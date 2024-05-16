Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина

Желто-синие уступили в двух матчах РПЛ подряд.

19 мая «Ростов» примет «Балтику» в 29-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 16.20 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика» 19 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение желто-синим. Победу южан можно взять с коэффициентом 2.03, вероятность — примерно 46%. Триумф калининградцев доступен за 3.75 (26%), ничья — за 3.55 (28%).

Две недели назад «Балтика» выиграла на «Ростов Арене» в Кубке России (1:0), а в первом круге РПЛ разошлась с командой Валерия Карпина «миром» (2:2). Опция Х2 идет за 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.99, ТМ 2.5 — в 1.81. Обмен голами предложили за 1.79, обратный вариант — за 2.02.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 5.80.

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«Ростов» — «Балтика»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 19 мая 2024 года

Команда Валерия Карпина бодро начала весеннюю часть сезона — четыре победы и ничья в первых пяти турах чемпионата России после зимней паузы. На этом отрезке южане прихлопнули обоих кандидатов на титул — «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), причем москвичей разгромили на «ВТБ Арене». Единственной неудачей стал вылет из Пути РПЛ Кубка России — в четвертьфинале не устояли против ЦСКА (0:2). Плюс немного помучились в стыковом раунде Пути Регионов: прошли «Химки» только в серии пенальти (7:6) — основное время завершилось «миром» (0:0).

Последний месяц сложился для «Ростова» куда менее позитивно. Сначала желто-синие потерпели крупное домашнее поражение от «Спартака» (1:5), но шесть очков в матчах с «Уралом» (1:0) и «Оренбургом» (2:1) отогнали мысли о начале кризиса. Зато во всех майских поединках парни Карпина проиграли. Провальная серия стартовала со встречи с «Балтикой» в Кубке России — калининградцы добились успеха на «Ростов Арене» с минимальным счетом (1:0) и прошмыгнули в финал Пути Регионов, а южане покинули турнир. В премьер-лиге ростовчан обидели «Локомотив» (1:0) и «Рубин» (3:1).

За пару туров до финиша желто-синие зависли в середине таблицы — даже в случае двух побед они не поднимутся выше шестой позиции. Упасть ниже 10-й строчки тоже не получится, поэтому с поисками мотивации на оставшуюся часть сезона могут быть проблемы.

Валерий Карпин и Даниил Глебов. Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

«Балтика» занимает предпоследнее место, но еще не потеряла шансов на спасение: от идущих в зоне стыков и поблизости от нее «Факела», «Урала», «Оренбурга» и «Пари НН» бело-синих отделяет три балла. Чтобы решить все вопросы напрямую, калининградцам нужно победить «Ростов» и «Локомотив», а также надеяться на осечки конкурентов. Для попадания в стыковые матчи требуется выиграть хотя бы однажды. В случае равенства очков с «Факелом» и «Пари НН» команда Сергея Игнашевича будет выше по личным встречам, а «Оренбург» может опередить благодаря большему количеству побед в РПЛ.

Впрочем, главного успеха балтийцы уже добились — впервые в истории клуба вышли в финал Кубка России. Дорога к решающему поединку турнира получилась довольно тернистой: на групповом этапе бело-синие стали вторыми в квартете с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». А на старте плей-офф совершили мини-сенсацию — прошли «Локомотив» (2:2, 1:1, пен 7:6). Задержаться в Пути РПЛ не получилось — оттуда калининградцев вышвырнул ЦСКА (1:0, 2:0). Но команда Игнашевича не затерялась в Пути регионов: с минимальным счетом (1:0) зачехлила «Ростов» со «Спартаком» и теперь поборется за трофей с «Зенитом».

ФК «Балтика». Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ростов» — «Балтика»

Валерий Карпин потерял Ивана Комарова и Эяда Эль-Аскалани из-за удалений за две желтые карточки в игре против «Рубина». Алексей Миронов и Мохаммад Мохебби на больничном и вряд ли появятся на поле до конца сезона.

Из-за различных повреждений в лазарете калининградцев находятся Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Дисциплинарных отстранений у балтийцев нет.

«Ростов» — «Балтика»: статистика личных встреч

В этом сезоне бело-синие отлично проявили себя в матчах с ростовчанами: помимо успеха в Кубке России (1:0) добыли ничью в первом круге РПЛ (2:2). Причем южане ушли на перерыв с двукратным преимуществом благодаря голам Даниила Уткина и Егора Голенкова, но парни Игнашевича учинили камбэк незадолго до финального свистка. Анхело Энрикес отличился на 86-й минуте, Кристиян Бистрович — на 90+1'.

До этого в XXI веке соперники встречались только в 2008 году в первом дивизионе. Игра в Калининграде завершилась «миром» (0:0), на своем поле желто-синие победили с минимальным счетом (1:0).

«Ростов» — «Балтика». Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Балтика»

Калининградцы находятся на эмоциональном подъеме после выхода в финал Кубка России и способны разжиться очками в поединке с желто-синими. Команда Игнашевича уже имеет победный опыт на «Ростов Арене» и не уступила сопернику в первом круге. Плюс балтийцы ожесточенно бьются за выживание, тогда как парни Карпина потеряли турнирную мотивацию и проиграли в двух прошлых турах РПЛ. Бело-синие не уходили с поля без гола в шести встречах подряд, южане отличились во всех домашних матчах в чемпионате нынешней весной, так что как минимум два забитых мяча в этой разборке более чем вероятны.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.32.

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