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«Арсенал» — «Эвертон»: команда Дайча забьет, но Артета все равно останется лидером АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото Global Look Press
Лучшая атака Англии против худшей обороны.

1 марта в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» сойдется с «Эвертоном». Столкновение произойдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.45 по московскому времени. Насладиться английским футболом можно на онлайн-платформе Setanta Sport 1. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
01 мар, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Эвертон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают «Арсенал» безусловным фаворитом игры. На победу «канониров» можно поставить за коэффициент 1.37, что приблизительно 70% вероятности успеха. Ничья оценена за 5.00 (20%), триумф «Эвертона» — за 9.40 (10%).

В недавнем матче «ириски» выиграли у лондонцев со счетом 1:0. Если верите, что команда Шона Дайча снова не проиграет лидеру чемпионата, вариант Х2 доступен за 3.30.

«Эвертон» проиграл первый тайм в четырех гостевых встречах кряду. Поставить на победу «Арсенала» в стартовые 45 минут можно за 1.86.

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В 10 последних очных встречах команды забивают в среднем 2.8 мяча, причем в четырех зафиксировано пять и более голов. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Эвертон» забивал «Арсеналу» в каждом из пяти последних противостояний. На гол гостей предложен коэффициент 1.93, на его отсутствие — 1.87.

Наиболее вероятный исход, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу «Арсенала» за 5.70.

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«Канониры» идут во главе таблицы АПЛ с 57 баллами. Артета и компания накопили 18 побед, три ничьих и три поражения. У «Арсенала» — вторая оборона и вторая атака чемпионата: разница голов — 52:23. Больше забивает лишь «Манчестер Сити» (64), а пропускает меньше только «Ньюкасл» (15).

У лондонцев — самая опасная и результативная атакующая группа. Сразу три игрока засветились в топ-15 списка бомбардиров АПЛ: Габриэль Мартинелли и Букайо Скака забили по девять голов, у Мартина Эдегора — восемь. А еще Сака и Эдегор раздали восемь и шесть ассистов соответственно — Букайо на третьем месте в АПЛ по системе гол+пас (17).

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В феврале лондонцы ненадолго упустили лидерство в чемпионате. Артета проиграл два матча в АПЛ и вылетел из Кубка Англии, но в последних двух встречах «Арсенал» выглядел увереннее: расправился 4:2 с «Астон Виллой» и 1:0 с «Лестером».

«Эвертон» завис в зоне вылета на 18-м месте. Спасительная 17-я строчка — в одном очке от «ирисок». За 24 тура у парней Дайча пять побед, шесть ничейных исходов и 13 поражений. Ливерпульцы — худшая команда АПЛ по забитым голам: разница мячей — 17:32. В последних пяти встречах у мерсисайдцев три поражения и две ничьи.

Лучший атакующий игрок «Эвертона» — Алекс Ивоби. На счету нигерийца шесть результативных передач и гол. А лучшие бомбардиры «ирисок» — Энтони Гордон и Демарай Грэй (по три мяча).

У команд есть травмированные. За «Арсенал» не смогут сыграть Габи Жезус и Мохаммед Эль-Ненни — у обоих повреждены колени. У «Эвертона» в прошлом туре не играли Доминик Калвер-Льюин, Натан Петерсон и Андрос Таусенд.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

По результатам домашних матчей лондонцы — третьи в таблице: они выиграли восемь встреч и уступили лишь в одной из 11. На «Эмирейтс» «канониры» забивают в два раза чаще, чем пропускают — 27:14. При этом они отличились не менее двух раз в семи из восьми последних домашних встреч АПЛ.

«Ириски» — одна из худших команд АПЛ по выступлению в гостях (17-е место): за 11 матчей лишь одна победа. На выезде «Эвертон» пропускает более чем в два раза чаще, чем забивает: разница голов — 6:16. Хуже них только «Ноттингем» — три выездных гола. У мерсисайдцев тянется серия без побед на чужом поле — семь матчей, пять поражений, две ничьих.

По истории встреч команд на поле «Арсенала» преимущество у хозяев. «Канониры» обыграли «Эвертон» в восьми из девяти предыдущих домашних матчей. Но при этом «ириски» забили лондонцам в шести из семи последних выездов на «Эмирейтс» в АПЛ.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.20.

Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
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 - : -
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