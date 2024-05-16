Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина
19 мая «Ростов» примет «Балтику» в 29-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 16.20 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика» 19 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение желто-синим. Победу южан можно взять с коэффициентом 2.03, вероятность — примерно 46%. Триумф калининградцев доступен за 3.75 (26%), ничья — за 3.55 (28%).
Две недели назад «Балтика» выиграла на «Ростов Арене» в Кубке России (1:0), а в первом круге РПЛ разошлась с командой Валерия Карпина «миром» (2:2). Опция Х2 идет за 1.82.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.99, ТМ 2.5 — в 1.81. Обмен голами предложили за 1.79, обратный вариант — за 2.02.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 5.80.
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«Ростов» — «Балтика»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 19 мая 2024 года
Команда Валерия Карпина бодро начала весеннюю часть сезона — четыре победы и ничья в первых пяти турах чемпионата России после зимней паузы. На этом отрезке южане прихлопнули обоих кандидатов на титул — «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), причем москвичей разгромили на «ВТБ Арене». Единственной неудачей стал вылет из Пути РПЛ Кубка России — в четвертьфинале не устояли против ЦСКА (0:2). Плюс немного помучились в стыковом раунде Пути Регионов: прошли «Химки» только в серии пенальти (7:6) — основное время завершилось «миром» (0:0).
Последний месяц сложился для «Ростова» куда менее позитивно. Сначала желто-синие потерпели крупное домашнее поражение от «Спартака» (1:5), но шесть очков в матчах с «Уралом» (1:0) и «Оренбургом» (2:1) отогнали мысли о начале кризиса. Зато во всех майских поединках парни Карпина проиграли. Провальная серия стартовала со встречи с «Балтикой» в Кубке России — калининградцы добились успеха на «Ростов Арене» с минимальным счетом (1:0) и прошмыгнули в финал Пути Регионов, а южане покинули турнир. В премьер-лиге ростовчан обидели «Локомотив» (1:0) и «Рубин» (3:1).
За пару туров до финиша желто-синие зависли в середине таблицы — даже в случае двух побед они не поднимутся выше шестой позиции. Упасть ниже 10-й строчки тоже не получится, поэтому с поисками мотивации на оставшуюся часть сезона могут быть проблемы.
«Балтика» занимает предпоследнее место, но еще не потеряла шансов на спасение: от идущих в зоне стыков и поблизости от нее «Факела», «Урала», «Оренбурга» и «Пари НН» бело-синих отделяет три балла. Чтобы решить все вопросы напрямую, калининградцам нужно победить «Ростов» и «Локомотив», а также надеяться на осечки конкурентов. Для попадания в стыковые матчи требуется выиграть хотя бы однажды. В случае равенства очков с «Факелом» и «Пари НН» команда Сергея Игнашевича будет выше по личным встречам, а «Оренбург» может опередить благодаря большему количеству побед в РПЛ.
Впрочем, главного успеха балтийцы уже добились — впервые в истории клуба вышли в финал Кубка России. Дорога к решающему поединку турнира получилась довольно тернистой: на групповом этапе бело-синие стали вторыми в квартете с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». А на старте плей-офф совершили мини-сенсацию — прошли «Локомотив» (2:2, 1:1, пен 7:6). Задержаться в Пути РПЛ не получилось — оттуда калининградцев вышвырнул ЦСКА (1:0, 2:0). Но команда Игнашевича не затерялась в Пути регионов: с минимальным счетом (1:0) зачехлила «Ростов» со «Спартаком» и теперь поборется за трофей с «Зенитом».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Ростов» — «Балтика»
Валерий Карпин потерял Ивана Комарова и Эяда Эль-Аскалани из-за удалений за две желтые карточки в игре против «Рубина». Алексей Миронов и Мохаммад Мохебби на больничном и вряд ли появятся на поле до конца сезона.
Из-за различных повреждений в лазарете калининградцев находятся Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Дисциплинарных отстранений у балтийцев нет.
«Ростов» — «Балтика»: статистика личных встреч
В этом сезоне бело-синие отлично проявили себя в матчах с ростовчанами: помимо успеха в Кубке России (1:0) добыли ничью в первом круге РПЛ (2:2). Причем южане ушли на перерыв с двукратным преимуществом благодаря голам Даниила Уткина и Егора Голенкова, но парни Игнашевича учинили камбэк незадолго до финального свистка. Анхело Энрикес отличился на 86-й минуте, Кристиян Бистрович — на 90+1'.
До этого в XXI веке соперники встречались только в 2008 году в первом дивизионе. Игра в Калининграде завершилась «миром» (0:0), на своем поле желто-синие победили с минимальным счетом (1:0).
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Балтика»
Калининградцы находятся на эмоциональном подъеме после выхода в финал Кубка России и способны разжиться очками в поединке с желто-синими. Команда Игнашевича уже имеет победный опыт на «Ростов Арене» и не уступила сопернику в первом круге. Плюс балтийцы ожесточенно бьются за выживание, тогда как парни Карпина потеряли турнирную мотивацию и проиграли в двух прошлых турах РПЛ. Бело-синие не уходили с поля без гола в шести встречах подряд, южане отличились во всех домашних матчах в чемпионате нынешней весной, так что как минимум два забитых мяча в этой разборке более чем вероятны.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.32.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4