«Ахмат» — одна из лучших команд РПЛ 2024 года. Дома парни Адиева могут остановить «Зенит»
19 мая «Зенит» в 29-м туре РПЛ отправится на традиционно тяжелый выезд к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — приблизительно 65%. Успех грозненцев предложен с котировкой 7.00 (13%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.30 (22%).
Вероятность непоражения команды Магомеда Адиева оценена в 2.66.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство сине-бело-голубых:
• 1:0 — за 5.40;
• 2:0 — за 5.60;
• 1:1 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 представлен с таким же коэффициентом.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.00, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.83.
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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 мая 2024 года
Петербуржцы находятся в серьезном кризисе: не побеждают в основное время на протяжении шести матчей во всех турнирах, а в РПЛ уступили в трех турах из четырех предыдущих и упустили контроль над чемпионской гонкой. За две игры до финиша сезона «Динамо» опережает «Зенит» на два очка и в отличие от действующего обладателя золота мощно проводит последние недели.
Особенно грустно выглядит традиционно сильная атака петербуржцев — в предыдущих восьми матчах во всех соревнованиях они отличились лишь трижды. А в прошлых 12 турах чемпионата игроки «Зенита» всего дважды забили больше одного мяча за игру. При этом форвард команды Матео Кассьерра до сих пор лучший бомбардир премьер-лиги. Колумбиец оформил 16 голов, правда, молчит уже на протяжении пяти туров.
При этом коллектив Сергея Семака пробился в Суперфинал Кубка России — 15 мая сине-бело-голубые прошли ЦСКА в сложнейшем двухматчевом полуфинале. Обе встречи завершились вничью (1:1 и 0:0), но «Зенит» оказался сильнее в серии пенальти. Матч за трофей пройдет 2 июня, так что у петербуржцев все еще есть математические шансы даже на золотой дубль. «Есть очный матч «Динамо» и «Краснодара». Мы думаем о чемпионстве», — заявил нападающий Андрей Мостовой.
«Ахмат» ударно проводит весеннюю часть сезона и практически вышел из борьбы за выживание: от 15-й строчки команду отделяет уже девять очков, от 13-й — шесть. Теоретически грозят только стыки. В 2024-м грозненцы набрали 18 баллов, больше в этом календарном году только у «Ростова» (19) и «Динамо» (21). К предстоящему матчу они подошли на серии из пяти побед, причем она стартовала после унизительного поражения от «Балтики» (1:7).
«Мы наконец можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких?либо результатов. В чем самое большое счастье? Когда ты ни от чего не зависишь, зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться», — поделился тренер «Ахмата» Адиев.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года
У гостей по-прежнему травмирован экс-защитник сборной России Марио Фернандес. Повреждение в матче с ЦСКА получил бразилец Артур.
У хозяев травмировано куда больше футболистов: Ясмин Челикович, Заим Диванович, Евгений Харин и Владимир Ильин.
«Ахмат» — «Зенит»: статистика личных встреч
Домашний «Ахмат» — очень сложный соперник для «Зенита». За 19 матчей в Грозном во всех турнирах петербуржцы победили лишь пять раз, хотя практически в каждой игре считались фаворитами. Всего же за 38 очных встреч сине-бело-голубые оказались сильнее 18 раз, уступив лишь в восьми поединках.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»
«Ахмат» находится в отличной форме: одержал пять побед подряд и все еще имеет турнирную мотивацию .Чтобы точно избежать стыковых матчей, команде нужно набрать еще одно очко. К тому же предстоящий поединок с «Зенитом» — последний домашний для грозненцев в этом сезоне. А учитывая то, с каким трудом петербуржцы побеждают в Грозном, подопечные Магомеда Адиева вполне могут рассчитывать на положительный исход. Тем более команда Семака находится в явном кризисе: отличилась три раза в восьми прошлых играх во всех турнирах, а ее серия без побед насчитывает уже шесть встреч.
Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4