«Спартак» все еще может стать третьим в РПЛ. А назначение Станковича еще сильнее мотивирует игроков в матче с «Рубином»

Легенда «Интера» едет в Москву.

Одна из самых интригующих пар 29-го тура чемпионата России — «Спартак» и «Рубин». Команды идут неподалеку в турнирной таблице (пятое место против седьмого) и неплохо смотрелись в последних играх. Матч пройдет 19 мая в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 14.15 мск — прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.05 мск. Также встречу покажет сайт Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: их победа предложена с котировкой 1.77, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей можно взять за 4.60 (20%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

В матче первого круга «Спартак» разгромил соперника на его поле (4:1). Вероятность того, что на чужой арене «Рубин» все же устоит и хотя бы не проиграет, оценена в 2.11.

Три наиболее вероятных, по данным экспертов, исхода поединка отражают превосходство красно-белых:

• 1:1 и 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.81, обратная опция дана за 2.00.

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«Спартак» — «Рубин»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 мая 2024 года

Обе команды идут на пятиматчевой серии без поражений в чемпионате и находятся неподалеку друг от друга в турнирной таблице — пятый «Спартак» обгоняет седьмой «Рубин» на пять баллов. Теоретически за два оставшихся тура казанцы даже могут обогнать москвичей. Причем будущие соперники добыли результат даже против серьезной оппозиции: красно-белые обыграли «Локомотив» (3:2) и «Краснодар» (1:0), а также удержали ничью с ЦСКА (0:0). Подопечные Рашида Рахимова расправились с «Зенитом» (2:0) и сыграли вничью с теми же железнодорожниками (1:1) и армейцами (2:2).

15 мая «Спартак» потерпел первое поражение при Владимире Слишковиче — босниец в середине апреля получил должность исполняющего обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Мужчина отработает во главе клуба лишь до конца сезона — со следующей кампании красно-белых возглавит экс-тренер «Сампдории» Деян Станкович. При этом Слишкович останется в штабе и наверняка поможет Станковичу с адаптацией на «Лукойл Арене».

Неудачу москвичи потерпели в финале Пути регионов Кубка России: «Балтика» на своем поле оформила минимальную победу (1:0) и отсекла «Спартак» от последнего возможного трофея в этом сезоне. При этом красно-белые владели преимуществом и создали огромное количество моментов, а выдающийся матч провел вратарь калининградцев Евгений Латышонок — на его счету девять сейвов.

После вылета из Кубка максимум, которого «Спартак» может достичь в этом сезоне, — третье место в РПЛ. Да и то остались лишь математические шансы: надо обогнать «Локомотив» и «Краснодар», которые опережают красно-белых на одно и четыре очка соответственно.

«Рубин» же наверняка будет доволен финишем в верхней половине таблицы, где сейчас команда и находится. Особенно после первой части сезона, в которой она чуть ли не боролась за выживание. Правда, судьба Рахимова, у которого по окончании сезона истекает контракт, также непонятна — продления соглашения до сих пор не было. Вдобавок в медиа появляются новости о недопонимании между ним и руководством.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Рубин»

У хозяев, вероятно, пропустят матч два основных центральных защитника — Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Оба нездоровы. У гостей всю весну недоступен вингер Никола Чумич.

«Спартак» — «Рубин»: статистика личных встреч

«Спартак» уверенно разобрался с казанцами в первом круге (4:1), но в целом это не самый простой соперник для красно-белых — в 10 предыдущих играх во всех турнирах они выиграли лишь четыре раза. За все 47 очных встреч преимущество москвичей тоже не выглядит огромным: 22 победы при 14 поражениях.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Командам по силам обменяться забитыми мячами, как это было в первом круге. «Обе забьют» зашла в четырех из предыдущих пяти матчей «Рубина» в чемпионате, а сама команда выглядела в атаке очень напористо — минимум два гола оформила в трех поединках. «Спартак» тоже показывает неплохую результативность — в прошлых пяти турах имеет среднюю результативность в 1,8 мяча в среднем за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

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