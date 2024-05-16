Финальный шанс «Арсенала» угнать титул у «Сити». На пути Артеты стоит «Эвертон» с одной из лучших оборон Англии

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года

Меньше «ирисок» в этом чемпионате пропустила только лидирующая супертройка.

19 мая в 38-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Эвертоном» заключительный и самый важный матч сезона. Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 18.00 по московскому времени. Английский футбол в России не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года

Эксперты компании ФОНБЕТ назвали фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен мизерный коэффициент 1.17, что соответствует 83% вероятности. Ничья доступна за 7.60 (12%), а победа «ирисок» — за огромные 15.0 (5%).

Мерсисайдцы уступили «Арсеналу» в трех выездах в Лондон подряд. Верите, что в этот раз команда Шона Дайча не проиграет? Взять опцию Х2 можно за 5.00.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.85.

Обмен голами оценен в 2.00, опция «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 или 2:1 в пользу «канониров». На оба результата дана одинаковая котировка 7.50.

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«Канониры» выдали почти безупречный отрезок в АПЛ: 15 побед, одна ничья и всего одна неудача за 17 встреч. Единственное поражение нанесла «Астон Вилла» (0:2), но этого хватило, чтобы практически убить шансы Микеля Артеты и его парней на титул. За тур до конца «Арсенал» отстает от лидирующего «Ман Сити» на два балла.

Проиграть в гонке будет обидно, ведь лондонцы проводят великолепный сезон: у клуба самая надежная защита в лиге (28 пропущенных). А отличились «пушкари» 89 раз — это второй показатель в чемпионате после «Сити» (93).

Других трофеев у Мартина Эдегора и компании тоже не будет. Из Лиги чемпионов «Арсенал» вылетел в четвертьфинале, уступив «Баварии» (2:2, 0:1). Кубок Англии покинул в третьем раунде из-за «Ливерпуля» (0:2), а Кубок лиги — в 1/8 финала, проиграв «Вест Хэму» (1:3).

Лучший бомбардир и ассистент команды — Букайо Сака (20+14 во всех турнирах). На втором месте по «гол+пас» — Кай Хаверц (13+7) и Мартин Эдегор (11+9). А Леандро Троссард — третий (17+2).

«Эвертон» завершает неудачный сезон на 15-м месте. В случае поражения или ничьей в последнем туре, «ириски» максимум опустятся на строчку ниже. Для этого «Брентфорду» нужно победить «Ньюкасл».

Команда Шона Дайча одна из самых нерезультативных в чемпионате с 39 забитыми мячами — меньше только у «Шеффилда» с последнего места таблицы (35). Но и пропустили мерсисайдцы очень немного — лишь 49 раз. По этому показателю они в четверке лучших команд АПЛ, уступая лишь «Арсеналу» (28), «Сити» (33) и землякам из «Ливерпуля» (41).

В Кубке Англии «ириски» докатились до четвертого раунда, где уступили «Лутону» (1:2). В Кубке лиги парни Дайча остановились в четвертьфинале из-за «Фулхэма» (1:1, 6:7 пен.). В еврокубках ливерпульцы не участвовали.

Лучший игрок команды по «гол+пас» — Доминик Кэлверт-Льюин (8+3 во всех турнирах). На втором месте Дуайт Макнил (3+7). Тройку замыкает Абдулай Дукуре (7+2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Эвертон»

У «Эвертона» трое травмированных: Натан Паттерсон, Виталий Миколенко и Деле Алли. У «Арсенала» полный ростер. Дисквалификаций нет у обоих клубов.

«Арсенал» — «Эвертон»: статистика личных встреч

В первом круге АПЛ «канониры» выиграли с минимальным счетом (1:0). На отрезке из 10 официальных встреч у команды Артеты четыре победы, у «ирисок» — пять. Еще один поединок завершился вничью.

Деклан Райс («Арсенал»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

В этом сезоне «ириски» великолепно играют в обороне. Матчи с их участием очень редко оказываются результативными: в семи из восьми недавних встреч забито максимум два мяча. История столкновений с «канонирами» тоже не самая яркая: пять из десяти поединков не преодолели «верх» по голам. Но против такого мотивированного «Арсенала» ливерпульцы могут и не выстоять.

Рекомендованная ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.03.

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