии и де Хеа влетел в сетку. А еще через восемь минут после навеса Эн-Несири пробил головой в сторону углового флага, но мяч попал в голову Магуайру и во второй раз дезориентировал испанского вратаря «МЮ».

Игра, которая была в руках «красных дьяволов» и должна была завершиться их крупной победой, оказалась ничейной. И этот результат принес автору экспресса 452 890 рублей.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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