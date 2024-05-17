«Спартак» все еще может стать третьим в РПЛ. А назначение Станковича еще сильнее мотивирует игроков в матче с «Рубином»
Одна из самых интригующих пар 29-го тура чемпионата России — «Спартак» и «Рубин». Команды идут неподалеку в турнирной таблице (пятое место против седьмого) и неплохо смотрелись в последних играх. Матч пройдет 19 мая в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 14.15 мск — прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.05 мск. Также встречу покажет сайт Winline.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: их победа предложена с котировкой 1.77, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей можно взять за 4.60 (20%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).
В матче первого круга «Спартак» разгромил соперника на его поле (4:1). Вероятность того, что на чужой арене «Рубин» все же устоит и хотя бы не проиграет, оценена в 2.11.
Три наиболее вероятных, по данным экспертов, исхода поединка отражают превосходство красно-белых:
• 1:1 и 1:0 — за 6.20;
• 2:0 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.81, обратная опция дана за 2.00.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Спартак» — «Рубин»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 мая 2024 года
Обе команды идут на пятиматчевой серии без поражений в чемпионате и находятся неподалеку друг от друга в турнирной таблице — пятый «Спартак» обгоняет седьмой «Рубин» на пять баллов. Теоретически за два оставшихся тура казанцы даже могут обогнать москвичей. Причем будущие соперники добыли результат даже против серьезной оппозиции: красно-белые обыграли «Локомотив» (3:2) и «Краснодар» (1:0), а также удержали ничью с ЦСКА (0:0). Подопечные Рашида Рахимова расправились с «Зенитом» (2:0) и сыграли вничью с теми же железнодорожниками (1:1) и армейцами (2:2).
15 мая «Спартак» потерпел первое поражение при Владимире Слишковиче — босниец в середине апреля получил должность исполняющего обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Мужчина отработает во главе клуба лишь до конца сезона — со следующей кампании красно-белых возглавит экс-тренер «Сампдории» Деян Станкович. При этом Слишкович останется в штабе и наверняка поможет Станковичу с адаптацией на «Лукойл Арене».
Неудачу москвичи потерпели в финале Пути регионов Кубка России: «Балтика» на своем поле оформила минимальную победу (1:0) и отсекла «Спартак» от последнего возможного трофея в этом сезоне. При этом красно-белые владели преимуществом и создали огромное количество моментов, а выдающийся матч провел вратарь калининградцев Евгений Латышонок — на его счету девять сейвов.
После вылета из Кубка максимум, которого «Спартак» может достичь в этом сезоне, — третье место в РПЛ. Да и то остались лишь математические шансы: надо обогнать «Локомотив» и «Краснодар», которые опережают красно-белых на одно и четыре очка соответственно.
«Рубин» же наверняка будет доволен финишем в верхней половине таблицы, где сейчас команда и находится. Особенно после первой части сезона, в которой она чуть ли не боролась за выживание. Правда, судьба Рахимова, у которого по окончании сезона истекает контракт, также непонятна — продления соглашения до сих пор не было. Вдобавок в медиа появляются новости о недопонимании между ним и руководством.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Рубин»
У хозяев, вероятно, пропустят матч два основных центральных защитника — Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Оба нездоровы. У гостей всю весну недоступен вингер Никола Чумич.
«Спартак» — «Рубин»: статистика личных встреч
«Спартак» уверенно разобрался с казанцами в первом круге (4:1), но в целом это не самый простой соперник для красно-белых — в 10 предыдущих играх во всех турнирах они выиграли лишь четыре раза. За все 47 очных встреч преимущество москвичей тоже не выглядит огромным: 22 победы при 14 поражениях.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин»
Командам по силам обменяться забитыми мячами, как это было в первом круге. «Обе забьют» зашла в четырех из предыдущих пяти матчей «Рубина» в чемпионате, а сама команда выглядела в атаке очень напористо — минимум два гола оформила в трех поединках. «Спартак» тоже показывает неплохую результативность — в прошлых пяти турах имеет среднюю результативность в 1,8 мяча в среднем за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4