«Арсенал» — «Эвертон»: команда Дайча забьет, но Артета все равно останется лидером АПЛ
1 марта в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» сойдется с «Эвертоном». Столкновение произойдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.45 по московскому времени. Насладиться английским футболом можно на онлайн-платформе Setanta Sport 1. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года
Букмекеры считают «Арсенал» безусловным фаворитом игры. На победу «канониров» можно поставить за коэффициент 1.37, что приблизительно 70% вероятности успеха. Ничья оценена за 5.00 (20%), триумф «Эвертона» — за 9.40 (10%).
В недавнем матче «ириски» выиграли у лондонцев со счетом 1:0. Если верите, что команда Шона Дайча снова не проиграет лидеру чемпионата, вариант Х2 доступен за 3.30.
«Эвертон» проиграл первый тайм в четырех гостевых встречах кряду. Поставить на победу «Арсенала» в стартовые 45 минут можно за 1.86.
В 10 последних очных встречах команды забивают в среднем 2.8 мяча, причем в четырех зафиксировано пять и более голов. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
«Эвертон» забивал «Арсеналу» в каждом из пяти последних противостояний. На гол гостей предложен коэффициент 1.93, на его отсутствие — 1.87.
Наиболее вероятный исход, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу «Арсенала» за 5.70.
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«Канониры» идут во главе таблицы АПЛ с 57 баллами. Артета и компания накопили 18 побед, три ничьих и три поражения. У «Арсенала» — вторая оборона и вторая атака чемпионата: разница голов — 52:23. Больше забивает лишь «Манчестер Сити» (64), а пропускает меньше только «Ньюкасл» (15).
У лондонцев — самая опасная и результативная атакующая группа. Сразу три игрока засветились в топ-15 списка бомбардиров АПЛ: Габриэль Мартинелли и Букайо Скака забили по девять голов, у Мартина Эдегора — восемь. А еще Сака и Эдегор раздали восемь и шесть ассистов соответственно — Букайо на третьем месте в АПЛ по системе гол+пас (17).
В феврале лондонцы ненадолго упустили лидерство в чемпионате. Артета проиграл два матча в АПЛ и вылетел из Кубка Англии, но в последних двух встречах «Арсенал» выглядел увереннее: расправился 4:2 с «Астон Виллой» и 1:0 с «Лестером».
«Эвертон» завис в зоне вылета на 18-м месте. Спасительная 17-я строчка — в одном очке от «ирисок». За 24 тура у парней Дайча пять побед, шесть ничейных исходов и 13 поражений. Ливерпульцы — худшая команда АПЛ по забитым голам: разница мячей — 17:32. В последних пяти встречах у мерсисайдцев три поражения и две ничьи.
Лучший атакующий игрок «Эвертона» — Алекс Ивоби. На счету нигерийца шесть результативных передач и гол. А лучшие бомбардиры «ирисок» — Энтони Гордон и Демарай Грэй (по три мяча).
У команд есть травмированные. За «Арсенал» не смогут сыграть Габи Жезус и Мохаммед Эль-Ненни — у обоих повреждены колени. У «Эвертона» в прошлом туре не играли Доминик Калвер-Льюин, Натан Петерсон и Андрос Таусенд.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»
По результатам домашних матчей лондонцы — третьи в таблице: они выиграли восемь встреч и уступили лишь в одной из 11. На «Эмирейтс» «канониры» забивают в два раза чаще, чем пропускают — 27:14. При этом они отличились не менее двух раз в семи из восьми последних домашних встреч АПЛ.
«Ириски» — одна из худших команд АПЛ по выступлению в гостях (17-е место): за 11 матчей лишь одна победа. На выезде «Эвертон» пропускает более чем в два раза чаще, чем забивает: разница голов — 6:16. Хуже них только «Ноттингем» — три выездных гола. У мерсисайдцев тянется серия без побед на чужом поле — семь матчей, пять поражений, две ничьих.
По истории встреч команд на поле «Арсенала» преимущество у хозяев. «Канониры» обыграли «Эвертон» в восьми из девяти предыдущих домашних матчей. Но при этом «ириски» забили лондонцам в шести из семи последних выездов на «Эмирейтс» в АПЛ.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2