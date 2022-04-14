Команде Шварца нельзя терять очки.

15 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Динамо» встретится с «Ахматом». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВТБ Арена», транслировать ее будут на matchtv.ru и «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают москвичей — коэффициент на победу «Динамо» 1.88 (47%). Успех «Ахмата» на выезде маловероятен с котировкой 4.40 (22%), ничью можно взять за 3.60 (31%).

Если считаете, что «Ахмат» прервет серию неудач и не проиграет, то поставить на Х2 можно за 1.98.

Сколько голов забьют команды? Вероятнее всего, больше двух — коэффициент на такой тотал 1.59.

Вряд ли обе команды забьют в матче, котировка на это — 2.02. А вот на «обе забьют — нет» можно поставить за 1.79.

«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 апреля 2022 года

Московское «Динамо» включило образцовый чемпионский режим — в шести матчах после рестарта у команды всего одно поражение. При этом в последних трех встречах москвичи буквально на бровях добыли очки: ушли от поражения в матче с «Ростовом» на последних минутах благодаря пенальти, победили «Краснодар» благодаря пенальти, а у «Нижнего Новгорода» забрали три очка после автогола капитана команды, Кирилла Гоцука.

«Динамо» за три матча ни разу не забило с игры, но заработало семь очков. И это знаковый показатель того, что клуб ни при каких условиях не собирается отпускать «Зенит» далеко вперед — на стороне москвичей упорство и удача, пусть игра совсем не радует. По логике последних встреч можно взять пенальти в игре за 2.35.

У «Ахмата», в свою очередь, продолжается депрессивная серия. Пять матчей без побед, в последнем туре в Грозном удачно погостил «Зенит». Cамый тревожный знак — лидеры РПЛ не напрягаясь забили дважды. Хотя до этой победы для сине-бело-голубых не было сложнее соперника в гостях, чем «Ахмат». За последние много лет «Зенит» всего несколько раз победил в Грозном, и это были трудовые матчи — а здесь команда Семака решила все вопросы спокойно и без нервов. «Ахмат» же настрелял по воротам гостей всего 0.29 xG, продолжив тренд на мизерную результативность. Здесь напрашивается ставка на индивидуальный тотал у грозненцев меньше одного мяча за 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат»

Если обратиться к истории, серии без побед у «Ахмата» редко выходят за пределы пяти матчей. Но и с двумя претендентами на титул подряд им тоже играть еще не приходилось, значит, пришло время для исключения из правил. «Динамо» не в суперформе, но с отличным характером и ясной целью — проигрывать «Ахмату» просто не время.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.88.