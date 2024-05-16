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Финальный шанс «Арсенала» угнать титул у «Сити». На пути Артеты стоит «Эвертон» с одной из лучших оборон Англии

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мартин Эдегор и Микель Артета («Арсенал»).
Фото Getty Images
Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Getty Images
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Меньше «ирисок» в этом чемпионате пропустила только лидирующая супертройка.

19 мая в 38-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Эвертоном» заключительный и самый важный матч сезона. Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 18.00 по московскому времени. Английский футбол в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Эвертон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года

Эксперты компании ФОНБЕТ назвали фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен мизерный коэффициент 1.17, что соответствует 83% вероятности. Ничья доступна за 7.60 (12%), а победа «ирисок» — за огромные 15.0 (5%).

Мерсисайдцы уступили «Арсеналу» в трех выездах в Лондон подряд. Верите, что в этот раз команда Шона Дайча не проиграет? Взять опцию Х2 можно за 5.00.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.85.

Обмен голами оценен в 2.00, опция «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 или 2:1 в пользу «канониров». На оба результата дана одинаковая котировка 7.50.

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«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз и анализ матча 38-го тура АПЛ 23 апреля 2024 года

«Канониры» выдали почти безупречный отрезок в АПЛ: 15 побед, одна ничья и всего одна неудача за 17 встреч. Единственное поражение нанесла «Астон Вилла» (0:2), но этого хватило, чтобы практически убить шансы Микеля Артеты и его парней на титул. За тур до конца «Арсенал» отстает от лидирующего «Ман Сити» на два балла.

Проиграть в гонке будет обидно, ведь лондонцы проводят великолепный сезон: у клуба самая надежная защита в лиге (28 пропущенных). А отличились «пушкари» 89 раз — это второй показатель в чемпионате после «Сити» (93).

Других трофеев у Мартина Эдегора и компании тоже не будет. Из Лиги чемпионов «Арсенал» вылетел в четвертьфинале, уступив «Баварии» (2:2, 0:1). Кубок Англии покинул в третьем раунде из-за «Ливерпуля» (0:2), а Кубок лиги — в 1/8 финала, проиграв «Вест Хэму» (1:3).

Лучший бомбардир и ассистент команды — Букайо Сака (20+14 во всех турнирах). На втором месте по «гол+пас» — Кай Хаверц (13+7) и Мартин Эдегор (11+9). А Леандро Троссард — третий (17+2).

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«Эвертон» завершает неудачный сезон на 15-м месте. В случае поражения или ничьей в последнем туре, «ириски» максимум опустятся на строчку ниже. Для этого «Брентфорду» нужно победить «Ньюкасл».

Команда Шона Дайча одна из самых нерезультативных в чемпионате с 39 забитыми мячами — меньше только у «Шеффилда» с последнего места таблицы (35). Но и пропустили мерсисайдцы очень немного — лишь 49 раз. По этому показателю они в четверке лучших команд АПЛ, уступая лишь «Арсеналу» (28), «Сити» (33) и землякам из «Ливерпуля» (41).

В Кубке Англии «ириски» докатились до четвертого раунда, где уступили «Лутону» (1:2). В Кубке лиги парни Дайча остановились в четвертьфинале из-за «Фулхэма» (1:1, 6:7 пен.). В еврокубках ливерпульцы не участвовали.

Лучший игрок команды по «гол+пас» — Доминик Кэлверт-Льюин (8+3 во всех турнирах). На втором месте Дуайт Макнил (3+7). Тройку замыкает Абдулай Дукуре (7+2).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Эвертон»

У «Эвертона» трое травмированных: Натан Паттерсон, Виталий Миколенко и Деле Алли. У «Арсенала» полный ростер. Дисквалификаций нет у обоих клубов.

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В первом круге АПЛ «канониры» выиграли с минимальным счетом (1:0). На отрезке из 10 официальных встреч у команды Артеты четыре победы, у «ирисок» — пять. Еще один поединок завершился вничью.

Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

В этом сезоне «ириски» великолепно играют в обороне. Матчи с их участием очень редко оказываются результативными: в семи из восьми недавних встреч забито максимум два мяча. История столкновений с «канонирами» тоже не самая яркая: пять из десяти поединков не преодолели «верх» по голам. Но против такого мотивированного «Арсенала» ливерпульцы могут и не выстоять.

Рекомендованная ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.03.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

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