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«Динамо» — «Ахмат»: москвичи смогут выиграть без пенальти и автоголов?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Федор Смолов в матче против «Нижнего Новгорода».
Команде Шварца нельзя терять очки.

15 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Динамо» встретится с «Ахматом». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВТБ Арена», транслировать ее будут на matchtv.ru и «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают москвичей — коэффициент на победу «Динамо» 1.88 (47%). Успех «Ахмата» на выезде маловероятен с котировкой 4.40 (22%), ничью можно взять за 3.60 (31%).

Если считаете, что «Ахмат» прервет серию неудач и не проиграет, то поставить на Х2 можно за 1.98.

Сколько голов забьют команды? Вероятнее всего, больше двух — коэффициент на такой тотал 1.59.

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Вряд ли обе команды забьют в матче, котировка на это — 2.02. А вот на «обе забьют — нет» можно поставить за 1.79.

«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 апреля 2022 года

Московское «Динамо» включило образцовый чемпионский режим — в шести матчах после рестарта у команды всего одно поражение. При этом в последних трех встречах москвичи буквально на бровях добыли очки: ушли от поражения в матче с «Ростовом» на последних минутах благодаря пенальти, победили «Краснодар» благодаря пенальти, а у «Нижнего Новгорода» забрали три очка после автогола капитана команды, Кирилла Гоцука.

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«Динамо» за три матча ни разу не забило с игры, но заработало семь очков. И это знаковый показатель того, что клуб ни при каких условиях не собирается отпускать «Зенит» далеко вперед — на стороне москвичей упорство и удача, пусть игра совсем не радует. По логике последних встреч можно взять пенальти в игре за 2.35.

У «Ахмата», в свою очередь, продолжается депрессивная серия. Пять матчей без побед, в последнем туре в Грозном удачно погостил «Зенит». Cамый тревожный знак — лидеры РПЛ не напрягаясь забили дважды. Хотя до этой победы для сине-бело-голубых не было сложнее соперника в гостях, чем «Ахмат». За последние много лет «Зенит» всего несколько раз победил в Грозном, и это были трудовые матчи — а здесь команда Семака решила все вопросы спокойно и без нервов. «Ахмат» же настрелял по воротам гостей всего 0.29 xG, продолжив тренд на мизерную результативность. Здесь напрашивается ставка на индивидуальный тотал у грозненцев меньше одного мяча за 2.85.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат»

Если обратиться к истории, серии без побед у «Ахмата» редко выходят за пределы пяти матчей. Но и с двумя претендентами на титул подряд им тоже играть еще не приходилось, значит, пришло время для исключения из правил. «Динамо» не в суперформе, но с отличным характером и ясной целью — проигрывать «Ахмату» просто не время.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.88.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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Краснодар

 6
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Локомотив

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Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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