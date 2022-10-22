«Спартак» — «Химки»: дисквалификация Промеса и Абаскаля не проблема для красно-белых
Ведущий погоню за «Зенитом» «Спартак» в 14-м туре чемпионата России сыграет с бедствующими «Химками». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток в 16.30 по московскому времени даст арбитр Артем Любимов. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у химчан минимум шансов набрать три очка в матче с таким грозным соперником: на победу гостей можно поставить за огромные 13.5, вероятность исхода — примерно 6%. Успех «Спартака» оценен котировкой 1.22 (81%), ничья — 7.60 (13%).
Помните, как в 30-м туре прошлого сезона «Химки» поставили жирную точку в неудачах «Спартака», победив 2:1? На то, что в этот раз красно-черные хотя бы не проиграют, коэффициент — 4.60.
Можете подстраховать гостей другим способом: Ф2(+1.5) идет за 2.32, а с форой (+2.5) — за 1.52.
В пяти последних матчах команда Абаскаля неизменно проходит «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за скромные 1.44, на ТБ 3.5 — за 2.07.
В шести последних матчах между этими командами случался обмен голами, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1.92. Обратный результат оценен в 1.88.
Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20, сумму этих событий — за 6.00.
С каким счетом закончится встреча? Эксперты назвали три наиболее вероятных результата:
«Спартак» — «Химки»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 23 октября 2022 года
Кто-то знает, что на неделе в Кубке России «Спартак» обыграл «Факел»? Вряд ли, потому что все были заняты обсуждением стычки между Абаскалем и Федотовым из дерби в 13-м туре. КДК вынес суровый вердикт: дисквалифицировать обоих тренеров на один матч, причем причиной для бана испанца послужили его якобы провокационные действия, которые «создали угрозу безопасности на стадионе». Теперь Гильермо пропустит матч с «Химками», но и без него москвичи должны без проблем разобраться с противником.
Подмосковный клуб в агонии. После увольнения Сергея Юрана красно-черные провели 13 матчей и проиграли в 11 из них, добыв еще две нулевые ничьи с «Факелом» и «Крыльями Советов». В 100% случаев, если соперник забивал хотя бы дважды, то гарантированно побеждал. На то, что «Спартак» оформит от двух и больше мячей, котировка скромнейшая — 1.26. На ИТБ1 (2.5) уже приятнее — 1.86.
У самих красно-белых все здорово. Если не считать упущенную победу над ЦСКА, то в семи последних матчах у них шесть побед. До «Зенита» еще далеко — семь баллов, но на данном этапе получается как удерживать дистанцию за сине-бело-голубыми, так и не подпускать соперников со спины — ЦСКА и «Ростов» в одном балле позади.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Химки»
В победе москвичей нет никаких сомнений даже несмотря на отсутствие Промеса, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Соболев сейчас в отличной форме, вся команда и бежит, и играет с настроением — поводов терять очки никаких. «Химки» же проваливают матч за матчем, причем довольно много пропускают от соперников любого калибра — в чемпионате 1.76 мяча за игру, в Кубке — 2.25. «Спартак» наверняка хорошенько покуражится.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1