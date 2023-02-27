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27 февраля, 12:15

«Краснодар» — ЦСКА: Заболотный снова оправдает доверие Федотова?

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в первом матче с «Краснодаром».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Соперники в этом сезоне отлично играют в атаке.

28 февраля состоится ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Краснодар», в первой встрече армейцы победили 3:0. Арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир начнется в 19.00 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.46, вероятность — около 39%. Выигрыш «быков» предложен за 2.90 (33%). Котировка на ничью — 3.50 (28%).

В первом матче команда Владимира Федотова победила 3:0 и создала отличный задел для прохода в полуфинал. Причем нападающий армейцев Хорхе Карраскаль еще и не реализовал 11-метровый на 63-й минуте. Букмекеры даже не предлагают рынок на выход армейцев в следующий раунд. На триумф «Краснодара» по итогам двух матчей можно поставить за 25.0.

ЦСКА — сложный соперник для «быков». Краснодарцы не проиграли москвичам всего дважды за последние пять матчей во всех турнирах. Рынок на то, что команда Владимира Ивича не уступит в предстоящей игре, оценен в 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.30;

• успех хозяев с таким же счетом — за 8.20.

Несмотря на три гола в московском матче, аналитики сомневаются, что в ответной встрече команды снова порадуют результативностью. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.85, условие «обе забьют — нет» идет за 1.95.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года

«Быки» проводят не лучший сезон: в чемпионате команда идет только восьмой, а в Кубке заняла первое место на групповом этапе во многом благодаря несложным соперникам («Локомотив», «Химки» и «Нижний Новгород»). При этом отрыв «Краснодара» от третьего места составил лишь три очка.

«Быки» неплохо стартовали, но ближе к середине осени их результаты сильно испортились: с октября «Краснодар» провел 11 матчей во всех турнирах, в которых победил всего три раза и потерпел шесть поражений. Зимой в команде даже сменился главный тренер: вместо Александра Сторожука пришел Владимир Ивич.

«Быки» неплохо играют в атаке: по сезону отличаются 1.75 раза за игру. Но игра впереди нестабильна: «Краснодар» не забил ни одного мяча в четырех из последних 11 игр во всех турнирах. А больше одного гола за это же количество матчей команда оформила лишь пять раз.

Армейцы в этом сезоне отличаются 1.71 раза в среднем за игру. Ждете еще один яркий матч от ЦСКА? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола оценен в 2.40, ИТМ2 (1.5) — в 1.58.

Красно-синие тоже выступают не слишком стабильно: в РПЛ набрали всего на четыре очка больше «быков», а в группе Кубка России вообще заняли только второе место. Также в команде Федотова, в отличие от «Краснодара», есть недоступные игроки — травмированы Игорь Дивеев и Бактиер Зайнутдинов.

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года

Команды в этом сезоне показывают неплохую игру в атаке: хозяева отличаются в среднем 1.75 раза за матч во всех турнирах, гости — 1.71 раза. Также соперники редко проводят сухие матчи: ЦСКА не забил лишь шесть раз в 24 играх сезона, «Краснодар» — пять раз за такое же количество игр. В первом матче отличился даже Антон Заболотный: для нападающего это лишь первый гол в сезоне-2022/23, но он отлично работает с Федотовым, у которого часто отличался в «Сочи».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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