Два автогола «МЮ» в матче с «Севильей» принесли клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 450 000 со ставки в 100 рублей
На прошлой неделе в еврокубках состоялись первые матчи 1/4 финала. И если в Лиге чемпионов результаты получились более-менее предсказуемыми, то в Лиге Европы и Лиге Конференций были неожиданности. Их правильно предугадал клиент букмекерской компании ФОНБЕТ, который верно определил исходы всех восьми матчей. Итоговый коэффициент его чудо-экспресса составил 4528.90. В результате поставленные на него 100 рублей превратились в 452 890 рублей.
Купон счастливчика выглядит следующим образом:
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ЛЕ. «МЮ» — «Севилья», условие — ничья за 5.10 (итог — 2:2);
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ЛЕ. «Байер» — «Юнион Сент-Жиллуа», условие — ничья за 4.60 (1:1);
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ЛЕ. «Фейеноорд» — «Рома», условие — П1 за 2.30 (1:0);
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ЛЕ. «Ювентус» — «Спортинг», условие — П1 за 1.75 (1:0);
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ЛК. «Базель» — «Ницца», условие — ничья за 3.25 (2:2);
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ЛК. «Гент» — «Вест Хэм», условие — ничья за 3.30 (1:1);
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ЛК. «Лех» — «Фиорентина», условие — П2 за 1.72 (1:4);
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ЛК. «Андерлехт» — «АЗ», условие — П1 за 2.60 (2:0).
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Семь из восьми матчей не просто завершились с нужным для автора ставки исходом, но и не потрепали ему нервы. А вот «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» были крайне близки к тому, чтобы разрушить мечты о выигрыше. Команда Эрика тен Хага забила дважды уже к 21-й минуте усилиями Марселя Забитцера и имела еще несколько шикарных моментов, чтобы оформить разгром. Однако мяч упорно не шел в ворота Яссина Буну, да и сам голкипер был на высоте.
К концу матча «МЮ» немного сбавил давление, но «Севилья» была настолько беспомощна, что даже в такой момент не стремилась идти вперед. Однако в этот день и испанцам, и клиенту ФОНБЕТ сопутствовала нереальная удача. На 84-й минуте Хесус Навас прострелил в штрафную, и мяч через два рикошета от Маласии и де Хеа влетел в сетку. А еще через восемь минут после навеса Эн-Несири пробил головой в сторону углового флага, но мяч попал в голову Магуайру и во второй раз дезориентировал испанского вратаря «МЮ».
Игра, которая была в руках «красных дьяволов» и должна была завершиться их крупной победой, оказалась ничейной. И этот результат принес автору экспресса 452 890 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4