«Великолепный. Его почти невозможно пробить». Америка опять в восторге от Бобровского
«Флорида» в третьем матче финала плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» 4:3 — теперь «Пантеры» максимально приблизились к победе в Кубке Стэнли, счет в серии — 3-0. Как и в прошлых играх, отлично проявил себя вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — совершил 32 сейва и не позволил «Нефтяникам» отыграться. Что о нем пишет североамериканская пресса?
Miami Herald: «Этот матч был демонстрацией того, на что способен Бобровский»
— Благодаря усилиям Бобровского сегодня — и, по сути, на протяжении всего плей-офф — «Пантеры» находятся в одной игре от первого Кубка Стэнли в истории франшизы.
Бобровский отразил 32 из 35 бросков, с которыми столкнулся... Если он продолжит играть так, как и во всем плей-офф, то следующий матч вполне может стать тем, в котором «Пантеры» отпразднуют чемпионство.
Yardbarker: «Если «Пантеры» выиграют, Бобровский станет MVP»
— Бобровский — фаворит в гонке за «Конн Смайт Трофи», призом MVP плей-офф. Если «Флорида» действительно выиграет Кубок Стэнли, большая часть заслуг будет у вратаря «Пантер».
Sportsnet: «Парень в воротах почти непробиваем»
— У «Пантер» есть рецепт победы над «Эдмонтоном». «Флорида» — более сложная и оборонительная команда с лучшим вратарем, лучшей структурой, которая стабильнее и последовательнее. И если вам удастся получить шайбу внутри почти идеальной системы, которую строят «Пантеры», то дальше в воротах вас ждет парень, который почти непробиваем.
The Score: «Великолепие Бобровского показывает — нельзя предсказать вратарей»
— Это тот же Сергей Бобровский, про которого говорили, что он проваливается в плей-офф. Тот же парень, который, несмотря на свою зарплату в 10 миллионов долларов в год, казалось, вот-вот будет заменен «Пантерами» 20-летним новичком, а потом 30-летним вратарем из АХЛ. Тот же Бобровский, который большую часть своего времени во Флориде был доказательством концепции «почему вы не должны платить вратарям большие деньги».
Теперь он главный фаворит в борьбе за «Конн Смайт Трофи».
The Athletic: «Бобровский — звезда первых двух периодов»
— В трех играх серии Бобровский пропустил четыре гола, а третий матч стал самым большим испытанием, с которым ему пришлось столкнуться. Он сделал 13 сейвов в первом периоде (пять при игре в большинстве), справившись с бросками Бушара, Драйзайтля и Макдэвида во время реализаций лишнего со стороны «Эдмонтона», а затем еще 15 во втором.
Но действительно он показал свою ценность при счете 1:1 во втором периоде — когда совершил потрясающие сейвы после бросков Хаймана и Макдэвида. Спустя 38 секунд Тарасенко сделал счет 2:1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|14.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|3 : 4