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«Спартак» все еще может стать третьим в РПЛ. А назначение Станковича еще сильнее мотивирует игроков в матче с «Рубином»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Легенда «Интера» едет в Москву.

Одна из самых интригующих пар 29-го тура чемпионата России — «Спартак» и «Рубин». Команды идут неподалеку в турнирной таблице (пятое место против седьмого) и неплохо смотрелись в последних играх. Матч пройдет 19 мая в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 14.15 мск — прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.05 мск. Также встречу покажет сайт Winline.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: их победа предложена с котировкой 1.77, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей можно взять за 4.60 (20%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

В матче первого круга «Спартак» разгромил соперника на его поле (4:1). Вероятность того, что на чужой арене «Рубин» все же устоит и хотя бы не проиграет, оценена в 2.11.

Три наиболее вероятных, по данным экспертов, исхода поединка отражают превосходство красно-белых:

• 1:1 и 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.81, обратная опция дана за 2.00.

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«Спартак» — «Рубин»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 мая 2024 года

Обе команды идут на пятиматчевой серии без поражений в чемпионате и находятся неподалеку друг от друга в турнирной таблице — пятый «Спартак» обгоняет седьмой «Рубин» на пять баллов. Теоретически за два оставшихся тура казанцы даже могут обогнать москвичей. Причем будущие соперники добыли результат даже против серьезной оппозиции: красно-белые обыграли «Локомотив» (3:2) и «Краснодар» (1:0), а также удержали ничью с ЦСКА (0:0). Подопечные Рашида Рахимова расправились с «Зенитом» (2:0) и сыграли вничью с теми же железнодорожниками (1:1) и армейцами (2:2).

15 мая «Спартак» потерпел первое поражение при Владимире Слишковиче — босниец в середине апреля получил должность исполняющего обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Мужчина отработает во главе клуба лишь до конца сезона — со следующей кампании красно-белых возглавит экс-тренер «Сампдории» Деян Станкович. При этом Слишкович останется в штабе и наверняка поможет Станковичу с адаптацией на «Лукойл Арене».

Неудачу москвичи потерпели в финале Пути регионов Кубка России: «Балтика» на своем поле оформила минимальную победу (1:0) и отсекла «Спартак» от последнего возможного трофея в этом сезоне. При этом красно-белые владели преимуществом и создали огромное количество моментов, а выдающийся матч провел вратарь калининградцев Евгений Латышонок — на его счету девять сейвов.

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После вылета из Кубка максимум, которого «Спартак» может достичь в этом сезоне, — третье место в РПЛ. Да и то остались лишь математические шансы: надо обогнать «Локомотив» и «Краснодар», которые опережают красно-белых на одно и четыре очка соответственно.

«Рубин» же наверняка будет доволен финишем в верхней половине таблицы, где сейчас команда и находится. Особенно после первой части сезона, в которой она чуть ли не боролась за выживание. Правда, судьба Рахимова, у которого по окончании сезона истекает контракт, также непонятна — продления соглашения до сих пор не было. Вдобавок в медиа появляются новости о недопонимании между ним и руководством.

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У хозяев, вероятно, пропустят матч два основных центральных защитника — Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Оба нездоровы. У гостей всю весну недоступен вингер Никола Чумич.

«Спартак» — «Рубин»: статистика личных встреч

«Спартак» уверенно разобрался с казанцами в первом круге (4:1), но в целом это не самый простой соперник для красно-белых — в 10 предыдущих играх во всех турнирах они выиграли лишь четыре раза. За все 47 очных встреч преимущество москвичей тоже не выглядит огромным: 22 победы при 14 поражениях.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Командам по силам обменяться забитыми мячами, как это было в первом круге. «Обе забьют» зашла в четырех из предыдущих пяти матчей «Рубина» в чемпионате, а сама команда выглядела в атаке очень напористо — минимум два гола оформила в трех поединках. «Спартак» тоже показывает неплохую результативность — в прошлых пяти турах имеет среднюю результативность в 1,8 мяча в среднем за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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