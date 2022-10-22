«Оренбург» — ЦСКА: без Федотова армейцам победа не светит?
23 октября в матче 14-го тура РПЛ «Оренбург» попробует добиться еще одной победы — на этот раз над ЦСКА. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Газовик», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Рассудит команды Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Успех «Оренбурга» предложен за 4.00 (25%), ничью оценили в 3.90 (23%).
«Оренбург» в этом сезоне — одна из самых домашних команд РПЛ. На «Газовике» они уступили только «Крыльям Советов», остальных соперников победили. Если считаете, что и армейцам хозяева не проиграют, поставьте на это за 1.96.
Можете подстраховаться при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.42.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и на это есть основания — в девяти из десяти прошедших игр во всех турнирах у «Оренбурга» заходил голевой «верх». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.
Вариант «обе забьют» тоже предпочтителен — его можно взять за 1.68, в то время как обратный исход — за 2.20.
Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.
«Оренбург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 23 октября 2022 года
Вряд ли кто-то, включая Марцела Личку, ожидал такого результата от «Оренбурга». Команда не плетется в зоне вылета и даже не борется за выживание — спокойно расположилась в середине таблицы в трех очках от топ-5 и в любой момент реально может вклиниться в группу лучших.
Секрет такого успеха прост — исключительная домашняя серия «Оренбурга». Команда проиграла на родном поле всего однажды, в первом туре РПЛ «Крыльям Советов». И то оренбуржцы уступили не без шансов — с 1:3 удалось дожать до 2:3, но все в итоге закончилось со счетом 2:4. То есть даже самарцам, единственным триумфаторам на «Газовике» в этом сезоне, победа не далась легко.
Вообще отличительная черта команды Лички в домашних играх — результативность. Всего один раз за восемь встреч «Оренбург» забил меньше двух мячей — в игре с «Торпедо». А «Ахмат», «Химки», «Урал» и даже «Динамо» с «Сочи» получили два и больше и никаких очков с «Газовика» не увезли. Если верите, что тренд продолжится, поставьте на ИТБ1 (1.5) за 2.80.
Армейцы едут в Оренбург в состоянии небольшого кризиса. Три матча подряд ЦСКА не может победить, и если ничья с «Динамо» случилась при полном доминировании красно-синих, ничья со «Спартаком» получилась скандальной и при равной игре, то второе за сезон поражение от «Торпедо» (на этот раз в Кубке) — это уже нехороший симптом. Усугубляется положение тем, что у Хорхе Карраскаля, по всей видимости, конфликт с командой. И, будто этого мало, Владимир Федотов получил дисквалификацию за перепалку с Гильермо Абаскалем — в Оренбург команду повезет Олег Фоменко.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — ЦСКА
«Оренбург» дома, с одной стороны, непобедим. После «Крыльев» реально никто не увез даже ничью. Но с другой стороны, реальных испытаний команде Лички еще не устраивали — ни «Спартак», ни «Зенит», ни «Ростов» на «Газовик» не заезжали. Теперь вот прибудет ЦСКА.
Вот только армейцы сейчас не та команда, которой нужны испытания. В коллективе есть недовольные, игра на спаде (три матча подряд без побед), главный тренер будет не на бровке. Конечно, у москвичей есть класс, но, кажется, три очка им не увезти. А у «Оренбурга» еще не было ничьих в РПЛ в новом сезоне — самое время.
Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1