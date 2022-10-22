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«Спартак» — «Химки»: дисквалификация Промеса и Абаскаля не проблема для красно-белых

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Отсутствие Абаскаля не помешает.

Ведущий погоню за «Зенитом» «Спартак» в 14-м туре чемпионата России сыграет с бедствующими «Химками». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток в 16.30 по московскому времени даст арбитр Артем Любимов. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у химчан минимум шансов набрать три очка в матче с таким грозным соперником: на победу гостей можно поставить за огромные 13.5, вероятность исхода — примерно 6%. Успех «Спартака» оценен котировкой 1.22 (81%), ничья — 7.60 (13%).

Помните, как в 30-м туре прошлого сезона «Химки» поставили жирную точку в неудачах «Спартака», победив 2:1? На то, что в этот раз красно-черные хотя бы не проиграют, коэффициент — 4.60.

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Можете подстраховать гостей другим способом: Ф2(+1.5) идет за 2.32, а с форой (+2.5) — за 1.52.

В пяти последних матчах команда Абаскаля неизменно проходит «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за скромные 1.44, на ТБ 3.5 — за 2.07.

В шести последних матчах между этими командами случался обмен голами, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1.92. Обратный результат оценен в 1.88.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20, сумму этих событий — за 6.00.

С каким счетом закончится встреча? Эксперты назвали три наиболее вероятных результата:

  • победа «Спартака» 2:0 идет за 6.80;

  • разгром 3:0 — за 7.50;

  • 1:0 — за 9.20.

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«Спартак» — «Химки»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 23 октября 2022 года

Кто-то знает, что на неделе в Кубке России «Спартак» обыграл «Факел»? Вряд ли, потому что все были заняты обсуждением стычки между Абаскалем и Федотовым из дерби в 13-м туре. КДК вынес суровый вердикт: дисквалифицировать обоих тренеров на один матч, причем причиной для бана испанца послужили его якобы провокационные действия, которые «создали угрозу безопасности на стадионе». Теперь Гильермо пропустит матч с «Химками», но и без него москвичи должны без проблем разобраться с противником.

Подмосковный клуб в агонии. После увольнения Сергея Юрана красно-черные провели 13 матчей и проиграли в 11 из них, добыв еще две нулевые ничьи с «Факелом» и «Крыльями Советов». В 100% случаев, если соперник забивал хотя бы дважды, то гарантированно побеждал. На то, что «Спартак» оформит от двух и больше мячей, котировка скромнейшая — 1.26. На ИТБ1 (2.5) уже приятнее — 1.86.

У самих красно-белых все здорово. Если не считать упущенную победу над ЦСКА, то в семи последних матчах у них шесть побед. До «Зенита» еще далеко — семь баллов, но на данном этапе получается как удерживать дистанцию за сине-бело-голубыми, так и не подпускать соперников со спины — ЦСКА и «Ростов» в одном балле позади.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Химки»

В победе москвичей нет никаких сомнений даже несмотря на отсутствие Промеса, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Соболев сейчас в отличной форме, вся команда и бежит, и играет с настроением — поводов терять очки никаких. «Химки» же проваливают матч за матчем, причем довольно много пропускают от соперников любого калибра — в чемпионате 1.76 мяча за игру, в Кубке — 2.25. «Спартак» наверняка хорошенько покуражится.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.63.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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«Оренбург» — ЦСКА: без Федотова армейцам победа не светит?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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