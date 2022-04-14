«Динамо» — «Ахмат»: москвичи смогут выиграть без пенальти и автоголов?
15 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Динамо» встретится с «Ахматом». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВТБ Арена», транслировать ее будут на matchtv.ru и «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают москвичей — коэффициент на победу «Динамо» 1.88 (47%). Успех «Ахмата» на выезде маловероятен с котировкой 4.40 (22%), ничью можно взять за 3.60 (31%).
Если считаете, что «Ахмат» прервет серию неудач и не проиграет, то поставить на Х2 можно за 1.98.
Сколько голов забьют команды? Вероятнее всего, больше двух — коэффициент на такой тотал 1.59.
Вряд ли обе команды забьют в матче, котировка на это — 2.02. А вот на «обе забьют — нет» можно поставить за 1.79.
«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 апреля 2022 года
Московское «Динамо» включило образцовый чемпионский режим — в шести матчах после рестарта у команды всего одно поражение. При этом в последних трех встречах москвичи буквально на бровях добыли очки: ушли от поражения в матче с «Ростовом» на последних минутах благодаря пенальти, победили «Краснодар» благодаря пенальти, а у «Нижнего Новгорода» забрали три очка после автогола капитана команды, Кирилла Гоцука.
«Динамо» за три матча ни разу не забило с игры, но заработало семь очков. И это знаковый показатель того, что клуб ни при каких условиях не собирается отпускать «Зенит» далеко вперед — на стороне москвичей упорство и удача, пусть игра совсем не радует. По логике последних встреч можно взять пенальти в игре за 2.35.
У «Ахмата», в свою очередь, продолжается депрессивная серия. Пять матчей без побед, в последнем туре в Грозном удачно погостил «Зенит». Cамый тревожный знак — лидеры РПЛ не напрягаясь забили дважды. Хотя до этой победы для сине-бело-голубых не было сложнее соперника в гостях, чем «Ахмат». За последние много лет «Зенит» всего несколько раз победил в Грозном, и это были трудовые матчи — а здесь команда Семака решила все вопросы спокойно и без нервов. «Ахмат» же настрелял по воротам гостей всего 0.29 xG, продолжив тренд на мизерную результативность. Здесь напрашивается ставка на индивидуальный тотал у грозненцев меньше одного мяча за 2.85.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат»
Если обратиться к истории, серии без побед у «Ахмата» редко выходят за пределы пяти матчей. Но и с двумя претендентами на титул подряд им тоже играть еще не приходилось, значит, пришло время для исключения из правил. «Динамо» не в суперформе, но с отличным характером и ясной целью — проигрывать «Ахмату» просто не время.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0