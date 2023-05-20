Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

20 мая, 19:45

«Последняя возможность для «Спартака» спасти сезон». Квинси надеется на лучшее, но дерби останется за ЦСКА

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес.
Фото Global Look Press
Армейцы подошли к финишу чемпионата в лучших кондициях.

21 мая в центральном матче РПЛ сойдутся непримиримые соперники — «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби состоится в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» небольшим фаворитом встречи. Победа красно-белых оценена в 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья идет за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.70 (37%).

Армейцы не проигрывают 13 матчей кряду. На то, что они не уступят и «Спартаку», котировка — 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

Обмен голами можно оформить за 1.65, вариант «обе забьют — нет» — за 2.25. Команды забили друг другу только в одном из пяти предыдущих матчей.

В четырех последних матчах в РПЛ ЦСКА отправлял в ворота соперников не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.25, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 21 мая 2023 года

«Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома», — заявил перед дерби Квинси Промес. Голландец надеется забрать три очка у ЦСКА и оживить шансы красно-белых попасть в топ-3, но рассчитывать на это странно.

&laquo;Ростов&raquo;. «Краснодар» — «Ростов»: Карпин без Комличенко и Кордоба со Сперцяном решают, кто из них хозяева юга

«Спартак» подошел к развязке сезона в унылой форме. В трех последних матчах РПЛ команда Гильермо Абаскаля не знает побед. Если же взять отрезок в 10 игр, то здесь у москвичей всего два успеха — против развалившегося «Торпедо» (2:1) и камбэк с «Краснодаром» (4:3). Остальное — кошмар: поражения от «Оренбурга» и «Урала», а также ничьи с «Ахматом» и «Химками». Не спасло даже возвращение в строй самого Квинси — лидер не показывает такой же зажигательный футбол, которым радовал до повреждения.

В то же время ЦСКА идет на серии из 10 встреч без поражений. Они скрылись за звенящими спинами «Зенита» со «Спартаком», но красиво обошли красно-белых на повороте — опережают на четыре очка в РПЛ и, в отличие от конкурента, ворвались в финал FONBET Кубка России. По сути, красно-синие идут на абсолютный максимум в условиях невозможности конкурировать с питерцами на длинной дистанции.

Фрэнк Лэмпард. «Челси» ждут 90 минут страданий в матче с «Сити». На его фоне оказался жалок даже могучий «Реал»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА выиграл четыре последних матча на выезде и одолел «Спартак» в предыдущей битве на «Открытие Арене» в 2022 году. Плюс в блестящей форме находится Федор Чалов — в трех последних играх форвард забил четыре мяча.

Красно-белые не проигрывали дома в 2023-м, но слишком часто висели на волоске от неудачи во встречах с теми, кого должны обыгрывать в любом месте и в любое время. И это наводит на определенные мысли касательно их перспектив в предстоящем матче.

ЦСКА, по сути, сильно не пострадает даже в случае поражения (если только морально) — у него есть четыре очка преимущества перед конкурентами. А вот спартаковцам победа нужна во что бы то ни стало. А под прессом последних неудач достичь ее будет крайне проблематично.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.97.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
11
0
Читайте также
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» ждут 90 минут страданий в матче с «Сити». На его фоне оказался жалок даже могучий «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости