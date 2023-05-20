«Последняя возможность для «Спартака» спасти сезон». Квинси надеется на лучшее, но дерби останется за ЦСКА
21 мая в центральном матче РПЛ сойдутся непримиримые соперники — «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби состоится в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» небольшим фаворитом встречи. Победа красно-белых оценена в 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья идет за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.70 (37%).
Армейцы не проигрывают 13 матчей кряду. На то, что они не уступят и «Спартаку», котировка — 1.53.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10.
Обмен голами можно оформить за 1.65, вариант «обе забьют — нет» — за 2.25. Команды забили друг другу только в одном из пяти предыдущих матчей.
В четырех последних матчах в РПЛ ЦСКА отправлял в ворота соперников не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.25, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 21 мая 2023 года
«Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома», — заявил перед дерби Квинси Промес. Голландец надеется забрать три очка у ЦСКА и оживить шансы красно-белых попасть в топ-3, но рассчитывать на это странно.
«Спартак» подошел к развязке сезона в унылой форме. В трех последних матчах РПЛ команда Гильермо Абаскаля не знает побед. Если же взять отрезок в 10 игр, то здесь у москвичей всего два успеха — против развалившегося «Торпедо» (2:1) и камбэк с «Краснодаром» (4:3). Остальное — кошмар: поражения от «Оренбурга» и «Урала», а также ничьи с «Ахматом» и «Химками». Не спасло даже возвращение в строй самого Квинси — лидер не показывает такой же зажигательный футбол, которым радовал до повреждения.
В то же время ЦСКА идет на серии из 10 встреч без поражений. Они скрылись за звенящими спинами «Зенита» со «Спартаком», но красиво обошли красно-белых на повороте — опережают на четыре очка в РПЛ и, в отличие от конкурента, ворвались в финал FONBET Кубка России. По сути, красно-синие идут на абсолютный максимум в условиях невозможности конкурировать с питерцами на длинной дистанции.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА
ЦСКА выиграл четыре последних матча на выезде и одолел «Спартак» в предыдущей битве на «Открытие Арене» в 2022 году. Плюс в блестящей форме находится Федор Чалов — в трех последних играх форвард забил четыре мяча.
Красно-белые не проигрывали дома в 2023-м, но слишком часто висели на волоске от неудачи во встречах с теми, кого должны обыгрывать в любом месте и в любое время. И это наводит на определенные мысли касательно их перспектив в предстоящем матче.
ЦСКА, по сути, сильно не пострадает даже в случае поражения (если только морально) — у него есть четыре очка преимущества перед конкурентами. А вот спартаковцам победа нужна во что бы то ни стало. А под прессом последних неудач достичь ее будет крайне проблематично.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7