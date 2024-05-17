Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Ахмат» — одна из лучших команд РПЛ 2024 года. Дома парни Адиева могут остановить «Зенит»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
У грозненцев пять побед подряд.

19 мая «Зенит» в 29-м туре РПЛ отправится на традиционно тяжелый выезд к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.45 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — приблизительно 65%. Успех грозненцев предложен с котировкой 7.00 (13%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.30 (22%).

Вероятность непоражения команды Магомеда Адиева оценена в 2.66.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство сине-бело-голубых:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 представлен с таким же коэффициентом.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.00, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.83.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

Константин Тюкавин (&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 мая 2024 года

Петербуржцы находятся в серьезном кризисе: не побеждают в основное время на протяжении шести матчей во всех турнирах, а в РПЛ уступили в трех турах из четырех предыдущих и упустили контроль над чемпионской гонкой. За две игры до финиша сезона «Динамо» опережает «Зенит» на два очка и в отличие от действующего обладателя золота мощно проводит последние недели.

Особенно грустно выглядит традиционно сильная атака петербуржцев — в предыдущих восьми матчах во всех соревнованиях они отличились лишь трижды. А в прошлых 12 турах чемпионата игроки «Зенита» всего дважды забили больше одного мяча за игру. При этом форвард команды Матео Кассьерра до сих пор лучший бомбардир премьер-лиги. Колумбиец оформил 16 голов, правда, молчит уже на протяжении пяти туров.

При этом коллектив Сергея Семака пробился в Суперфинал Кубка России — 15 мая сине-бело-голубые прошли ЦСКА в сложнейшем двухматчевом полуфинале. Обе встречи завершились вничью (1:1 и 0:0), но «Зенит» оказался сильнее в серии пенальти. Матч за трофей пройдет 2 июня, так что у петербуржцев все еще есть математические шансы даже на золотой дубль. «Есть очный матч «Динамо» и «Краснодара». Мы думаем о чемпионстве», — заявил нападающий Андрей Мостовой.

«Ахмат» ударно проводит весеннюю часть сезона и практически вышел из борьбы за выживание: от 15-й строчки команду отделяет уже девять очков, от 13-й — шесть. Теоретически грозят только стыки. В 2024-м грозненцы набрали 18 баллов, больше в этом календарном году только у «Ростова» (19) и «Динамо» (21). К предстоящему матчу они подошли на серии из пяти побед, причем она стартовала после унизительного поражения от «Балтики» (1:7).

«Мы наконец можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких?либо результатов. В чем самое большое счастье? Когда ты ни от чего не зависишь, зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться», — поделился тренер «Ахмата» Адиев.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;. Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года

У гостей по-прежнему травмирован экс-защитник сборной России Марио Фернандес. Повреждение в матче с ЦСКА получил бразилец Артур.

У хозяев травмировано куда больше футболистов: Ясмин Челикович, Заим Диванович, Евгений Харин и Владимир Ильин.

«Ахмат» — «Зенит»: статистика личных встреч

Домашний «Ахмат» — очень сложный соперник для «Зенита». За 19 матчей в Грозном во всех турнирах петербуржцы победили лишь пять раз, хотя практически в каждой игре считались фаворитами. Всего же за 38 очных встреч сине-бело-голубые оказались сильнее 18 раз, уступив лишь в восьми поединках.

Мартин Эдегор и&nbsp;Микель Артета (&laquo;Арсенал&raquo;). Финальный шанс «Арсенала» угнать титул у «Сити». На пути Артеты стоит «Эвертон» с одной из лучших оборон Англии

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Ахмат» находится в отличной форме: одержал пять побед подряд и все еще имеет турнирную мотивацию .Чтобы точно избежать стыковых матчей, команде нужно набрать еще одно очко. К тому же предстоящий поединок с «Зенитом» — последний домашний для грозненцев в этом сезоне. А учитывая то, с каким трудом петербуржцы побеждают в Грозном, подопечные Магомеда Адиева вполне могут рассчитывать на положительный исход. Тем более команда Семака находится в явном кризисе: отличилась три раза в восьми прошлых играх во всех турнирах, а ее серия без побед насчитывает уже шесть встреч.

Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.66.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости