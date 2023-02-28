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28 февраля, 19:15

СКА — «Динамо» Минск: Яшкин и Хайруллин разорвут одну из худших оборон КХЛ

Прогноз и ставка на матч плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Минск 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Официальный сайт ХК СКА.
Меньше минчан в регулярке пропустили только «Сочи» и «Куньлунь».

1 марта стартует плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2022/23. В одном из первых матчей победитель «Востока» СКА сыграет с восьмой командой конференции — минским «Динамо». Стартовая встреча серии состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф СКА — «Динамо» Минск 1 марта 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение команде Романа Ротенберга. На победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.10 (20%), успех минского «Динамо» — за 6.00 (11%).

Армейцы выиграли у минчан все четыре матча регулярного сезона, три — в основное время и с разницей в две и более шайбы. Успех хозяев с форой (-1.5) гола оценен в 1.75.

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Также команды играют достаточно результативно друг с другом: в трех встречах из четырех последних оформляли минимум шесть шайб. ТБ 5.5 в первом матче плей-офф идет за 2.00, ТМ 5.5 — за 1.81.

СКА — самая результативная команда регулярного сезона: за 68 матчей питерцы забили 233 гола (в среднем — 3.42 за игру). ИТБ1 (2.5) идет за 1.35, ИТБ1 (3.5) — за 1.90.

На то, что обе команды забросят по две и более шайбы, котировка — 1.93. В последних двух играх сезона армейцы суммарно пропустили семь раз от скромных «Сочи» и «Куньлуня».

Победу хозяев во всех периодах предложено взять за 6.00, гостей — за 22.0.

СКА — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 1 марта 2023 года

«Нас ждет серьезный соперник, — похвалил минское «Динамо» Роман Ротенберг. — Сильная команда с хорошим тренерским штабом. Играют в канадском стиле — мы серьезно готовимся». Конечно, главный тренер СКА высказался в таком ключе не только чтобы отдать должное сопернику, но и чтобы не позволить расслабиться своей команде. Хотя наверняка и сам Ротенберг, и игроки понимают — команду из столицы Белоруссии они должны обыгрывать в четырех матчах. А в домашнем — тем более.

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На своем льду СКА выиграл у «Динамо» 17 из 18 последних встреч, причем 14 из них — в основное время. Крайнее поражение вовсе получилось для минчан унизительным — в ноябре 2022-го они открыли счет, но в третьем периоде пропустили шесть шайб за 10 минут и уступили 2:7. Две шайбы в той встрече забросил лучший снайпер и бомбардир прошедшей регулярки — Дмитрий Яшкин. На его счету 40 голов и 22 ассиста.

Армейцы подъехали к плей-офф на серии из пяти побед, при этом игра команды в обороне должна напрячь фанатов: СКА пропустил четыре шайбы от «Барыса» (6:4), две — от «Куньлуня» (7:2), пять — от «Сочи» (6:5). «Динамо» же чудом отобороняло восьмую строчку от нападок «Спартака». Москвичи не воспользовались провалом соперника в конце сезона — минчане проиграли шесть из 10 встреч. А еще команда Крэйга Вудкрофта завершила регулярку с одним из худших показателей пропущенных шайб — 187. Слабее в обороне сыграли только те самые «Куньлунь» и «Сочи».

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

СКА явно доигрывал регулярку в полноги и готовился к плей-офф, где снова покажет свою истинную силу. Один из сильнейших клубов России не выигрывал Кубок Гагарина с 2017 года и знает цену лишним матчам — на первых этапах плей-офф они не нужны. Значит, задача обыграть «Динамо» в четырех — первоочередная.

Минчанам нечего противопоставить сопернику. У них слабенькая оборона (2.75 пропущенных гола в среднем за 60 минут) и довольно среднее нападение даже по меркам «Востока». В последних матчах «Динамо» легко уступало СКА и дома, и в гостях (только раз в девяти играх добралось до овертайма), а большинство поражений (пять и три из четырех последних) произошли с разницей минимум в две шайбы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.75.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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